JUSTIÇA
Justiça rejeita recurso de companhia aérea e confirma indenização de R$ 10 mil a passageiro
Autor: Flávia Borges
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Resultado final de processo seletivo é divulgado pela Comarca de Cláudia
A Comarca de Cláudia publicou o resultado final do processo seletivo para formação de cadastro de reserva de profissionais nas áreas de Psicologia e Fisioterapia. O edital está assinado pela juíza diretora do Foro, Thatiana dos Santos, após a análise dos recursos apresentados.
O resultado final integra o Edital nº 08/2025/DF, referente ao processo seletivo regido pelo Edital nº 05/2025-DF, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em junho deste ano.
Acesse o edital e confira resultado final.
Autor: Dani Cunha
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Sistema de Plantão Judiciário do 1º Grau criado pela Corregedoria chega em setembro a todos os polos
Até o final deste mês, os 11 polos do Poder Judiciário de Mato Grosso devem estar utilizando o novo Sistema de Plantão Judiciário do Primeiro Grau. Implantado pela Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CGJ-MT), por meio do Departamento Judiciário Administrativo (DJA), no polo I, composto pelas Comarcas de Cuiabá, Santo Antônio do Leverger e Chapada dos Guimarães, a ferramenta tem apresentado bons resultados, validando a sua expansão.
O novo Sistema de Plantão Judiciário do Primeiro Grau confere maior agilidade na escala de juízes, servidores e oficiais de justiça que prestam serviço de plantão, ou seja, atuam nas causas urgentes, apreciando os pedidos com rapidez e segurança nos horários em que as varas não estão em funcionamento.
Em Mato Grosso, o sistema, que engloba os finais de semana, feriados e dias de semana, é realizado de forma regionalizada, dividido em 11 polos e 16 microrregiões. Veja aqui
Segundo a diretora do DJA, Manoeli Tenuta, o projeto-piloto foi iniciado em abril de 2021. “Começamos pela parte mais complexa, que foi Cuiabá, e em maio de 2025 iniciamos a expansão para os demais polos. Atualmente, os polos I, II, III e VI já estão utilizando o novo sistema”, conta.
A diretora explica que a ferramenta descentraliza a gestão da escala dos plantões do 1º Grau de Jurisdição, já que agora as próprias comarcas passam a definir a escala de plantonistas, sem a necessidade de homologação de portarias pelo DJA.
“Essa modernização do sistema traz celeridade, que pode fazer diferença no dia a dia. Por exemplo, um advogado que precisa de uma liminar na área de saúde no domingo à noite consulta a escala no site do Poder Judiciário para saber quem é o juiz plantonista, e a informação estará disponível em tempo real, sem depender da anuência da Corregedoria”, cita.
Consulta – Para consultar o plantão judiciário mato-grossense acesse o portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), role a tela até a seção “Central de Serviços”, clique em “Advogado” e selecione “Plantão Judiciário”. Uma nova aba será aberta com as opções “Plantão no Tribunal de Justiça” e “Plantão nas Comarcas”. Agora é só clicar em “Plantão nas Comarcas”.
Autor: Larissa Klein
Fotografo:
Departamento: Assessoria de Comunicação da CGJ-TJMT
Email: [email protected]
ALMT instala Câmara Temática da Saúde Indígena e Mesa Diretora sinaliza com emendas parlamentares
Polícia Penal flagra homem jogando celulares para dentro de cadeia feminina
“Há 11 anos lutamos para sair do aluguel, agora vamos construir nossa família”, afirma moradora de Nova Mutum
Polícia Civil esclarece furto à residência, identifica suspeitos e recupera itens subtraídos
Polícia Militar e Gefron apreendem 247 tabletes de cocaína avaliados em mais de R$ 7 milhões
Segurança
Polícia Civil esclarece furto à residência, identifica suspeitos e recupera itens subtraídos
A Polícia Civil esclareceu o furto ocorrido na madrugada da última sexta-feira (13.9), quando uma residência foi invadida e quatro...
Polícia Militar e Gefron apreendem 247 tabletes de cocaína avaliados em mais de R$ 7 milhões
Policiais militares da Força Tática do 12º Comando Regional, 18º Batalhão e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreenderam, nesta...
Polícia Civil prende casal por maus-tratos e tortura contra duas crianças
Um casal investigado por tortura e maus-tratos contra duas crianças no município de Paranatinga (373 km ao sul de Cuiabá)...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Setembro Amarelo: quando a saúde mental também protege o coração
-
Saúde5 dias atrás
Polícia Civil e Procon fiscalizam consultórios oftalmológicos suspeitos de atuação irregular em Cuiabá
-
MEIO AMBIENTE7 dias atrás
Corpo de Bombeiros publica edital de processo seletivo para contratação de bombeiros temporários
-
MEIO AMBIENTE7 dias atrás
Corpo de Bombeiros combate 35 incêndios florestais nesta segunda-feira (8)
-
Política5 dias atrás
ALMT cobra do governo regulamentação de leis de combate ao feminicídio
-
MATO GROSSO7 dias atrás
Pivetta diz que Mato Grosso é um pedaço do Brasil que tem dado muito certo
-
CIDADES3 dias atrás
Festeja: Prefeito e governador participam do pré-lançamento de indústria de Etanol de Milho em Sinop
-
.6 dias atrás
Serasa abre dia de negociação de dívidas