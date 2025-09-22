ELEIÇÕES
Justiça Eleitoral realiza mutirão em zona rural de Feliz Natal
Por meio da 36ª Zona Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) promoverá um mutirão de atendimento na zona rural do município de Feliz Natal, nos dias 25 e 26 de setembro, das 8h às 11h e das 13h às 17h. A ação será realizada na Escola Municipal Rural “Malvina Evaristo Pescinelli”, localizada na Rua Projeto Assentamento ENA, s/nº, Setor Rural.
Os serviços oferecidos são: alistamento eleitoral (confecção do 1º título), transferência, revisão, segunda via, consulta de situação eleitoral, emissão de certidões, emissão de guias para pagamento de multas eleitorais e, principalmente, a coleta biométrica.
“Seremos dois servidores para realizar os atendimentos. Seguimos o plano de ação da Corregedoria Regional Eleitoral, que procura atingir a meta de 98% da cobertura biométrica”, declarou o chefe de Cartório da 36ª Zona Eleitoral, Luiz Antonio Rodrigues da Silva Junior. Ele explicou que a maior parcela do eleitorado está concentrada em zona urbana, mas que a Justiça Eleitoral também busca alcançar a população da zona rural. “É um local de difícil acesso, com estrada de chão e em condições precárias. A Prefeitura Municipal de Feliz Natal tem facilitado esse alcance, disponibilizando ônibus e anunciando nas rádios e com carros de som. Essa é mais uma ação para facilitar a regularização biométrica dessas pessoas”.
É necessário apresentar documento oficial com foto para realizar a maioria dos serviços. Para transferência e alistamento, além do documento com foto, é preciso um comprovante de domicílio atualizado. Além disso, é necessário o comprovante de quitação militar para homens maiores de 18 anos.
Cadastramento biométrico
A campanha Biometria 100%, promovida pela Justiça Eleitoral, busca ampliar a coleta de biometria para, pelo menos, 98% da população de Mato Grosso.
Feliz Natal ocupa o 112º lugar no ranking do eleitorado com biometria no estado. Com um total de 6.916 pessoas aptas a votar, 5.433 (78,56%) já possuem o cadastro biométrico. Enquanto isso, 1.483 (21,44%) não realizaram o serviço.
Conforme a campanha, o TRE-MT busca, principalmente, alcançar e orientar as pessoas sem biometria da região para realizar o cadastro. Eleitores e eleitoras de qualquer Zona Eleitoral do estado também podem usufruir do atendimento, por meio do projeto Zonas sem Fronteiras.
Estagiária: Laís Guilherme (supervisão de Nara Assis)
#PraTodosVerem: A imagem mostra a fachada do Cartório da 36ª Zona Eleitoral. A porta e as janelas são de vidro, com portão e grades pretas na frente. No letreiro, está escrito em cor preta “CARTÓRIO ELEITORAL 36ª ZE”, ao lado do símbolo da Justiça Eleitoral. Em frente ao prédio, há um carro vermelho estacionado.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Plano de Contratações Anual para 2026 é aprovado pelo TRE-MT
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) aprovou, por meio da Portaria nº 297/2025, o Plano de Contratações Anual (PCA) para o exercício de 2026, que contempla também o Plano de Aquisições de Tecnologia da Informação da instituição. A medida foi assinada pela presidente do Tribunal, desembargadora Serly Marcondes Alves, e publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) desta segunda-feira (22.09).
O PCA reúne as demandas de contratações de bens e serviços necessárias ao funcionamento do Tribunal e foi elaborado a partir das solicitações apresentadas pelas unidades internas, analisadas e aprovadas em reunião do Comitê Estratégico de Orçamento e Compras (CEOC), realizada em 27 de junho deste ano.
O PCA está disponível no site oficial do TRE-MT, seguindo orientações da própria Portaria.
Com a aprovação do PCA 2026, o TRE-MT reforça o compromisso com a planejamento estratégico, eficiência na gestão de recursos públicos e transparência administrativa, conforme ressalta a presidente do Tribunal, desembargadora Serly Marcondes Alves. “A aprovação do Plano de Contratações Anual de 2026 representa mais um passo no compromisso do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso com a boa governança, a transparência e o uso responsável dos recursos públicos. Garantimos, assim, que as contratações acompanhem as prioridades institucionais e o avanço das ferramentas tecnológicas que dão suporte às atividades da Justiça Eleitoral”.
Para o diretor-geral do Tribunal, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, este planejamento permite que as contratações estejam alinhadas às necessidades estratégicas da instituição. “A aprovação do PCA assegura eficiência administrativa e investimentos que fortalecem tanto a infraestrutura quanto a modernização tecnológica da Justiça Eleitoral, além de garantir previsibilidade nas contratações e maior transparência no uso dos recursos públicos”, avalia.
De acordo com o assessor do Núcleo de Gestão de Licitações do TRE-MT, Maksen Augusto do Nascimento, o PCA 2026 funciona como um verdadeiro mapa para as contratações do Tribunal. “Ele nos ajuda a planejar com antecedência tudo o que será comprado ou contratado ao longo do ano. Isso garante que cada aquisição esteja alinhada às prioridades estratégicas da instituição, traz mais previsibilidade para as entregas, evita contratações de última hora e contribui diretamente para uma gestão mais eficiente e transparente dos recursos públicos”, ressalta.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra um computador de mesa em um ambiente de escritório. Na tela, aparece um balão azul com o texto em branco: “PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL”. Sobre a mesa estão uma xícara branca, um teclado, um caderno com óculos em cima e, ao fundo, vê-se um ambiente desfocado com móveis de escritório.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
TRE-MT inicia curso sobre propaganda eleitoral e perspectivas para as eleições de 2026
A Escola Judiciária Eleitoral (EJE) do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) iniciou, nesta segunda-feira (22.09), o curso “Propaganda Eleitoral: inovações legais, eleições digitais, desinformação e perspectivas para as eleições gerais de 2026”. A capacitação, realizada de forma telepresencial, segue até quarta-feira (24.09) e conta com a participação de magistrados, servidores e promotores.
Na abertura do evento, o diretor da EJE e juiz-membro do TRE-MT, Welder Queiroz dos Santos, destacou a relevância da iniciativa para o fortalecimento da democracia. “Grandes empates, debates, orientações prévias e durante o processo eleitoral marcam nossa atuação. O doutor Caio Silva Guimarães vem compartilhar sua experiência sobre propaganda eleitoral, trazendo as inovações legais e a vivência das eleições de 2024, projetando cenários para 2026. É uma honra recebê-lo e proporcionar esse espaço de reflexão e aprendizado para magistrados, advogados, membros do Ministério Público Eleitoral e servidores da Justiça Eleitoral”, afirmou.
O conteúdo do curso contempla uma retrospectiva das eleições de 2024, com ênfase nas principais mudanças legislativas e nos reflexos práticos para o pleito de 2026. Também são analisadas as inovações tecnológicas que devem marcar a próxima disputa eleitoral, como o uso de inteligência artificial, big data e estratégias de segmentação de públicos. Outro ponto que será debatido é o panorama dos meios tradicionais de propaganda, incluindo carros de som, comícios, rádio e televisão, sempre à luz das normas e limites estabelecidos pela legislação vigente.
As discussões se estendem à regulamentação da propaganda eleitoral digital, com destaque para os impactos da Resolução TSE nº 23.671/2021 e suas atualizações. O curso também promove reflexões sobre os desafios do equilíbrio entre liberdade de expressão e combate à desinformação, comparando a experiência brasileira com tendências internacionais observadas em países como Estados Unidos e membros da União Europeia.
Além disso, os participantes têm contato com estudos de casos práticos que envolvem irregularidades em comícios e carros de som, limites éticos e legais da propaganda em rádio e TV, estratégias híbridas de campanha que mesclam meios tradicionais e digitais e exemplos recentes do uso da inteligência artificial nas eleições. O enfoque é apresentar os cenários futuros e os desafios de integrar tecnologia e tradição em um ambiente regulamentado.
Durante sua exposição, o palestrante Caio Silva Guimarães destacou que a propaganda eleitoral permanece um tema central e desafiador, especialmente diante das mudanças legislativas em curso. “Muitas vezes parece que estamos apenas repetindo discussões de pleitos anteriores, mas a propaganda eleitoral está em constante transformação. O novo Código Eleitoral tem forte tendência de ser aprovado, ainda que com imperfeições, e o TSE tem se mostrado audaz ao regulamentar, indo além do que está expresso na lei. Para 2026, teremos mudanças significativas, seja por resoluções, seja por um novo Código Eleitoral, o que exigirá ainda mais atenção de todos os atores do processo democrático”, afirmou.
Caio é servidor efetivo do TRE-CE e secretário de eleições daquele tribunal. Ele é mestrando em Direito Internacional, pós-graduado em Direito Constitucional, Direito Público e Direito Eleitoral, além de professor de pós-graduação na área. É membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP), atuou na Comissão de Alteração do Novo Código Eleitoral e na Sistematização de Normas Eleitorais do TSE, sendo responsável pela elaboração do Manual de Propaganda Eleitoral e Poder de Polícia do TRE-CE.
Autor do livro Origens Históricas da Crise do Federalismo Brasileiro, Guimarães enfatizou, em sua fala inicial, a necessidade de adaptação da Justiça Eleitoral às novas ferramentas digitais, especialmente com o avanço da inteligência artificial.
Jornalista: Andréa Martins Oliveira
#DescriçãodaImagem: A imagem mostra um print do curso virtual onde na parte superior consta o texto: Curso: Propaganda Eleitoral: inovações legais, eleições digitais, desinformação e perspectivas para as eleições gerais de 2026. Abaixo a esquerda um slide. À direita do slide, há a tela da transmissão com dois participantes em videoconferência: o palestrante Caio Guimarães e o juiz-membro do TRE-MT e diretor da EJE, Welder Queiroz dos Santos.
Fonte: TRE – MT
