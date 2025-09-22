Justiça Segura: campanha alerta sobre golpe do WhatsApp e riscos de fraudes virtuais

O Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da campanha Justiça Segura – Não Caia no Golpe, está ampliando os alertas sobre os riscos de crimes digitais. O golpe do WhatsApp, por exemplo, é uma das fraudes mais comuns no ambiente virtual e que tem causado prejuízos financeiros em Mato Grosso e em todo o país.

Golpistas conseguem clonar contas do aplicativo utilizando links maliciosos ou mensagens que solicitam códigos de verificação. Com o acesso à conta, passam a se passar pela vítima e enviam pedidos de transferência de dinheiro para contatos da agenda. Além da possibilidade de perdas financeiras, há o risco de exposição de informações pessoais, conversas privadas e fotos armazenadas no aplicativo.

A campanha do Judiciário estadual, voltada tanto para o público interno quanto externo, tem como objetivo prevenir a atuação de criminosos virtuais e reforçar a necessidade de atenção redobrada diante de mensagens suspeitas.

É fundamental que cada pessoa desconfie de solicitações incomuns de amigos ou familiares e nunca compartilhe códigos recebidos por SMS ou links desconhecidos.

Com medidas simples de segurança, é possível evitar esse tipo de fraude. Ativar a verificação em duas etapas no WhatsApp, não clicar em links recebidos de fontes duvidosas e confirmar pessoalmente a veracidade de qualquer pedido de ajuda financeira são práticas essenciais para proteger sua conta.

Autor: Dani Cunha Fotografo: Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT