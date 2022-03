Kalil e Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência debatem mais melhorias e humanização

No incremento das políticas públicas inclusivas voltadas à pessoa com deficiência, o prefeito Kalil Baracat reuniu com representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e integrantes da Associação Várzea-grandense da Pessoa com Deficiência. Na pauta, foram apresentadas demandas pertinentes ao grupo, debatidos projetos, políticas públicas específicas e otimização e ampliação dos serviços de saúde.

Para o prefeito Kalil Baracat, sua gestão trabalha pela igualdade entre as pessoas independente de qualquer coisa e, portanto, “é dever do Poder Público criar facilidades e meios para que todos tenham serviços públicos de qualidade, eficientes e resolutivos”, disse ele.

“A gestão está aberta às categorias e dentro da disponibilidade, atenderemos todos com melhorias específicas e voltadas a qualidade de vida e bem-estar da população. Agradecemos o empenho da Associação e do Conselho e com certeza essas reivindicações apresentadas serão encaminhadas aos devidos setores e se possível prontamente atendidas para melhorar a acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência em Várzea Grande”, explicou o prefeito.

Ele lembrou ainda que no seu plano de governo levado às ruas durante a campanha eleitoral, já havia previsto ações para atender as necessidades das pessoas especiais e trabalhará para em breve colocar tudo em prática, como a criação da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência que tratará de assuntos burocráticos e ainda formalizar a parceria para construção da associação, sendo que para isto irá pleitear recursos junto a bancada estadual e federal para atender estes anseios da associação, explica o prefeito.

O presidente da Associação Várzea-grandense da Pessoa com Deficiência e presidente do Conselho Municipal, Diney Ribeiro Campos, avaliou a audiência com o prefeito e os secretários de Assistência Social, Ana Cristina Vieira e de Saúde, Gonçalo Aparecido de Barros, como muito boa e produtiva. “Nós acreditamos na gestão, foi o único prefeito a ir em nossa instituição procurar nossas propostas e a primeira vez que somos recebidos enquanto Conselho. A reunião foi muito válida, todas as propostas que apresentamos ele aderiu e o mais importante é que vamos trabalhar diretamente junto com prefeito, com secretários para atender a população de deficientes que é ativa dentro do município. Temos cerca de 20 mil pessoas com alguma deficiência, sendo que uma das nossas pautas será um censo para sabermos a realidade daqueles incluídos neste rol, seja com deficiência física, visual, auditiva, autismo, entre outros, que serão reconhecidos com o censo que será feito em parceria com a Secretaria de Assistência Social”, frisou o presidente.

A secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira, destacou que sempre têm reuniões com conselheiros e se faz importante essa aproximação, para se conhecer a demanda e principal necessidade. “Essa reunião de hoje com o prefeito Kalil Baracat, reafirmou a preocupação do nosso gestor para as demandas relacionadas à pessoa com deficiência. O Conselho trouxe diversos pedidos e todos foram absorvidos pela Administração Municipal de forma atenciosa pelo prefeito que nos demandou como secretária para que encaminhássemos as propostas. A partir desta reunião muitas ações já adotadas reafirmarão o compromisso da gestão, por isto é muito importante essa aproximação visando demonstrar as prioridades e todos os esforços da gestão na manutenção de serviços que assegurem a qualidade de vida e desenvolvimento humano para todos”, enfatizou a secretária.

De acordo com secretário de Saúde, Gonçalo Aparecido de Barros, as pautas demandadas voltadas à pessoa com deficiência foram debatidas e serão concretizadas visando garantir mais inclusão social e a humanização da saúde pública deste grupo e de toda a população.

“Pauta importante, sensível, em que o plano do governo do prefeito é voltado para essa particularidade da humanização da saúde. É um assunto que vamos melhorar cada vez mais na assistência para essa população, para esses munícipes e a extensão da humanização da saúde deve chegar cada vez mais fazendo a inclusão social com políticas públicas que atendam a todos, e principalmente aqueles que mais precisam do apoio do SUS e do Poder Público”, pontuou.

O secretário acrescentou ainda que sobre a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência que será implantada na gestão, está sendo feito um estudo aprimorado, onde o prefeito Kalil Baracat tem essa pauta como prioridade. Com a instalação da Coordenadoria, cria-se dentro da estrutura uma representação para debater as políticas inclusivas que serão desempenhadas dentro da Secretaria de Saúde com a participação direta e efetiva da classe.