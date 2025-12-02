Justiça Eleitoral promove mutirão em União do Sul com foco em biometria

A Escola Estadual Ivaldino Francio, em União do Sul (629 km de Cuiabá), receberá dois mutirões eleitorais: um no dia 5 e outro no dia 8 de dezembro, no horário das 8h às 17h. A unidade escolar fica localizada na Avenida Curitiba, 183, bairro São Luiz. Ação é uma iniciativa do Cartório da 32° Zona Eleitoral, com sede em Cláudia, e tem o objetivo de ampliar o cadastramento biométrico de eleitores.

Outros serviços também são oferecidos pela Justiça Eleitoral, além da biometria: alistamento eleitoral (primeiro título), revisão de dados cadastrais, transferência de domicílio, emissão de segunda via e de guia para recolhimento de multa eleitoral.

União do Sul conta com um índice 90,11% de cobertura biométrica, perfazendo um eleitorado de 3.227 pessoas, dentro de um universo de 3.581 aptos a votar. O cartório eleitoral busca no município 354 eleitores e eleitoras, o equivalente a 9,89%, que ainda não fizeram a biometria.

“Manter o cadastro eleitoral atualizado, incluindo a biometria, é fundamental para a integridade e eficiência de nosso processo democrático. Essa atualização é importante para todos os cidadãos, inclusive para aqueles cujo voto é facultativo. Não se trata apenas de uma formalidade, mas de uma garantia para a segurança do voto e a transparência das eleições”, afirmou o chefe do Cartório da 32° Zona Eleitoral, Igor Antunes Costa.

A Justiça Eleitoral levará toda a estrutura necessária para os atendimentos, com um servidor e um kit biométrico. O kit é composto por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e cases para ambientação e transporte dos equipamentos. Os itens são padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O atendimento recebido permite que o eleitor saia do mutirão já com o título eleitoral em mãos e com a orientação para baixar o título digital (com foto) por meio do aplicativo e-Título.

A ação faz parte da campanha “Biometria 100%”, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT), que incentiva a realização de mutirões e a participação dos cartórios eleitorais em grandes eventos e ações nos municípios.

Em Mato Grosso, a cobertura biométrica é de 91,16%, restando 225.248 eleitores que ainda não a realizaram. A meta é atingir 98% de cobertura biométrica em 2025, estabelecida pela campanha.

Documentos necessários

Para o atendimento acontecer, basta documento oficial com foto, na versão física ou digital. Em casos de alistamento, transferência ou mudança de domicílio, é necessário apresentar um comprovante de endereço atualizado, que pode ser em documento físico ou digital.

Qualquer cidadão brasileiro tem direito de ser atendido em mutirões da Justiça Eleitoral, não é necessário votar no local ou residir na cidade onde a ação acontece.

Biometria

A biometria é uma ferramenta de identificação por meio da impressão digital, que é coletada e armazenada, garantindo a proteção e que cada eleitor vote apenas uma vez, sem o risco de falsidade ideológica.

Representa um avanço na proteção e inclusão no processo de votação. Ela impede a duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo de votação, promove acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.

Estagiária: Natália Sarturi (supervisão do jornalista Anderson Pinho)

#ParaTodosVerem: A imagem mostra a fachada de uma escola pública. A entrada principal possui um portão metálico e uma estrutura colorida em azul, amarelo e verde, com o nome da escola destacado em uma placa azul. O prédio é baixo, com paredes brancas e detalhes em azul, cercado por grades também azuis. À esquerda há uma quadra esportiva cercada, e à direita é possível ver um ônibus escolar amarelo estacionado.

Fonte: TRE – MT