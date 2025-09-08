JUSTIÇA
Justiça Segura: Poder Judiciário de Mato Grosso alerta para golpe do falso boleto
O Poder Judiciário de Mato Grosso dá continuidade à campanha Justiça Segura – Não Caia no Golpe!, lançada para orientar a população sobre práticas criminosas que vêm sendo aplicadas em nome do Tribunal de Justiça e de comarcas do Estado. O alerta da vez é sobre o golpe do falso boleto, uma das fraudes mais comuns no ambiente digital.
Como funciona o golpe
O crime acontece quando golpistas enviam boletos aparentemente legítimos por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens, muitas vezes contendo dados verdadeiros da vítima, como nome e CPF, e até o nome de uma empresa ou instituição conhecida.
A aparência é de uma cobrança real, mas o código de barras é adulterado. Ao efetuar o pagamento, o valor não é destinado ao credor legítimo, mas sim à conta de um criminoso.
Alerta à população
Além de utilizar nomes de empresas, os golpistas também têm usado a identidade do Poder Judiciário e de comarcas do Estado para dar mais credibilidade à fraude e enganar a população.
Essas práticas criminosas exigem que todos estejam atentos e desconfiem sempre de cobranças recebidas por canais informais.
Para evitar cair nesse golpe:
– Verifique sempre o emissor da cobrança e desconfie de mensagens recebidas por WhatsApp ou SMS;
– Confira os dados do beneficiário no boleto antes de efetuar o pagamento;
– Prefira acessar o boleto diretamente no site oficial da instituição ou empresa;
Em caso de dúvida, entre em contato pelos canais oficiais do Judiciário ou da entidade credora.
A campanha Justiça Segura – Não Caia no Golpe! é uma iniciativa do Poder Judiciário de Mato Grosso para conscientizar e orientar a população sobre diferentes tipos de fraudes.
Fórum de Primavera do Leste estará com expediente suspenso nesta terça-feira
O expediente presencial no Fórum da Comarca de Primavera do Leste estará suspenso nesta terça-feira (9 de setembro). A medida foi estabelecida por meio da Portaria nº 070/2025-DF, assinada pelo juiz diretor do Foro, Alexandre Delicato Pampado
A interrupção ocorre em razão da substituição dos switches da rede cabeada e da rede wireless da unidade. Os serviços técnicos ocasionarão a indisponibilidade do sistema interno e do acesso à internet durante todo o dia
Durante a suspensão, os servidores da comarca atuarão em regime de teletrabalho, cumprindo suas atividades normalmente em home office, no horário regular.
A suspensão não acarretará prejuízo aos prazos processuais, que seguirão sendo contados normalmente.
Expediente presencial estará suspenso no Fórum de Diamantino no dia 9 de setembro
O Fórum da Comarca de Diamantino terá o expediente presencial suspenso na próxima terça-feira (09/09), conforme determina a Portaria nº 48/2025, assinada pelo juiz diretor do Foro, André Luciano Costa Gahyva. A medida se deve à substituição integral dos switches de rede cabeada e wireless.
Durante a suspensão, os servidores da unidade desempenharão suas funções em regime de teletrabalho, no horário normal de expediente.
Apesar da suspensão do atendimento presencial, os prazos processuais não serão suspensos e seguirão sendo contados normalmente.
