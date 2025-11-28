JUSTIÇA
Justiça reconhece descontos indevidos e converte cartão consignado em empréstimo comum
A Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a decisão que determinou a conversão de um contrato de cartão de crédito consignado, não comprovadamente contratado, em empréstimo consignado tradicional, modalidade que possui juros menores e parcelas fixas. O julgamento, sob relatoria do desembargador Dirceu dos Santos, também reconheceu a prescrição das parcelas descontadas há mais de cinco anos antes do início da ação.
O caso envolveu descontos mensais em folha de pagamento de um servidor público, que afirmou nunca ter solicitado o cartão consignado. Ao analisar o recurso do banco, o relator destacou que a instituição financeira não apresentou provas da contratação, como o envio do cartão físico ou faturas que comprovassem o uso, o que caracteriza falha no dever de informação ao consumidor.
De acordo com o voto do magistrado, a ausência de clareza sobre o tipo de contrato levou o consumidor a acreditar que estava firmando um empréstimo pessoal consignado, com parcelas pré-definidas, e não um cartão de crédito, modalidade reconhecidamente mais onerosa. “Restou evidente que o consumidor não tinha ciência de estar contratando cartão de crédito, devendo, portanto, o contrato ser readequado à modalidade de empréstimo consignado”, observou o relator.
A decisão reforça o entendimento de que, nos casos em que não há comprovação da contratação do cartão consignado, o contrato deve ser ajustado para empréstimo pessoal, aplicando-se as taxas médias de juros do mercado e afastando-se cobranças indefinidas sobre o valor mínimo da fatura.
O recurso foi conhecido e parcialmente provido para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.
Processo nº 1023134-30.2023.8.11.0041
JUSTIÇA
MPMT conclui novo ciclo de expansão de projeto e apresenta resultados
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) concluiu o 2º ciclo de avaliação de desempenho do projeto estratégico institucional Gestão por Competências. Os resultados foram apresentados em reunião virtual, com a participação de representantes dos setores envolvidos no ciclo: Diretoria Geral, Departamento de Planejamento e Gestão (Deplan), Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) e Departamento de Atendimento e Expediente (Daexp).Conforme o consultor da Leme, Vitor Barbalho, os dados revelam avanços significativos na avaliação das competências comportamentais, técnicas e de responsabilidades. As análises servirão de base para ações de desenvolvimento e para a elaboração de novos ciclos. “O diagnóstico aponta áreas de excelência e oportunidades de melhoria, permitindo que o MPMT alinhe suas práticas de gestão às demandas institucionais”, ressaltou.Este ciclo contou com 87 participantes no processo avaliativo, entre servidores e gestores, que totalizou 24 dias de coleta. A adesão foi expressiva, atingindo 97,03% nas perspectivas Comportamental, Técnica e de Responsabilidades. Durante o ciclo, foram mapeadas nove competências comportamentais, 33 indicadores comportamentais, 125 indicadores de responsabilidades e cinco dimensões de gestão. Como resultado, foram elaborados 90 Planos de Desenvolvimento Individual (PDIs), beneficiando 71 pessoas, e todos os setores participantes construíram suas metas.A subprocuradora-geral de Justiça de Planejamento e Gestão, Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert, ressaltou que o projeto Gestão por Competências está alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e representa um passo importante para fortalecer a atuação do Ministério Público. “Com esse trabalho técnico e profissional, temos todas as condições de avançar com solidez e entregar resultados significativos. Acredito que viveremos uma nova fase no Ministério Público, marcada por monitoramento, avaliação e direcionamento constantes, com base científica e integração entre projetos estratégicos”, destacou.Anne Karine destacou que um dos pontos que mais lhe trouxe alegria foi perceber a interseção entre o projeto atual e outra iniciativa estratégica voltada à melhoria da governança institucional. Segundo ela, essa integração permitirá que ambos os projetos se complementem, criando uma nova realidade para o Ministério Público, com práticas mais modernas e eficientes.A gerente de Desenvolvimento do DGP, Josyane Lima de Cerqueira, reforçou a importância do engajamento das áreas participantes. “O envolvimento das chefias e das equipes foi fundamental para o sucesso desta etapa. Agora, seguimos com o compromisso de ampliar o projeto para outras áreas no próximo ciclo”, avaliou. Com a finalização deste ciclo, o MPMT se prepara para expandir a gestão por competências para novas áreas em 2026, consolidando a iniciativa como um pilar estratégico para a modernização da gestão de pessoas e a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade.A reunião foi realizada no dia 10 de novembro.
Fonte: Ministério Público MT – MT
JUSTIÇA
Mutirão de Conciliação Interligue Já chega à 4ª edição com lançamento oficial nesta segunda-feira
A 4ª edição do Mutirão de Conciliação Interligue Já será lançada oficialmente na segunda-feira (1), às 12h30, na sede do Complexo dos Juizados Especiais de Cuiabá. Na sequência, às 13h, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) Ambiental iniciará a realização de audiências. O Mutirão será realizado até a próxima sexta-feira (5).
A iniciativa integra o Termo de Cooperação Técnica n.º 12/2024 firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Ministério Público Estadual (MPMT), Cuiabá Regula, a Concessionária Águas Cuiabá e a Prefeitura de Cuiabá.
Nesta edição, foram agendadas 640 audiências presencias e todas ocorrerão no Complexo dos Juizados Especiais de Cuiabá, no período vespertino, das 13h às 18h.
Serão disponibilizadas oito salas de audiências, com 16 sessões diárias em cada sala, totalizando 640 audiências ao longo de cinco dias.
O mutirão é voltado a procedimentos pré-processuais, atendendo moradores e proprietários de imóveis diversos que precisam interligar seus imóveis à rede pública de esgoto, evitando a judicialização de demandas e incentivando a regularização voluntária.
Além das audiências de conciliação, o evento contará com a participação do Projeto Verde Novo, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que fará a distribuição de mudas nativas aos participantes, reforçando o compromisso do Poder Judiciário com a sustentabilidade e a conscientização ambiental.
Responsabilidade
Dados da Concessionária Águas Cuiabá apontam que a cobertura da rede de esgoto chega a 91% da capital mato-grossense.
Conforme a Lei nº 14.026/2020, o usuário deve realizar a conexão do seu esgoto à rede pública para o devido tratamento, sendo a interligação responsabilidade da população.
Ministério da Saúde quer ampliar em 30% capacidade de armazenamento de plasma no país
Segurança
Polícias Civis de MT e GO prendem foragido da Justiça acusado de dois homicídios em Cocalinho
Uma ação conjunta entre as Polícias Civis de Mato Grosso e Goiás resultou na prisão de um homem foragido da...
Polícia Militar fecha ponto de venda de drogas e prende faccionado em Confresa
A Polícia Militar fechou um ponto de venda de entorpecentes e prendeu um homem faccionado, de 19 anos, por tráfico...
PM intercepta cegonha com duas caminhonetes adulteradas e prende homem por receptação
Policiais militares do 10º Batalhão recuperaram duas caminhonetes de origem ilícita e prenderam um homem suspeito de receptação, em Cuiabá,...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
