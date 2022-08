Kalil lança obras de pavimentação asfáltica nos bairros Jardim Alá e Esmeralda

A brinquedoteca do Hospital e Pronto-Socorro ganhou novas formas e cores e a Policlínica do Parque do Lago um novo espaço infantil. A proposta é oferecer um atendimento especial, para que uma acolhida mais humana faça a diferença na recuperação dos pequenos pacientes.



A parceria entre a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Saúde e o Centro Universitário – Univag – proporcionou melhorias em duas unidades de saúde importantes no tratamento de crianças. Alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade desenvolveram o Projeto Integrador que permite modificar ambientes dentro de unidades e deixá-los mais atrativos. Um dos espaços que recebeu o projeto foi na brinquedoteca do Hospital e Pronto-Socorro, que ganhou novas formas, cores e brinquedos; o outro foi na Clínica da Atenção Primária do Parque do Lago, onde foi criado um espaço lúdico para as crianças.

Segundo o diretor do Hospital e Pronto-Socorro, Ney Provenzano, a brinquedoteca já existe dentro da unidade hospitalar por Lei. No hospital, por exemplo, ao brincar, as crianças quebram com a característica de um contexto voltado quase que exclusivamente para a doença. Foi fundamental a melhoria do espaço, desenvolvido pelos alunos de Arquitetura do Univag, onde as crianças internadas podem ficar no espaço lúdico, munindo-se de brinquedos e jogos de cunho educativo, proporcionando um atendimento mais humanizado.

“O espaço ficou mais leve, com pinturas que agradam as crianças, com coloridos suaves, novos brinquedos e móveis. Neste espaço, elas podem tomar soro brincando, interagindo com outras crianças. Embora a hospitalização infantil submeta as crianças a vivências difíceis, nota-se que elas, nesse espaço, se esquecem que estão em ambiente hospitalar. A brincadeira é um componente central na vida de qualquer criança, o que remete ela estar feliz e se distraindo. A cura pode vir mais rápido”, disse o diretor.

O secretário Municipal de Saúde, Gonçalo de Barros, destacou que o Projeto do Centro Universitário é muito importante para a sociedade várzea-grandense, uma vez que atuam em várias áreas da Administração Pública, não só na Saúde como na Educação e Assistência Social.

“É uma troca social, onde os alunos, por meio de suas aulas práticas desenvolvem projetos de arquitetura, despertando seu lado social e humanitário. Para as nossas unidades de saúde, receber o Projeto foi de suma importância, porque o Sistema Único de Saúde se faz com parcerias. E esta é mais uma que deu certo. Já temos parcerias com o Univag no atendimento em Saúde, no Centro de Especialidades Médicas do Centro, na formação de alunos que fazem estágio no Pronto-Socorro para formação médica, entre outros atendimentos”.

O vice-reitor do Univag, Flávio Foguel, destacou que os alunos colocaram em prática o que aprenderam em sala de aula. Produziram projetos de arquitetura de interiores, conforme o apontamento da secretaria de Saúde na sua necessidade e destacou a importância dos trabalhos práticos para os alunos.

“O aluno sai do ambiente acadêmico e vem pra prática, com clientes reais, e se envolve nesses projetos, onde em conjunto vencem todas as diferenças de ideias e relacionamentos e torna-se assim esse diferencial do profissional que irá entrar para o mercado de trabalho. Os trabalhos foram desenvolvidos com todos os cuidados, respeitando o ambiente e normas sanitárias, e assim conseguiram concluir com sucesso dois importantes projetos’, explicou.

Já para o Superintendente da Atenção Primária, Geovane Renfro, a Clínica de Atenção Primária do Parque do Lago, com os novos espaços modificados, melhoram a promoção da saúde infantil com os espaços lúdicos. A criança chega na unidade e vai direto aos espaços, e lá já é feito o primeiro atendimento, o que provoca a alegria, ficando mais fácil para ela se submeter aos exames e aos tratamentos.

“Nossas equipes, juntamente com os alunos, trabalharam na alteração de três espaços, que ganharam desenhos temáticos, adequações de móveis, novos equipamentos mobiliários, brinquedos, para o atendimento às crianças em suas necessidades e de acordo com idades, visando um melhor acolhimento. Esta unidade de saúde realiza atividades de Educação em Saúde, com crianças de forma lúdica, com os temas variados, sobre vacinação, alimentação saudável, prevenção a Covid-19, dengue, enquanto esperam o tempo do tratamento. Os Agentes Comunitários em Saúde e enfermeiros, utilizam brinquedos para as atividades e produção de desenhos temáticos”, explicou o superintendente.