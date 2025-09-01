ELEIÇÕES
Justiça Eleitoral realiza mutirão na Aldeia Pé de Mutum, em Juara
Considerada um local de difícil acesso, a Aldeia Pé de Mutum (300 km da cidade de Juara) receberá os serviços da Justiça Eleitoral, na próxima semana, por meio da 27ª Zona Eleitoral. Os atendimentos terão início na terça-feira (02.09) e seguirão até sexta-feira (05.09), sempre das 8h às 17h. Com foco no cadastro biométrico, a iniciativa contemplará a etnia Rikbaktsa.
Para chegar até a aldeia, a equipe percorrerá apenas uma pequena parte de asfalto, sendo a maioria do trecho feita em estrada de terra e com mata fechada. O deslocamento contará com veículo cedido pela Prefeitura de Juara, parceira na realização do evento.
A região fica às margens do rio Juruena, próxima à divisa entre os municípios de Juara e Juruena. Além dos indígenas, o mutirão pretende atender a população rural que reside em fazendas do entorno da aldeia. Dessa forma, a expectativa é atender aproximadamente 120 pessoas.
Além do cadastro da biometria, serão realizados serviços de alistamento (confecção do 1º título), revisão, transferência eleitoral e expedição de segunda via do título de eleitor, além de emissão de certidões, emissão de guias para pagamento de multas eleitorais e consulta da situação eleitoral.
Com a ação, a 27ª Zona Eleitoral espera ampliar a cobertura biométrica local. Atualmente, do total de 24.322 pessoas aptas ao voto em Juara, apenas 18.105, ou seja, 74,44% cadastraram a biometria.
O mutirão foi determinado pelo Edital nº 05/2025/27ªZE, assinado pelo juiz da 27ª Zona Eleitoral, Fabrício Savazzi Bertoncini.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra uma construção rústica de madeira com cobertura de palha, típica de comunidades tradicionais ou indígenas. Neste caso, é da Aldeia Pé de Mutum. O chão é de terra batida e, ao fundo, é possível ver outras casas simples, além de árvores que compõem uma vegetação densa. O cenário transmite simplicidade, contato direto com a natureza e aspectos culturais da vida comunitária.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
TRE-MT participa de reunião da Rede de Controle que reforça compromisso com a integridade na gestão pública
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) participou, nesta quinta-feira (28), de mais uma reunião ordinária da Rede de Controle da Gestão Pública, realizada na Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT). O encontro reuniu representantes de diversas instituições de controle, como o Ministério Público do Estado (MPMT), a Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) e o próprio TCE-MT, reafirmando o compromisso conjunto com a promoção da integridade e da transparência na administração pública.
Na ocasião, foram apresentadas iniciativas voltadas à educação e ao fortalecimento da cultura de integridade. Um dos destaques foi o plano de ação educativa que pretende conscientizar jovens sobre a importância o fortalecimento da democracia. A proposta prevê visitas guiadas a órgãos da administração, aproximando estudantes da estrutura do Estado.
Também foi discutido um plano técnico que auxiliará os municípios na elaboração de seus próprios planos de integridade, fortalecendo a ética e a responsabilidade na esfera local.
Representando o TRE-MT, o coordenador de Auditoria Interna, Daniel Ribeiro Taurines, destacou a relevância da participação da Justiça Eleitoral na Rede de Controle. “O fortalecimento da integridade no setor público impacta diretamente também a Justiça Eleitoral. Nosso compromisso é garantir que o processo eleitoral seja conduzido com transparência e segurança, e estar inserido em um espaço de cooperação como a Rede de Controle amplia ainda mais a credibilidade do trabalho que realizamos”, afirmou.
O promotor de Justiça Gustavo Dantas Ferraz ressaltou que o êxito dessas iniciativas depende da atuação integrada dos órgãos:
“A atuação conjunta é essencial para que possamos avançar na construção de uma gestão pública mais transparente. O trabalho com os jovens estudantes e as demais ações da Rede são fundamentais para difundir a cultura de integridade e o zelo pelo patrimônio público.”
Daniel Dino
Assessoria TRE-MT
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Justiça Eleitoral leva atendimento biométrico a idosos do Abrigo Sombra da Acácia, em Jaciara
A Justiça Eleitoral de Mato Grosso realizou um mutirão de atendimento externo no Abrigo Sombra da Acácia, localizado na zona rural de Jaciara. A iniciativa garantiu que 25 idosos residentes na instituição pudessem atualizar sua situação eleitoral sem a necessidade de deslocamento até o cartório da 14ª Zona Eleitoral.
O atendimento foi viabilizado após pedido da coordenadora social do abrigo, Marizelda Marcidelli Lopes, que destacou as dificuldades de locomoção dos idosos, muitos deles acamados. O requerimento foi analisado e deferido pela juíza eleitoral Laura Dorilêo Cândido, com fundamento no Provimento CGE nº 3/2025 e na Resolução TSE nº 23.659/2021, que asseguram a acessibilidade e o atendimento inclusivo a pessoas com deficiência ou restrição de mobilidade.
O corregedor regional eleitoral em substituição, desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, elogiou a iniciativa e ressaltou a importância do atendimento humanizado: “Ao levarmos o serviço público até aqueles que não conseguem chegar até nós, estamos concretizando os princípios da dignidade da pessoa humana, da acessibilidade e da cidadania. Este caso é um exemplo de como a Justiça Eleitoral pode e deve atuar de forma inclusiva”, afirmou.
Foram realizados 14 revisões, 3 alistamentos e 8 transferências eleitorais, totalizando 25 operações concluídas com êxito. O trabalho contou com a participação de servidores do cartório, que levaram os equipamentos até a instituição e garantiram a coleta biométrica dos eleitores.
O desembargador destacou ainda que a ação serve de referência para as demais zonas eleitorais do estado. “A atuação proativa do Juízo da 14ª Zona Eleitoral, sob a condução da juíza Laura Dorilêo Cândido e de sua equipe, demonstra sensibilidade e compromisso com a universalização do acesso ao cadastro eleitoral. É uma prática que merece ser replicada em Mato Grosso”, completou.
A medida, realizada nesta terça-feira (26.08), reforça o compromisso da Justiça Eleitoral com a inclusão social e com a garantia do pleno exercício dos direitos políticos de todos os cidadãos, especialmente daqueles em situação de vulnerabilidade.
Daniel Dino
Assessoria TRE-MT
Fonte: TRE – MT
Sine Cuiabá tem vaga para polidor de automóveis e outas 22 oportunidades com salários acima de R$ 2 mil
Prefeitura de Cuiabá intensifica campanha permanente contra queimadas
Mutirão da Sema mira regularizar mais de 20 mil CARs de 17 municípios da região norte de MT
Projeto FloreSer inicia rodas de conversa com estudantes
Como os Círculos de Paz e a Psicanálise podem fortalecer mulheres no combate ao feminicídio
Segurança
Polícias Civil e Militar prendem empresário e apreendem 77 kg de pescado ilegal
O proprietário de uma pousada na comunidade Lago Grande, no município de Santa Terezinha, foi preso em flagrante por crime...
Homem que tentou matar ex-companheira em Colniza há 17 anos é preso em Aripuanã
Um homem, considerado foragido da Justiça há mais de 17 anos por tentativa de homicídio qualificado contra sua ex-companheira, foi...
Força Tática prende três pessoas com mais de 300 porções de drogas
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam dois homens, de 34 e 35 anos, e uma mulher,...
MT
Brasil
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
MEIO AMBIENTE7 dias atrás
Castanheira apreendida pela Sema em Nova Bandeirantes lota dois caminhões
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Corpo de Bombeiros intensifica combate a incêndios florestais com uso de aeronaves
-
Economia & Finanças4 dias atrás
Dívida Pública aumenta e ultrapassa R$ 7,9 tri
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
TRE-MT realizará mutirão eleitoral voltado para idosos em São Félix do Araguaia
-
CIDADES6 dias atrás
Audiência Pública discute Plano Plurianual (PPA) 2026/2029 em Sinop
-
ARTIGOS & OPINIÕES4 dias atrás
Da técnica à política: 4 anos escrevendo sobre o Legislativo
-
ARTIGOS & OPINIÕES4 dias atrás
Crimes Digitais e a Juventude
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Sema abre inscrições para atendimento em mutirão do CAR Digital 2.0 em Sinop