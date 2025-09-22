JUSTIÇA
Justiça Segura: campanha alerta sobre golpe do WhatsApp e riscos de fraudes virtuais
O Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da campanha Justiça Segura – Não Caia no Golpe, está ampliando os alertas sobre os riscos de crimes digitais. O golpe do WhatsApp, por exemplo, é uma das fraudes mais comuns no ambiente virtual e que tem causado prejuízos financeiros em Mato Grosso e em todo o país.
Golpistas conseguem clonar contas do aplicativo utilizando links maliciosos ou mensagens que solicitam códigos de verificação. Com o acesso à conta, passam a se passar pela vítima e enviam pedidos de transferência de dinheiro para contatos da agenda. Além da possibilidade de perdas financeiras, há o risco de exposição de informações pessoais, conversas privadas e fotos armazenadas no aplicativo.
A campanha do Judiciário estadual, voltada tanto para o público interno quanto externo, tem como objetivo prevenir a atuação de criminosos virtuais e reforçar a necessidade de atenção redobrada diante de mensagens suspeitas.
É fundamental que cada pessoa desconfie de solicitações incomuns de amigos ou familiares e nunca compartilhe códigos recebidos por SMS ou links desconhecidos.
Com medidas simples de segurança, é possível evitar esse tipo de fraude. Ativar a verificação em duas etapas no WhatsApp, não clicar em links recebidos de fontes duvidosas e confirmar pessoalmente a veracidade de qualquer pedido de ajuda financeira são práticas essenciais para proteger sua conta.
Confira também:
Poder Judiciário de Mato Grosso alerta sobre o golpe do pharming
Justiça Segura: Poder Judiciário de Mato Grosso alerta para golpe do falso boleto
Fórum de Sinop alerta população sobre golpes em falsas campanhas de doação
Golpistas enviam mensagens com links falsos usando o nome do Fórum de Colíder
Golpistas usam WhatsApp e nome do Fórum de Lucas do Rio Verde para pedir dados pessoais
Justiça Segura: campanha do TJMT alerta sobre o golpe do phishing
Fórum de Tangará da Serra realiza ação contra fraudes em comunicações judiciais
TJMT alerta sobre golpe que usa nomes de autoridades para enganar famílias de custodiados
Judiciário alerta: golpistas usam nome de comarcas e do TJMT para aplicar fraudes virtuais
Autor: Dani Cunha
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Plantão Tira-Dúvidas sobre os sistemas judiciais é adiado para dia 26 de setembro
Servidores e magistrados do Primeiro Grau do Judiciário mato-grossense poderão esclarecer dúvidas sobre os sistemas judiciais, na próxima sexta-feira, às 14h, pela plataforma Microsoft Teams.
Os assuntos a serem abordados no encontro remoto são os sistemas Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), Central de Informações de Registro Civil do Poder Judiciário (CRC-Jud) e o Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe).
A iniciativa tem o objetivo de reduzir erros no lançamento de informações, garantir a correta alimentação dos sistemas e promover a uniformização dos procedimentos de acordo com as diretrizes do CNJ e da Corregedoria. A reunião virtual terá orientações práticas para o uso padronizado das plataformas.
O juiz auxiliar João Filho de Almeida Portela é o coordenador da ação e o link para acesso à reunião é este.
O link também está disponível no QR Code do material de divulgação.
Autor: Larissa Klein
Fotografo:
Departamento: Assessoria de Comunicação da CGJ-TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte
O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio da 2ª Promotoria de Justiça Cível de Porto Alegre do Norte (997 km de Cuiabá), realizou na quinta-feira (18) uma reunião extrajudicial com representantes da gestão municipal, da Câmara de Vereadores e da concessionária Sanepan, responsável pelo abastecimento de água no município. O encontro teve como pauta a instabilidade no fornecimento de água potável à população, problema que se arrasta há meses e afeta diretamente a qualidade de vida dos moradores.A reunião resultou na emissão de uma notificação recomendatória assinada pelo promotor de Justiça Brício Britzke, que recomenda ao Município a imediata intervenção na concessão do serviço de saneamento básico. A medida visa assegurar a regularidade, continuidade e eficiência na prestação do serviço, além de garantir o cumprimento das normas legais e contratuais vigentes.Entre as providências recomendadas pelo MPMT estão a publicação, em até cinco dias, de decreto municipal designando um interventor com conhecimento técnico especializado, com prazo inicial de 180 dias. Também foi sugerida a instauração de procedimento administrativo para apurar as causas da intervenção e eventuais responsabilidades da concessionária, assegurando o contraditório e a ampla defesa.Durante o período de intervenção, o interventor deverá apresentar relatórios técnicos bimestrais ao Ministério Público e ao Poder Concedente, detalhando as ações adotadas para solucionar a falta de abastecimento e os investimentos realizados para expansão e modernização do serviço. A recomendação também exige transparência ativa por parte da Sanepan, com ampla divulgação das medidas adotadas e das interrupções programadas ou emergenciais.O documento ainda orienta que, em caso de interrupções, a concessionária assegure atendimento mínimo à população por meios alternativos, como caminhões-pipa, e que sejam adotadas medidas para garantir a segurança das instalações, incluindo monitoramento por câmeras e isolamento das áreas de captação.Outras recomendações incluem o controle econômico-financeiro da concessionária, a cobrança regular de débitos, a garantia de pressão adequada na rede de distribuição, e a elaboração de estudos técnicos detalhados sobre a infraestrutura existente e os investimentos necessários para a universalização do serviço até 2033, conforme previsto no Novo Marco Legal do Saneamento.Ao final do período de intervenção, o Município deverá apurar todas as despesas realizadas e promover a cobrança integral da concessionária, evitando prejuízos ao erário. O MPMT também solicita, no prazo de dez dias, informações sobre o atendimento à recomendação, acompanhadas de documentos comprobatórios.““Diante da grave instabilidade no fornecimento de água em Porto Alegre do Norte, que compromete não apenas a saúde e a dignidade dos moradores, mas também o funcionamento de escolas, comércios e serviços essenciais, entendemos que a intervenção na concessão é uma medida urgente e necessária. Ademais, é fundamental que sejam realizados estudos técnicos especializados, capazes de projetar o crescimento populacional e definir os investimentos necessários para que não volte a faltar água no futuro. Esses investimentos devem contemplar toda a necessidade da população, resolvendo o problema de maneira definitiva””, concluiu o promotor de Justiça.SIMP n.º 002897-074/2025
Fonte: Ministério Público MT – MT
Plantão Tira-Dúvidas sobre os sistemas judiciais é adiado para dia 26 de setembro
Educação Adventista é recebida na Assembleia Legislativa por Diego Guimarães
Sema analisa qualidade da água em 41 praias de MT; sete estão impróprias para banho
MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte
Ex-PM é condenado a 22 anos e nove meses pelo Tribunal do Júri
Segurança
Polícia Civil incinera drogas apreendidas na região de Araputanga
A Polícia Civil realizou, nesta segunda-feira (22.9), no município de Araputanga (345 km a oeste de Cuiabá), a incineração de...
Polícia Militar prende homem por violência doméstica em Cuiabá
Policiais militares do 3º Batalhão prenderam um homem, de 23 anos, pelo crime de lesão corporal motivado por violência doméstica,...
Sema e PM apreendem 6,8kg de cachara descaracterizada em Gaúcha do Norte
A Coordenadoria de Fiscalização de Fauna da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), em conjunto com a Polícia Militar,...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Várzea Grande7 dias atrás
Procon fiscaliza supermercado após denúncias recebidas pelo sistema online
-
Saúde7 dias atrás
Várzea Grande realiza ‘Dia D de Vacinação Antirrábica’
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde começa a emitir Cartão SUS com base no CPF
-
Cuiabá7 dias atrás
Alunos de Cuiabá recebem recebem certificados de curso que alerta ao risco das drogas
-
Saúde7 dias atrás
Ministérios da Saúde e da Educação publicam portaria para certificação de hospitais de ensino
-
SEGURANÇA5 dias atrás
Força Tática apreende adolescente e prende dois homens suspeitos por roubo de motocicletas em Cuiabá
-
Saúde6 dias atrás
Brasil Sorridente devolveu o sorriso e a dignidade ao povo brasileiro
-
CIDADES3 dias atrás
Indústria de tecelagem se impressiona com pujança de Sinop e estuda viabilidade de implantação na cidade