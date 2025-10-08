JUSTIÇA
Justiça Juvenil: CNJ oferece conteúdos educativos a magistrados do socioeducativo
O conhecimento produzido a partir da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) está sendo consolidado em dezenas de produtos dentro da Matriz Pedagógica sobre Justiça Juvenil, voltada a magistradas e magistrados que atuam no sistema socioeducativo.
Tratam-se de materiais informativos para difusão de conteúdos de interesse. São guias, manuais, pesquisas, metodologias, modelos, cartilhas, informativos e folders que associam conhecimento e a realidade observada em diferentes unidades da federação durante a execução do programa, além de traduções e republicações de conteúdos em casos específicos.
Os conteúdos informativos estão disponíveis na página do programa Fazendo Justiça e também no canal do programa no YouTube.
Além disso, a matriz pedagógica contempla cursos adequados às diferentes etapas da carreira do magistrado: formação inicial (4 horas), aperfeiçoamento (40 horas) e especialização (360 horas), que podem ser desenvolvidos pelas escolas da magistratura.
Fazendo Justiça – O programa atua, desde 2019, para superar o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Também atua para qualificar o sistema socioeducativo.
É coordenado pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O programa trabalha ações para o ciclo completo no campo penal e no campo socioeducativo, desde a porta de entrada até a porta de saída da pessoa privada de liberdade. São ações desenvolvidas em diálogo com diferentes instituições nacionais e nas unidades da federação, onde conta com o apoio de equipes locais.
Em Mato Grosso, as ações são executadas pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (GMF-TJMT).
JUSTIÇA
Parceria leva esporte e cidadania a estudantes durante a Expedição Araguaia-Xingu
Na Escola Municipal São José do Couto, em Campinápolis, o sorriso das crianças se mistura à expectativa pelos jogos interclasse que acontecem antes do fim do ano letivo.
A alegria ganhou um novo impulso com a chegada de materiais esportivos enviados pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel), em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), durante a 7ª Expedição Araguaia-Xingu.
O diretor da escola, Sindeilton Martins da Silva, comemorou o apoio, que chegou em boa hora. “As crianças vão gostar muito, porque nós temos um interclasse programado para antes do encerramento do ano letivo. Veio em muito boa hora. A gente só tem a agradecer essa parceria”, celebrou.
Localizada em uma região de difícil acesso, a escola enfrenta desafios logísticos que dificultam o deslocamento até o centro do município. Por isso, a presença da Expedição tem sido essencial.
“Devido à logística, às vezes a pessoa não consegue resolver situações no Judiciário lá em Campinápolis, mas aqui sim, porque a expedição traz tudo para mais perto. Justiça é o que rege, o que ampara e que todos nós precisamos”, destacou o diretor.
Parceria que transforma
O incentivo ao esporte na comunidade foi reforçado por meio da parceria formalizada entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o Governo do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secel.
O termo de cooperação, assinado em Cuiabá, formalizou a doação gratuita de 121 itens de premiação esportiva, incluindo medalhas de ouro, prata, bronze, medalhas de participação e troféus, destinados às atividades esportivas e de lazer realizadas durante a 7ª Expedição Araguaia-Xingu.
O técnico administrativo da Secel, Ézio de Moraes Cardoso, destacou a importância da ação conjunta. “Estamos ajudando as escolas com materiais para que possam realizar os jogos. Eles têm os jogos estudantis e os interclasses, e agora as crianças que participarem vão ter uma lembrança do esporte. É um incentivo que marca”.
Mais do que medalhas e troféus, o gesto simboliza a valorização da infância, o estímulo à prática esportiva e o fortalecimento do vínculo entre instituições públicas em prol da inclusão social.
Os materiais estarão disponíveis ao município para uso exclusivo em atividades esportivas e de lazer, reafirmando o compromisso de promover cidadania por meio do esporte.
Parceiros da 7ª Expedição Araguaia-Xingu
Compõem a lista de parceiros e instituições participantes a Casa Civil, a Proteção e Defesa Civil, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), nas áreas de Cultura e Esporte, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio do programa Imuniza Mais, e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).
Integram ainda o grupo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), o Juizado Especial Volante Ambiental (Juvam), o Programa Verde Novo, a Companhia de Polícia Ambiental de Tangará da Serra, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, o Detran-MT, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Polícia Judiciária Civil (PJC), o Exército Brasileiro e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).
Somam-se aos parceiros a Defensoria Pública de Mato Grosso, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), o Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (Nugjur) do TJMT, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja), a Caixa Econômica Federal, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), a Receita Federal, a Aprosoja e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).
A relação de colaboradores contempla também a Energisa, as Prefeituras de Campinápolis e de Bom Jesus do Araguaia, além do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), que realizam atendimentos no município.
Confira mais fotos no Flickr do TJMT
Acesse mais conteúdos sobre a Expedição nas redes sociais do Judiciário: @tjmtoficial
Assista ao vídeo no Youtube do TJMT
JUSTIÇA
Acadêmicos da Unic vivenciam rotina do TJMT em visita guiada pelo Programa Nosso Judiciário
Ver de perto uma sessão de julgamento, ouvir uma sustentação oral e caminhar pelos corredores de uma instituição onde são tomadas decisões que impactam a sociedade. Essa foi a experiência vivida pelos acadêmicos dos 7º, 8º e 9º semestres do curso de Direito da Universidade de Cuiabá (Unic), campus Beira Rio. Eles participaram, na tarde desta terça-feira (07), de uma visita guiada à sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), por meio do Programa Nosso Judiciário.
A visita proporcionou aos estudantes uma imersão na rotina do Judiciário estadual, conhecendo o funcionamento prático das instâncias que são estudadas em salas de aula. Eles acompanharam uma sessão de julgamento, conheceram diversos setores do Tribunal e encerraram o tour no Espaço Memória, onde estão preservados registros históricos do Poder Judiciário de Mato Grosso.
A juíza Tatyana Lopes de Araújo Borges, da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá, acompanhou a visita e destacou a importância do projeto na formação dos futuros profissionais do Direito. “Esse projeto é encantador. Os alunos têm a oportunidade de conhecer o Tribunal, ouvir a fala de magistrados e servidores, assistir a uma sustentação oral e ver o funcionamento de uma sessão de julgamento. É uma experiência muito motivadora, que permite vivenciar na prática o que aprendem na teoria”, ressaltou.
A magistrada deixou uma mensagem aos acadêmicos. “Acreditem nos seus sonhos, se dediquem aos estudos e entendam que é pela educação que conquistamos a transformação social e cultural. O estudo é o caminho da justiça”, completou.
A estudante Maria Oliveira de Moraes, do 10º semestre, destacou que a vivência prática ajuda a quebrar barreiras e a fortalecer a confiança dos futuros profissionais. “Participar dessa visita é enriquecedor. A gente conhece os espaços onde poderemos atuar e entende melhor o papel do Judiciário. Muitas vezes o estudante se sente inseguro, mas aqui percebemos o acolhimento e o apoio do Tribunal. Isso nos encoraja a sonhar e até a almejar cargos como o de juíza ou desembargadora”, afirmou.
Já o acadêmico Luiz Paulo da Silva Araújo, do 8º semestre, destacou a importância de observar o trabalho dos profissionais do Direito em atuação. “Foi a primeira vez que pude assistir a uma sustentação oral, e essa experiência é riquíssima. Na faculdade, ficamos muito na teoria, e aqui conseguimos ver como funciona na prática o trabalho do advogado, do Ministério Público e dos magistrados. Isso amplia nossa visão sobre o Judiciário e reforça o aprendizado”, comentou.
Para o professor e advogado Bruno Camelo, responsável por acompanhar a turma, o projeto é essencial para aproximar os alunos da realidade do sistema judicial. “O Programa Nosso Judiciário é transformador. Eu mesmo não tive essa oportunidade quando era acadêmico, e hoje é a nona visita que realizo com meus alunos. Eles saem inspirados, mais seguros e confiantes na Justiça. O momento que mais desperta o interesse é, sem dúvida, assistir à sustentação oral, especialmente nas Câmaras Criminais, já que muitos querem seguir nessa área”, relatou.
Ao final da visita, os acadêmicos de Direito receberam o Glossário Jurídico, um guia atualizado anualmente, elaborado para tornar mais fácil a compreensão dos termos jurídicos e apresentá-los de forma clara, didática e acessível.
Desde que foi criado, o Programa Nosso Judiciário já recebeu mais de 10 mil estudantes de 17 municípios mato-grossenses. Além das visitas guiadas, o projeto também leva palestras educativas a escolas, abordando temas como ciberbullying, drogas, injúria, difamação e direitos do consumidor, sempre com linguagem acessível e uso de cartilhas didáticas.
