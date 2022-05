Kalil Baracat entrega reforma e ampliação da EMEB Professora Marilce Benedita de Arruda

A unidade foi totalmente reformada, com melhorias desde as paredes até o telhado que foi totalmente trocado. Também foram modificadas e revisadas as instalações elétricas, parte hidráulica, forros e iluminação. O mobiliário também foi substituído com novas lousas de vidro, carteiras, cadeiras, ar-condicionado, ventiladores e armários. A cozinha ganhou novo fogão, geladeira, freezer, utensílios, panelas, pratos, talheres e demais acessórios.

O prefeito Kalil Baracat destacou a importância dos investimentos feitos pela gestão na educação, visto que os alunos necessitam de um ambiente favorável para o desenvolvimento intelectual. “Nossos filhos merecem estudar numa escola agradável, com um aspecto visual que estimule a criatividade. Minha avó, a professora Sarita, sempre fez questão de frisar que o futuro deste país é a educação. Por isso, me sinto feliz e orgulhoso em poder empregar o dinheiro do contribuinte aqui. É um investimento certo e que trará retorno à nossa sociedade a curto, médio e longo prazo”.

De acordo com a diretora da escola, professora Gonçalina Martins de Souza, a EMEB Ednilson Francisco Kolling possui 8 salas de aula, sendo uma sala multiuso, atende 435 alunos, desde a Educação Infantil para crianças de 4 e 7 anos, 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. A escola localizada no bairro do Chapéu do Sol atende alunos de vários bairros das proximidades como a Cohab José Carlos Guimarães, residenciais Rubi, Esmeralda, Manaíra entre outros.

Além da melhoria na estrutura do prédio, a quadra da escola também ganhou nova pintura e novos alambrados, que garantem a funcionalidade e a segurança para a prática esportiva. A diretora destacou também a troca das janelas das salas de aula que foram todas substituídas por janelas em vidro. “Isso proporcionou mais transparência e luminosidade para o ambiente, melhorando a visibilidade tanto de professores como de alunos”, disse.

O secretário Silvio Fidelis parabenizou a diretora pela gestão na escola e reforçou a parceria com todos os diretores. Ele reconheceu o trabalho, a dedicação e o compromisso dos profissionais da Educação de Várzea Grande, destacando o trabalho de inclusão que é realizado nas unidades educacionais do município. “Os alunos que possuem algum grau de deficiência não estão isolados, eles estão juntos, participando das atividades realizadas nas escolas; e essa inclusão faz parte da gestão do prefeito Kalil Baracat junto ao Centro Municipal João Ribeiro”, reforçou.

Participaram do evento o vice-prefeito, José Hazama, secretários municipais, vereadores, autoridades locais, profissionais da educação e comunidade escolar. A inauguração faz parte do calendário de ações da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer em comemoração ao aniversário de 155 anos de Várzea Grande. Também contou com a participação dos alunos do Programa Escola em Tempo Ampliado (ETA), da EMEB Joaquim da Cruz Coelho, que apresentaram o Siriri do grupo de dança Flor da Serra, composto por 22 alunos da oficina de Dança e Música daquela escola.

As ações da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer seguem o calendário de comemoração dos 155 anos de Várzea Grande, com a entrega das obras de reforma e ampliação da EMEB Profª Marilce Benedita de Arruda, às 16h, no dia 5, com a entrega das obras de reforma e ampliação da EMEB Juvenília Monteiro Oliveira, e com a abertura dos Jogos Escolares 2022 – Etapa municipal, no sábado, dia 7, às 8h no Ginásio poliesportivo.