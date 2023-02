Kalil Baracat anuncia R$ 600 milhões em investimentos

Marianna Peres – “Várzea Grande é um canteiro de obras. Poucas cidades no Brasil começaram o ano com entrega de obras e anunciando investimentos. Até 2024 investiremos mais R$ 600 milhões em nossa cidade, dos quais R$ 150 milhões apenas em saneamento e abastecimento de água e outros R$ 200 milhões em infraestrutura”, anunciou o prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat. Na manhã de hoje (3), ele conduziu a cerimônia de posse de três secretários municipais. Essa é a quarta troca de secretariado dos seus dois primeiros anos de gestão.

Foram empossados os novos secretários de Governo, Ismael Alves da Silva, de Administração, Osvaldo Botelho de Campos e de Assuntos Estratégicos, Benedito Gonçalo de Figueiredo (Dito Loro). De maneira firme, Kalil frisou que a chegada de novos colaboradores ao seu staff não altera a linha de seu plano de governo. “Pelo contrário, reforçam nossa proposição de atuar pelo coletivo, em prol da sociedade e de Várzea Grande. Peço que todos trabalhem em dedicação exclusiva, seriedade, comprometimento e resultados. Estamos construindo uma cidade mais justa, moderna e de oportunidades”.

A cerimônia, bastante prestigiada, contou com a presença do vice-prefeito, José Hazama, do ex-prefeito da cidade, Walace Guimarães, do deputado estadual, Juca do Guaraná (MDB), de lideranças de bairro, de representantes da sociedade civil e de entidades de classe como da OAB/VG, de secretários municipais, conselheiros, servidores e familiares dos empossados.

Quase todos os vereadores estavam presentes e liderados pelo presidente, Pedro Paulo Tolares, mais conhecido como Pedrinho e que falou em nomes dos parlamentares.

Nesta quarta alteração no primeiro escalão do Município, o secretário Dito Loro que estava há dois anos como secretário de Governo, passa a responder pela Pasta de Assuntos Estratégicos. O então secretário adjunto de Administração, Osvaldo Botelho de Campos, passa a ser o titular com a saída de Anderson do Nascimento Silva, que vai assumir a secretaria Sistêmica de Ciência e Tecnologia do governo do Estado, dentro da Seciteci. Ele estará responsável pelo Parque Tecnológico, mantendo o elo com Várzea Grande.

Ismael Alves retorna ao cargo já ocupado anteriormente durante a gestão do prefeito Walace Guimarães. Pasta considerada estratégica na articulação política da atual gestão, Ismael – que já foi vereador por quatro mandatos em Várzea Grande – e ex-presidente do Legislativo Municipal, tem a missão estreitar relações institucionais junto ao Legislativo, Executivo estadual e federal, entidades organizadas e o judiciário. Kalil tem uma posição inédita de entendimento e prestígio junto à Câmara, pois conta com apoio dos 21 vereadores da atual legislatura. “É uma parceria forte, importante e que traz resultados a Várzea Grande”, frisa Ismael Alves lembrando que o apoio em todos os sentidos reforça também a independência dos Poderes e a fiscalização do Executivo que é transparente e eficiente.

Ainda em relação à articulação política, Kalil destacou que graças ao bom relacionamento com outras esferas do poder e dos órgãos de controle, a cidade e sua gestão – “em que pesem a pandemia e as incertezas políticas e econômicas” – segue o fluxo de investimentos e cumprindo compromissos assumidos na campanha eleitoral. “Graças a uma emenda do senador Jayme Campos, do dia 30 de dezembro de 2022, na ordem de R$ 12,5 milhões vamos atender a uma antiga demanda da população da região do São Simão, Ouro Verde, Colinas Verdejantes entre outros com pavimentação, asfalto novo. Essas novas vias que vão interligar São Simão/Ouro Verde/Paiaguás”. Ainda no rol dos investimentos, Kalil confirmou a implantação de 40 novos leitos de UTI na rede pública de saúde, ou seja, via SUS e ainda a entrega de nove novos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s).

Todo o trabalho desenvolvido em Várzea Grande foi reconhecido pelo deputado estadual Juca do Guaraná, que deixou a presidência da Câmara de Vereadores de Cuiabá, para assumir novo cargo no último dia 1º. “É um prefeito arrojado {Kalil}. Estamos juntos e em parceria para a partir de agora somarmos forças para trazer projetos e emendas para Várzea Grande. Tive mais de 4 mil votos aqui na cidade e é a hora de retribuir com essa cidade que acolhe a todos”.

O presidente da Câmara de Vereadores de Várzea Grande, Pedro Paulo Tolares – Pedrinho – destacou que todos os secretários que assumem cargo no Executivo são ex-vereadores pela cidade. “E isso facilita em muito a relação, pois todos entendem como é difícil estar no Legislativo, sendo a porta de entrada das reivindicações de toda sociedade. Acredito que a parceria e dinâmica serão reforçadas”.

Ao entregar a pasta de Governo, Dito Loro lembrou que a gestão do prefeito Kalil enfrentou um momento muito difícil que foi a chegada e o recrudescimento da pandemia. “Os dois primeiros anos exigiram muito de cada um de nós. Foi de aprendizado e de resiliência. Mas graças ao empenho e esforço de cada um e com a liberdade que temos para trabalhar aqui, atravessamos esse período com saldo inédito de investimentos e seguimos o mesmo ritmo em 2023 e temos uma gestão extremamente bem avaliada e aprovada pela população. Agora poderei estreitar mais a relação com o segmento empresarial e junto com o secretário Charles Caetano Rosa, fazer de Várzea Grande uma catalisadora de grandes investimentos. Atrair e fixar empreendimentos em nossa cidade”.

Ismael aposta na experiência e no currículo para colaborar com a articulação política que o Executivo demanda. “Estou pronto para contribuir com os projetos políticos do prefeito Kalil para que sua gestão possa avançar cada vez mais. Sou grato a Várzea Grande por tudo que já vivi aqui, seja na vida privada ou como agente público”.

Osvaldo Botelho de Campos, filho do ex-prefeito Nereu Botelho de Campos (01/01/1993-31/12/1996), disse que o legado deixado pelo ex-secretário Anderson, que tem como principal avanço a modernização sobre os processos ligados à gestão de pessoal – vida funcional do servidor – seguirá em evolução, pois faz parte do plano de governo do prefeito Kalil. “É uma honra assumir a Pasta e dar continuidade a esse processo de modernização”.

STAFF – Em março do ano passado, o prefeito Kalil deu posse ao secretário Charles Caetano Rosa que assumiu a recém-criada secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo.

Em agosto de 2021, deu posse à jornalista Ana Cristina Vieira e Silva na secretaria de Assistência Social de Várzea Grande.