Justiça Segura: Poder Judiciário de Mato Grosso alerta para golpe do falso boleto

O Poder Judiciário de Mato Grosso dá continuidade à campanha Justiça Segura – Não Caia no Golpe!, lançada para orientar a população sobre práticas criminosas que vêm sendo aplicadas em nome do Tribunal de Justiça e de comarcas do Estado. O alerta da vez é sobre o golpe do falso boleto, uma das fraudes mais comuns no ambiente digital.

Como funciona o golpe

O crime acontece quando golpistas enviam boletos aparentemente legítimos por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens, muitas vezes contendo dados verdadeiros da vítima, como nome e CPF, e até o nome de uma empresa ou instituição conhecida.

A aparência é de uma cobrança real, mas o código de barras é adulterado. Ao efetuar o pagamento, o valor não é destinado ao credor legítimo, mas sim à conta de um criminoso.

Alerta à população

Além de utilizar nomes de empresas, os golpistas também têm usado a identidade do Poder Judiciário e de comarcas do Estado para dar mais credibilidade à fraude e enganar a população.

Essas práticas criminosas exigem que todos estejam atentos e desconfiem sempre de cobranças recebidas por canais informais.

Para evitar cair nesse golpe:

– Verifique sempre o emissor da cobrança e desconfie de mensagens recebidas por WhatsApp ou SMS;

– Confira os dados do beneficiário no boleto antes de efetuar o pagamento;

– Prefira acessar o boleto diretamente no site oficial da instituição ou empresa;

Em caso de dúvida, entre em contato pelos canais oficiais do Judiciário ou da entidade credora.

A campanha Justiça Segura – Não Caia no Golpe! é uma iniciativa do Poder Judiciário de Mato Grosso para conscientizar e orientar a população sobre diferentes tipos de fraudes.

Confira mais sobre o assunto:

Fórum de Sinop alerta população sobre golpes em falsas campanhas de doação

Golpistas enviam mensagens com links falsos usando o nome do Fórum de Colíder

Golpistas usam WhatsApp e nome do Fórum de Lucas do Rio Verde para pedir dados pessoais

Justiça Segura: campanha do TJMT alerta sobre o golpe do phishing

Fórum de Tangará da Serra realiza ação contra fraudes em comunicações judiciais

TJMT alerta sobre golpe que usa nomes de autoridades para enganar famílias de custodiados

Autor: Dani Cunha Fotografo: Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT