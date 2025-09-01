Justiça Eleitoral realiza mutirão na Aldeia Pé de Mutum, em Juara

Considerada um local de difícil acesso, a Aldeia Pé de Mutum (300 km da cidade de Juara) receberá os serviços da Justiça Eleitoral, na próxima semana, por meio da 27ª Zona Eleitoral. Os atendimentos terão início na terça-feira (02.09) e seguirão até sexta-feira (05.09), sempre das 8h às 17h. Com foco no cadastro biométrico, a iniciativa contemplará a etnia Rikbaktsa.

Para chegar até a aldeia, a equipe percorrerá apenas uma pequena parte de asfalto, sendo a maioria do trecho feita em estrada de terra e com mata fechada. O deslocamento contará com veículo cedido pela Prefeitura de Juara, parceira na realização do evento.

A região fica às margens do rio Juruena, próxima à divisa entre os municípios de Juara e Juruena. Além dos indígenas, o mutirão pretende atender a população rural que reside em fazendas do entorno da aldeia. Dessa forma, a expectativa é atender aproximadamente 120 pessoas.

Além do cadastro da biometria, serão realizados serviços de alistamento (confecção do 1º título), revisão, transferência eleitoral e expedição de segunda via do título de eleitor, além de emissão de certidões, emissão de guias para pagamento de multas eleitorais e consulta da situação eleitoral.

Com a ação, a 27ª Zona Eleitoral espera ampliar a cobertura biométrica local. Atualmente, do total de 24.322 pessoas aptas ao voto em Juara, apenas 18.105, ou seja, 74,44% cadastraram a biometria.

O mutirão foi determinado pelo Edital nº 05/2025/27ªZE, assinado pelo juiz da 27ª Zona Eleitoral, Fabrício Savazzi Bertoncini.

Jornalista: Nara Assis

#PraTodosVerem: A imagem mostra uma construção rústica de madeira com cobertura de palha, típica de comunidades tradicionais ou indígenas. Neste caso, é da Aldeia Pé de Mutum. O chão é de terra batida e, ao fundo, é possível ver outras casas simples, além de árvores que compõem uma vegetação densa. O cenário transmite simplicidade, contato direto com a natureza e aspectos culturais da vida comunitária.

Fonte: TRE – MT