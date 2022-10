Kalil anuncia extensão de horário para creches e projeto-piloto já começa em 2023 na rede municipal

Aberta até às 20h. Este será o novo horário de funcionamento que está sendo proposto para as creches de Várzea Grande. Impacto e viabilidade serão aferidos na prática de sala de aula e se der certo, será ampliado para outras unidades até o final do próximo ano

PMVG – O prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, anunciou na manhã de hoje (19), um projeto piloto que será posto em prática, já no ano letivo de 2023, que vai ampliar o horário de funcionamento dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), para até às 20h. A extensão do horário de saída dos alunos é uma demanda dos pais, especialmente, das mães que querem aproveitar a permanência das crianças para poder trabalhar.

“Vamos aferir os resultados na prática. Sabemos que o horário diferenciado é uma demanda antiga. Tão logo tenhamos os resultados, e se eles apontarem que o projeto piloto é viável, iremos estender para pelo menos dez unidades de CMEIs até o final do ano”, justificou o prefeito.

O anúncio foi muito bem-recebido e feito durante a entrega das obras de reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) ‘Nair Sacre’, no bairro Cohab Cristo Rei. Acompanhado do secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidelis, o prefeito ainda se comprometeu a entregar todas as unidades da Educação que estão em obras na cidade, especialmente, as creches. “Mais do que ofertar novas vagas, vamos ampliar a faixa etária das crianças atendidas”, reforçou.

Além dos recursos já aplicados pelo Município, a Educação pública municipal vai receber novos reforços a partir de 2023. Presente à solenidade, o senador Jayme Campos, anunciou mais recursos para Educação. Por meio de emenda própria, serão disponibilizados R$ 2,5 milhões para construção de um CMEI na região da Capelinha, no distrito de Capão Grande. “Esse recurso está assegurado. Temos um total de R$ 7 milhões para investimentos em obras de áreas essenciais em Várzea Grande, como água, saúde e na educação. Fora a possibilidade que temos de emendas de Bancada. Várzea Grande vai receber muitos recursos a partir do ano que vem, quando tem início uma nova legislatura”, anunciou o senador.

Ainda conforme Jayme, os recursos chegam a Várzea Grande porque a gestão mantém a transparência dos atos e sobre a aplicação de recursos públicos. “O zelo é o espelho de qualquer gestão. Sempre disse isso à Lucimar, e reforço junto ao Kalil. Várzea Grande tem apoio dos vereadores, dos deputados estaduais e do governo do Estado. Acredito que a gestão Kalil Baracat vai pôr fim à questão da água. Serão três novas estações de tratamento e acredito que em termos de abastecimento são suficientes. Vamos garantir recursos para as novas etapas voltadas à modernização do sistema de abastecimento, como compra de equipamentos e melhoria da rede de distribuição”, completou.

A ENTREGA – A nova CMEI Nair Sacre integrou o plano de metas de investimentos da ordem de R$ 250 milhões que a gestão pretende realizar até o final do atual mandato na área da Educação. “A meta é a ampliação e recuperação de 100% das unidades da rede pública municipal até o final dessa gestão”, pontuou o secretário.

A unidade com capacidade para o atendimento de até 350 crianças, foi totalmente reformada e suas dependências ampliadas para comportar dois berçários que irão acolher crianças a partir de um ano, 13 amplas salas de aula climatizadas, banheiros especialmente adaptados, salas de repouso, brinquedoteca, área de alimentação, cozinha e espaço de armazenamento de suprimentos totalmente reformada e com equipamentos novos, além de novo playground externo para os alunos.

A unidade está totalmente adaptada para o acolhimento das crianças a partir de um ano. Adaptação essa que se estende ao mobiliário da sala de aula, do refeitório, da briquedoteca e equipamentos do banheiro. Todos os espaços foram projetados para melhor acessibilidade das crianças.

De acordo com o secretário Silvio Fidelis, após um período de obra paralisada, devido à desistência por parte da construtora que era responsável pelo serviço, a Secretaria conseguiu retomar as obras através de novo processo licitatório e poder concluir os trabalhos dentro do padrão de qualidade que virou marca registrada das obras do Município. “Trabalhamos com determinação para que pudéssemos entregar essa obra, hoje, para a comunidade. Obras essa iniciada ainda na gestão da prefeita Lucimar Campos e que agora, na gestão Kalil Baracat e José Hazama, vai beneficiar muitas famílias do Cristo Rei”, declarou.

A CMEI traz uma homenagem, é o nome da mãe da ex-prefeita Lucimar. “Fico muito feliz por receber e participar dessa homenagem. Fico feliz por ver o nome da minha mãe em uma creche tão linda, tão bem equipada como esta. Aliás, a gestão do prefeito Kalil está de parabéns por se esmerar na busca e na entrega de obras de qualidade. Isso foi uma busca incessante quando estive prefeita e vejo que virou padrão na nossa Várzea Grande. Fazer obras com zelo não é para beneficiar político algum, e sim, para ter a certeza de que a população está sendo bem atendida e que o dinheiro público está sendo muito bem aplicado”.

NA PRÓXIMA SEMANA – Fidelis anunciou também que estão confirmadas mais duas obras da Educação para serem entregues já na próxima semana. No dia 26 será a vez da entrega das obras de reforma geral da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Mamed Untar’, às 9h no Jardim Alá, e no dia 27, será a vez da entrega da EMEB ‘Maria Pedrosa’.