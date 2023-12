KALIL E PAPAI NOEL FAZEM ABERTURA OFICIAL DAS CELEBRAÇÕES DE NATAL

FESTA DE NATAL CONTINUA NESTE SÁBADO, 16, A PARTIR DAS 18H, COM APRESENTAÇÕES NATALINAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FEIRA GASTRONÔMICA, A MAGIA DO PAPAI NOEL, ÔNIBUS DO PAPAI NOEL, CARREATA DA COCA-COLA, PARQUE INFANTIL GRATUITO, FEIRA DE ARTESANATOS E AO FINAL SHOWS MUSICAIS

“Várzea Grande foi encantada pelo Espírito Natalino porque tem muito o que comemorar”, disse o prefeito Kalil Baracat ao promover a abertura das festividades de Natal e Ano Novo da segunda maior cidade de Mato Grosso.

Na noite desta sexta-feira, 15 de dezembro, a cidade de Várzea Grande se encheu de luz, música e alegria para a abertura oficial do Natal que ocorreu quando o prefeito Kalil Baracat entregou simbolicamente a chave da cidade ao Papai Noel, marcando o início das festividades natalinas.

Em suas palavras emocionadas, o prefeito destacou o cuidado e carinho dedicados à organização do evento: “Fizemos a abertura do Natal oficialmente entregando a chave da cidade para o Papai Noel. O Natal foi todo pensado com muito carinho e amor pela primeira-dama Kika DorilêoBaracat, para a família várzea-grandense, para as crianças”.

O prefeito aproveitou a ocasião para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, repleto de vida, amor e oportunidades para todos, reafirmando sua disposição de continuar trabalhando por uma Várzea Grande ainda melhor para todos. Ele enfatizou o compromisso da administração municipal em promover melhorias significativas para a cidade, destacando as obras em andamento e as futuras realizações para 2024.

A Primeira-dama de Várzea Grande e promotora de Justiça, Kika DorilêoBaracat, ressaltou que a festa foi planejada para reunir as famílias várzea-grandenses. “É um presente do prefeito Kalil Baracat para as famílias, especialmente para as crianças, para que todos possam vir, se divertir, apreciar nosso artesanato e participar da feira gastronômica, que funciona em função de entidades filantrópicas e assistenciais da cidade que utilizam sua renda em prol do atendimento daqueles que mais necessitam de auxílio”.

Doze barracas foram montadas, cada uma representando uma entidade assistencial, vendendo comidas típicas e bebidas para arrecadar fundos para suas obras. Além disso, o projeto “Elas Empreendem” apresentou artesanatos feitos ao longo do ano por mulheres que buscaram qualificação ou terapia e são encaminhadas pelo Poder Público Municipal aos parceiros do comércio e da indústria que na maioria das vezes acolhe os bons profissionais com currículo e indicação.

O secretário de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, Silvio Fidélis, elogiou as apresentações natalinas das escolas municipais, destacando o empenho dos alunos em abrilhantar o evento. “Toda a montagem do evento e as apresentações natalinas foram cuidadosamente preparadas para proporcionar uma experiência única às famílias várzea-grandenses”, afirmou o secretário.

Paipai Noel, figura central das festividades, também deixou sua mensagem: “O Natal é um momento de celebração em família, de amor e união. Receber a chave da cidade é uma honra, e estou aqui para espalhar a magia do Natal a todas as crianças e suas famílias”.

A festa, promovida pela Prefeitura Municipal, pensada e organizada pelo Gabinete de Apoio às Ações Transformadoras (GAAT) com a Primeira-dama e promotora de Justiça Kika Dorilêo Baracat e a Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, com o secretário Silvio Fidélis, foi um espetáculo de encanto que reuniu a população em torno do evento ‘Natal em VG é Tudo de Bom!’ na praça em frente à Prefeitura.

PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO – Diversas personalidades prestigiaram o evento, entre elas Lucimar Campos, ex-prefeita de Várzea Grande, e o senador Jayme Campos. Lucimar expressou seu amor pela cidade e elogiou a festa, enquanto o senador destacou a importância do Natal como momento de reflexão e desejou um ano novo de paz e justiça social.

O presidente da Câmara de Vereadores de Várzea Grande, Pedro Paulo Tolares, acompanhado por vários vereadores, parabenizou a organização da festa e enfatizou a importância do Natal como celebração do nascimento de Jesus, reafirmando que o Poder Legislativo mais do que fiscalizar e cobrar ações é parceira do Executivo em busca de melhores condições e qualidade de vida para a população da cidade.

A população também se manifestou sobre o evento. Jaqueline Izaque, moradora do Asa Bela, ressaltou a importância da festa para a infância: “Minha menina estava muito ansiosa, então vim logo para deixá-la feliz. Para ela tirar foto e construir lembranças felizes da sua infância”.

Emile Helen dos Santos, moradora do Primavera, levou suas filhas para ver o Papai Noel, destacando a importância do evento para toda a família.

João Victor Silva, morador do bairro Novo Horizonte, disse o natalrepresenta para ele o amor, o encontro, para estar junto com a pessoa que se ama, com a família e pontuou: “Com certeza deveríamos ter mais eventos como este para socializamos, muito bom por que a população comparece, um evento bem organizado, boa estrutura, boa decoração, boa alimentação. O prefeito está de parabéns pelo evento”.

Rose Magalhães Ribeiro da Silva Rosa, moradora do Bonsucesso, destacou a importância do Natal em família e elogiou a festa promovida pelo prefeito Kalil.

Consuelo Marques, moradora da região central, elogiou a evolução das edições anteriores do Natal e expressou sua satisfação com a preocupação dos governantes em promover uma festa tão importante para a família.

MAIS CELEBRAÇÃO – A terceira edição do evento destaca-se pela árvore de Natal de 13 metros de altura, presente iluminado, presépio natalino e uma decoração natalina que se estende até o dia 05 de janeiro, proporcionando experiências únicas para as famílias visitarem e fotografarem.

As festividades continuam neste sábado, 16 de dezembro, a partir das 18h, repleta de apresentações culturais e musicais que encantarão o público de todas as idades. O Ônibus do Papai Noel circulará pela cidade, proporcionando momentos mágicos para crianças e adultos além da carreata da Coca-Cola.

Sábado, 16, a partir das 18h:

18h – Banda Municipal

18h10 – Coral “Pedras Preciosas” da EMEB Ângela Jardim

18h20 – Musical “Nasceu bebê Jesus” da EMEB Eunice César

18h30 – Bate Lata com Balé da EMEB Paulo Freire

18h40 – Musical “Um mundo melhor” da EMEB Manoel João

18h50 – Dança da EMEB Dirce Leite de Campos

19h – Michael Jackson Cover

19h10 – Academia Genime Ballet

19h40 – Coral, Dança e Banda do Caderno II

20h10 – Ronny Miguel

21h – Banda Sensação

22h30 – Pim do Pizeiro

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT