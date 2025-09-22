Justiça Eleitoral realiza mutirão em zona rural de Feliz Natal

Por meio da 36ª Zona Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) promoverá um mutirão de atendimento na zona rural do município de Feliz Natal, nos dias 25 e 26 de setembro, das 8h às 11h e das 13h às 17h. A ação será realizada na Escola Municipal Rural “Malvina Evaristo Pescinelli”, localizada na Rua Projeto Assentamento ENA, s/nº, Setor Rural.

Os serviços oferecidos são: alistamento eleitoral (confecção do 1º título), transferência, revisão, segunda via, consulta de situação eleitoral, emissão de certidões, emissão de guias para pagamento de multas eleitorais e, principalmente, a coleta biométrica.

“Seremos dois servidores para realizar os atendimentos. Seguimos o plano de ação da Corregedoria Regional Eleitoral, que procura atingir a meta de 98% da cobertura biométrica”, declarou o chefe de Cartório da 36ª Zona Eleitoral, Luiz Antonio Rodrigues da Silva Junior. Ele explicou que a maior parcela do eleitorado está concentrada em zona urbana, mas que a Justiça Eleitoral também busca alcançar a população da zona rural. “É um local de difícil acesso, com estrada de chão e em condições precárias. A Prefeitura Municipal de Feliz Natal tem facilitado esse alcance, disponibilizando ônibus e anunciando nas rádios e com carros de som. Essa é mais uma ação para facilitar a regularização biométrica dessas pessoas”.

É necessário apresentar documento oficial com foto para realizar a maioria dos serviços. Para transferência e alistamento, além do documento com foto, é preciso um comprovante de domicílio atualizado. Além disso, é necessário o comprovante de quitação militar para homens maiores de 18 anos.

Cadastramento biométrico

A campanha Biometria 100%, promovida pela Justiça Eleitoral, busca ampliar a coleta de biometria para, pelo menos, 98% da população de Mato Grosso.

Feliz Natal ocupa o 112º lugar no ranking do eleitorado com biometria no estado. Com um total de 6.916 pessoas aptas a votar, 5.433 (78,56%) já possuem o cadastro biométrico. Enquanto isso, 1.483 (21,44%) não realizaram o serviço.

Conforme a campanha, o TRE-MT busca, principalmente, alcançar e orientar as pessoas sem biometria da região para realizar o cadastro. Eleitores e eleitoras de qualquer Zona Eleitoral do estado também podem usufruir do atendimento, por meio do projeto Zonas sem Fronteiras.

Estagiária: Laís Guilherme (supervisão de Nara Assis)

#PraTodosVerem: A imagem mostra a fachada do Cartório da 36ª Zona Eleitoral. A porta e as janelas são de vidro, com portão e grades pretas na frente. No letreiro, está escrito em cor preta “CARTÓRIO ELEITORAL 36ª ZE”, ao lado do símbolo da Justiça Eleitoral. Em frente ao prédio, há um carro vermelho estacionado.

Fonte: TRE – MT