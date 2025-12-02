ELEIÇÕES
Justiça Eleitoral promove mutirão em União do Sul com foco em biometria
A Escola Estadual Ivaldino Francio, em União do Sul (629 km de Cuiabá), receberá dois mutirões eleitorais: um no dia 5 e outro no dia 8 de dezembro, no horário das 8h às 17h. A unidade escolar fica localizada na Avenida Curitiba, 183, bairro São Luiz. Ação é uma iniciativa do Cartório da 32° Zona Eleitoral, com sede em Cláudia, e tem o objetivo de ampliar o cadastramento biométrico de eleitores.
Outros serviços também são oferecidos pela Justiça Eleitoral, além da biometria: alistamento eleitoral (primeiro título), revisão de dados cadastrais, transferência de domicílio, emissão de segunda via e de guia para recolhimento de multa eleitoral.
União do Sul conta com um índice 90,11% de cobertura biométrica, perfazendo um eleitorado de 3.227 pessoas, dentro de um universo de 3.581 aptos a votar. O cartório eleitoral busca no município 354 eleitores e eleitoras, o equivalente a 9,89%, que ainda não fizeram a biometria.
“Manter o cadastro eleitoral atualizado, incluindo a biometria, é fundamental para a integridade e eficiência de nosso processo democrático. Essa atualização é importante para todos os cidadãos, inclusive para aqueles cujo voto é facultativo. Não se trata apenas de uma formalidade, mas de uma garantia para a segurança do voto e a transparência das eleições”, afirmou o chefe do Cartório da 32° Zona Eleitoral, Igor Antunes Costa.
A Justiça Eleitoral levará toda a estrutura necessária para os atendimentos, com um servidor e um kit biométrico. O kit é composto por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e cases para ambientação e transporte dos equipamentos. Os itens são padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O atendimento recebido permite que o eleitor saia do mutirão já com o título eleitoral em mãos e com a orientação para baixar o título digital (com foto) por meio do aplicativo e-Título.
A ação faz parte da campanha “Biometria 100%”, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT), que incentiva a realização de mutirões e a participação dos cartórios eleitorais em grandes eventos e ações nos municípios.
Em Mato Grosso, a cobertura biométrica é de 91,16%, restando 225.248 eleitores que ainda não a realizaram. A meta é atingir 98% de cobertura biométrica em 2025, estabelecida pela campanha.
Documentos necessários
Para o atendimento acontecer, basta documento oficial com foto, na versão física ou digital. Em casos de alistamento, transferência ou mudança de domicílio, é necessário apresentar um comprovante de endereço atualizado, que pode ser em documento físico ou digital.
Qualquer cidadão brasileiro tem direito de ser atendido em mutirões da Justiça Eleitoral, não é necessário votar no local ou residir na cidade onde a ação acontece.
Biometria
A biometria é uma ferramenta de identificação por meio da impressão digital, que é coletada e armazenada, garantindo a proteção e que cada eleitor vote apenas uma vez, sem o risco de falsidade ideológica.
Representa um avanço na proteção e inclusão no processo de votação. Ela impede a duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo de votação, promove acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.
Estagiária: Natália Sarturi (supervisão do jornalista Anderson Pinho)
#ParaTodosVerem: A imagem mostra a fachada de uma escola pública. A entrada principal possui um portão metálico e uma estrutura colorida em azul, amarelo e verde, com o nome da escola destacado em uma placa azul. O prédio é baixo, com paredes brancas e detalhes em azul, cercado por grades também azuis. À esquerda há uma quadra esportiva cercada, e à direita é possível ver um ônibus escolar amarelo estacionado.
Fonte: TRE – MT
Presidente do TRE-MT participa do Encontro Nacional do Poder Judiciário
A presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), desembargadora Serly Marcondes Alves, participa do 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Florianópolis (SC). Aberto nesta segunda-feira (1º/12), o evento ocorre até esta terça-feira (02.12), e inclui na programação uma reunião com os presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais.
Na abertura do 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, na noite desta segunda-feira (1º/12), participantes acompanharam duas palestras magnas que abriram os debates do primeiro dia do evento com análises sobre a trajetória recente do sistema de justiça e os desafios que moldarão as próximas décadas. O 19º ENPJ reúne presidentes de tribunais, magistrados, magistradas, pesquisadores, pesquisadoras, gestores e gestoras de todo o país.
A ministra Ellen Gracie, que presidiu o CNJ entre 2006 e 2008, abriu o evento com a palestra “CNJ – 20 anos depois: o que mudou no sistema de justiça?”. Ela resgatou marcos decisivos da consolidação institucional do Conselho e apresentou uma análise abrangente das transformações administrativas e estruturais impulsionadas ao longo do tempo. Entre os pontos abordados, pontuou o desenvolvimento do sistema eletrônico de análise prévia da repercussão geral, criado pelo Conselho antes mesmo da legislação definitiva, para evitar a explosão do estoque de processos. Também exaltou a criação das Tabelas Processuais Unificadas, com a padronização de assuntos e temas. “Enquanto nós não falávamos a mesma língua, não podíamos saber quantos processos, versando sobre um determinado tema, existiam na Justiça brasileira”, afirmou em referência à uniformização de assuntos promovida pelo CNJ.
Já o presidente do CNJ, ministro Edson Fachin, destacou o papel do Judiciário na manutenção da paz, na inclusão social e na defesa do Estado Democrático de Direito. “Ao Judiciário cabe proteger direitos fundamentais, resguardar a democracia constitucional e assegurar uma Justiça eficiente”. Também destacou que os próximos dois anos serão voltados à centralidade da infância, da juventude e da proteção das famílias, especialmente das mulheres, que têm sido alvo dos crescentes casos de feminicídios no país. “Não vamos cruzar os braços. Somos guardiões da esperança — e a esperança não é passividade”, afirmou.
Presente e futuro
Na sequência, o professor Oscar Vilhena Vieira, diretor da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV Direito SP), apresentou a palestra “O Poder Judiciário dos próximos 20 anos: o que esperar?”. Mestre em Direito pela Universidade Columbia (EUA) e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP), Vilhena abordou os fatores históricos, sociais e tecnológicos que moldarão o exercício legítimo da autoridade judicial no futuro. Ele examinou tendências que deverão influenciar a atuação judicial no médio e longo prazo. O professor destacou o avanço das tecnologias de automação e inteligência artificial, a necessidade de ampliar o acesso à justiça em um contexto de desigualdades persistentes e os desafios associados à preservação da confiança pública nas instituições.
Vilhena também analisou os desafios contemporâneos à luz da conjuntura internacional, destacando que o Judiciário tem sido alvo de ataques em diversas partes do mundo. “Vivemos um período em que um dos principais componentes para a manutenção da democracia, que é o Poder Judiciário, tem sido alvo de ataques profundos”, afirmou, citando episódios de perseguição a magistrados em regimes autoritários. “O Poder Judiciário é uma parte essencial do milagre da democracia, e é por isso que, em grande parte do mundo, tem sido objeto de ataque”, alertou.
Definição de diretrizes
A presidente do TRE-MT ressaltou a importância do encontro, que é a principal agenda anual de definição das diretrizes estratégicas do Poder Judiciário, promovendo discussões sobre inovação, governança, eficiência e aprimoramento da prestação jurisdicional. “A participação no Encontro Nacional do Poder Judiciário é fundamental para alinharmos nossas ações às diretrizes estratégicas que conduzem o trabalho de todos os ramos da Justiça. Este é o momento em que refletimos sobre inovação, governança e eficiência, compartilhamos experiências e fortalecemos o compromisso com uma prestação jurisdicional cada vez mais qualificada. Para o TRE-MT, estar presente neste diálogo nacional significa reafirmar nosso propósito institucional e contribuir ativamente para a evolução contínua do sistema de Justiça”, frisou a desembargadora Serly Marcondes Alves.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A primeira imagem mostra uma reunião formal, com várias pessoas sentadas ao redor de mesas dispostas em formato de “U”. Todos estão vestidos de forma social e atentos à discussão. Há copos de água sobre a mesa e uma mulher em pé ao fundo. O ambiente é claro e organizado, com clima institucional. A segunda imagem mostra um palco de evento formal do “19º Encontro Nacional do Poder Judiciário”, realizado em Florianópolis/SC. Três pessoas estão sentadas à mesa principal, enquanto uma delas aparece falando no púlpito, também exibida em um grande telão ao fundo. A mesa é decorada com arranjos florais e o cenário é institucional, com o painel do evento destacando data e organizadores.
Fonte: TRE – MT
Participação Política Feminina é tema de reunião com representantes de partidos no TRE-MT
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) realizará, na próxima sexta-feira (05.12), uma reunião com representantes de partidos políticos para falar sobre a presença feminina na política. O bate-papo virtual tem como tema central “Política Partidária de Gênero: Aspectos Legais e Sociais” e está marcado para às 9h, pela plataforma Zoom.
A abertura do evento será feita pela desembargadora Serly Marcondes Alves, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), e a mediação ficará por conta do secretário judiciário do Tribunal, Carlos Luanga Ribeiro Lima.
Para participar do encontro, basta acessar a sala virtual clicando aqui, sem necessidade de inscrição prévia. O encontro tem como público-alvo dirigentes das agremiações partidárias, assim como profissionais das áreas do Direito, Contabilidade, Finanças e Administração. A atividade busca aprimorar a relação entre as instituições políticas e a Justiça Eleitoral. Além disso, o evento tem o intuito de instruir os participantes para uma abordagem ética e profissional em relação às questões de relevância social.
Na programação do bate-papo virtual constam temas como “Desafios à participação política feminina”, ministrado pela oficial de justiça do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT-MT) e ativista de movimentos sociais, Juscileide Rondon. Na sequência, o tema é “Financiamento de Campanhas Femininas” e será abordado pelo assessor de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, Jorge Kimura. Já o terceiro tema, “Registro de candidaturas femininas – Aspectos Legais e Jurisprudenciais”, será conduzido pela chefe da Seção de Informações Partidárias Eleitorais (SIPE), Lídia Silvério. O último assunto, “Violência política de gênero”, será abordado pela juíza federal e membro do TRE-MT, Juliana Maria da Paixão Araújo.
Esta é a 2ª Reunião com Representantes dos Partidos Políticos. Longe de ser apenas uma questão de números, a discussão mergulha nas barreiras históricas, culturais e estruturais que ainda limitam o avanço das mulheres na vida pública. A atividade também é uma oportunidade para esclarecer pontos da legislação eleitoral vigente, propondo reflexões urgentes sobre o papel das agremiações partidárias e da própria Justiça Eleitoral para garantir que a voz feminina ecoe com a mesma intensidade e o mesmo peso da masculina nos rumos do estado e do país.
O evento é realizado pela Coordenadoria de Processamento (CPRO) e pela Secretaria Judiciária (SJ). Para mais informações sobre o encontro, entre em contato pelo telefone (65) 3362-8142 ou pelo e-mail [email protected].
Estagiária: Laís Guilherme (supervisão do jornalista Anderson Pinho)
#PraTodosVerem: A imagem mostra um card de divulgação do evento em preto e tons de rosa. No centro, há duas mulheres sorrindo. No canto esquerdo, aparece a frase “POLÍTICA PARTIDÁRIA DE GÊNERO: ASPECTOS LEGAIS E SOCIAIS” em letras grandes.
Fonte: TRE – MT
