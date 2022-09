Kalil Baracat recebe equipe do Censo 2022 e participa do levantamento

Atualmente, 110 recenseadores fazem o trabalho de percorrer casa por casa para levantar os dados populacionais em Várzea Grande. No caso de não encontrar as pessoas na residência, o recenseador deixa um recado pedindo para que o morador entre em contato para agendar o melhor horário para atendimento, até mesmo a noite ou final de semana.

Celly SilvaO prefeito Kalil Baracat recebeu a equipe do Censo 2022 no Paço Couto Magalhães, na manhã desta segunda-feira (29), para conversar sobre o processo de recenseamento da população várzea-grandense, que começou no dia 1º de agosto, e responder ele mesmo ao questionário. A Prefeitura é parceira do Censo, tendo disponibilizado dois locais utilizados como postos de coleta: a Secretaria de Turismo, no Shopping Várzea Grande e o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Cristo Rei.

“Fiz questão de receber a equipe do Censo 2022 na Prefeitura para parabenizá-los pelo importante trabalho que tem desenvolvido não só para Várzea Grande, mas para todo o Brasil, já que os dados coletados serão amplamente utilizados no desenvolvimento de políticas públicas para melhor atender aos cidadãos. Temos dado o suporte necessário para que o Censo em nosso município seja um sucesso. Esperamos que todos os várzea-grandenses recebam os recenseadores e participem da pesquisa”, disse Kalil Baracat.

De acordo com a superintendente estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE-MT), Milane Chaves, todos os prefeitos estão sendo recebidos pelos recenseadores na sede do Executivo municipal, como forma de reforçar junto à população a relevância do levantamento, que é feito a cada 10 anos.

“A Prefeitura de Várzea Grande tem dado todo o apoio. Inclusive viemos para agradecer o apoio institucional no treinamento, no transporte dos recenseadores. A Prefeitura entende a importância do censo demográfico e nada melhor do que o prefeito mostrar para a população a importância de receber o recenseador e prestar as informações do censo demográfico”, afirma.

O questionário respondido pelo prefeito foi do tipo expandido, que é uma amostra mais detalhada, com perguntas sobre migração, detalhes físicos da residência, ocupação laboral, pessoas com deficiência na família, entre outras abordagens. O tipo de questionário não é passível de escolha, sendo selecionado automaticamente pelo sistema. Em Várzea Grande, 30% da população vai responder ao questionário expandido. De acordo com Milane Chaves, por ser mais detalhado, ele demora um pouco mais para ser respondido, cerca de 30 minutos, enquanto o questionário básico leva menos de 10 minutos.

Atualmente, 110 recenseadores fazem o trabalho de percorrer casa por casa para levantar os dados populacionais em Várzea Grande. “O que a gente pede é que atendam bem ao recenseador porque o último Censo foi em 2010 e a elaboração de políticas públicas só é possível através dos dados do IBGE”, afirma a superintendente.

Ela destaca que há casos de pessoas que, temerosas, se recusam a receber o recenseador, mas pondera que há formas de verificar se aquela pessoa é de fato um recenseador, como o QR Code localizado no uniforme, que direciona para o site do IBGE; o 0800721 8181 e o 190, já que o Censo tem uma parceria com o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

Milane Chaves explica ainda que no caso de não encontrar pessoas na residência, o recenseador deixa um recado pedindo para que o morador entre em contato para agendar o melhor horário para atendimento, até mesmo a noite ou final de semana. Existe ainda a possibilidade de responder ao questionário pela internet, no entanto, é preciso atender ao recenseador, que fará um cadastro do e-mail do cidadão no site do IBGE.