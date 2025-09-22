Connect with us

JUSTIÇA

Justiça Segura: campanha alerta sobre golpe do WhatsApp e riscos de fraudes virtuais

22/09/2025

O Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da campanha Justiça Segura – Não Caia no Golpe, está ampliando os alertas sobre os riscos de crimes digitais. O golpe do WhatsApp, por exemplo, é uma das fraudes mais comuns no ambiente virtual e que tem causado prejuízos financeiros em Mato Grosso e em todo o país.

Golpistas conseguem clonar contas do aplicativo utilizando links maliciosos ou mensagens que solicitam códigos de verificação. Com o acesso à conta, passam a se passar pela vítima e enviam pedidos de transferência de dinheiro para contatos da agenda. Além da possibilidade de perdas financeiras, há o risco de exposição de informações pessoais, conversas privadas e fotos armazenadas no aplicativo.

A campanha do Judiciário estadual, voltada tanto para o público interno quanto externo, tem como objetivo prevenir a atuação de criminosos virtuais e reforçar a necessidade de atenção redobrada diante de mensagens suspeitas.

É fundamental que cada pessoa desconfie de solicitações incomuns de amigos ou familiares e nunca compartilhe códigos recebidos por SMS ou links desconhecidos.

Com medidas simples de segurança, é possível evitar esse tipo de fraude. Ativar a verificação em duas etapas no WhatsApp, não clicar em links recebidos de fontes duvidosas e confirmar pessoalmente a veracidade de qualquer pedido de ajuda financeira são práticas essenciais para proteger sua conta.

Plantão Tira-Dúvidas sobre os sistemas judiciais é adiado para dia 26 de setembro

O quarto Plantão Tira-Dúvidas da equipe técnica da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CGJ-MT) tem nova data: 26 de setembro. O encontro, que ocorreria na última sexta-feira (19 de setembro), foi adiado após a suspensão do expediente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão de instabilidade na rede interna.

Servidores e magistrados do Primeiro Grau do Judiciário mato-grossense poderão esclarecer dúvidas sobre os sistemas judiciais, na próxima sexta-feira, às 14h, pela plataforma Microsoft Teams.

Os assuntos a serem abordados no encontro remoto são os sistemas Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), Central de Informações de Registro Civil do Poder Judiciário (CRC-Jud) e o Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe).

A iniciativa tem o objetivo de reduzir erros no lançamento de informações, garantir a correta alimentação dos sistemas e promover a uniformização dos procedimentos de acordo com as diretrizes do CNJ e da Corregedoria. A reunião virtual terá orientações práticas para o uso padronizado das plataformas.

O juiz auxiliar João Filho de Almeida Portela é o coordenador da ação e o link para acesso à reunião é este.

O link também está disponível no QR Code do material de divulgação.

MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte

O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio da 2ª Promotoria de Justiça Cível de Porto Alegre do Norte (997 km de Cuiabá), realizou na quinta-feira (18) uma reunião extrajudicial com representantes da gestão municipal, da Câmara de Vereadores e da concessionária Sanepan, responsável pelo abastecimento de água no município. O encontro teve como pauta a instabilidade no fornecimento de água potável à população, problema que se arrasta há meses e afeta diretamente a qualidade de vida dos moradores.A reunião resultou na emissão de uma notificação recomendatória assinada pelo promotor de Justiça Brício Britzke, que recomenda ao Município a imediata intervenção na concessão do serviço de saneamento básico. A medida visa assegurar a regularidade, continuidade e eficiência na prestação do serviço, além de garantir o cumprimento das normas legais e contratuais vigentes.Entre as providências recomendadas pelo MPMT estão a publicação, em até cinco dias, de decreto municipal designando um interventor com conhecimento técnico especializado, com prazo inicial de 180 dias. Também foi sugerida a instauração de procedimento administrativo para apurar as causas da intervenção e eventuais responsabilidades da concessionária, assegurando o contraditório e a ampla defesa.Durante o período de intervenção, o interventor deverá apresentar relatórios técnicos bimestrais ao Ministério Público e ao Poder Concedente, detalhando as ações adotadas para solucionar a falta de abastecimento e os investimentos realizados para expansão e modernização do serviço. A recomendação também exige transparência ativa por parte da Sanepan, com ampla divulgação das medidas adotadas e das interrupções programadas ou emergenciais.O documento ainda orienta que, em caso de interrupções, a concessionária assegure atendimento mínimo à população por meios alternativos, como caminhões-pipa, e que sejam adotadas medidas para garantir a segurança das instalações, incluindo monitoramento por câmeras e isolamento das áreas de captação.Outras recomendações incluem o controle econômico-financeiro da concessionária, a cobrança regular de débitos, a garantia de pressão adequada na rede de distribuição, e a elaboração de estudos técnicos detalhados sobre a infraestrutura existente e os investimentos necessários para a universalização do serviço até 2033, conforme previsto no Novo Marco Legal do Saneamento.Ao final do período de intervenção, o Município deverá apurar todas as despesas realizadas e promover a cobrança integral da concessionária, evitando prejuízos ao erário. O MPMT também solicita, no prazo de dez dias, informações sobre o atendimento à recomendação, acompanhadas de documentos comprobatórios.““Diante da grave instabilidade no fornecimento de água em Porto Alegre do Norte, que compromete não apenas a saúde e a dignidade dos moradores, mas também o funcionamento de escolas, comércios e serviços essenciais, entendemos que a intervenção na concessão é uma medida urgente e necessária. Ademais, é fundamental que sejam realizados estudos técnicos especializados, capazes de projetar o crescimento populacional e definir os investimentos necessários para que não volte a faltar água no futuro. Esses investimentos devem contemplar toda a necessidade da população, resolvendo o problema de maneira definitiva””, concluiu o promotor de Justiça.SIMP n.º 002897-074/2025

