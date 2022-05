Kalil lança “Programa Pertencimento Ambiental” com Carlinhos Brown

Com a meta de ampliar as políticas educacionais de reforço ao ensino, acompanhado da ocupação integral dos alunos com atividades extracurriculares, entidades do Poder Público Municipal como o Caderno II estão sendo reforçadas para ampliar suas atividades por determinação do prefeito Kalil Baracat, seguindo planejamento apresentado pela primeira-dama e promotora de Justiça, Kika Dorilêo Baracat.

O Caderno II foi instituído para reforço escolar e profissionalização de alunos da Rede Pública Municipal que têm desempenho destacado nos estudos.

“É uma emoção ver meu filho se apresentar nesta data tão especial e para um público diferenciado, ainda mais para ele que era tímido e de poucos amigos. A sua transformação é visível e tudo isso começou a partir do momento em que ele passou a participar do programa Caderno II, idealizado pela Secretaria de Assistência Social de Várzea Grande. Graças a essa iniciativa meu filho está podendo vivenciar um sonho, na carreira musical, e eu como mãe dou total apoio”. O depoimento emocionado é da dona de casa, Franciele, mãe do guitarrista do grupo musical do Caderno II, João Antônio Nascimento.

Ela conta que o filho entrou no projeto com 14 anos e desde então começou a participar das oficinas oferecidas no local, com aulas direcionadas à musicalização. “Ele passou a tocar instrumentos e a cantar, mudou completamente e hoje é um menino mais feliz. Como mãe sinto que ele tem potencial e que o grupo tem potencial para o mercado musical”.

A dona de casa Lucileide é mãe da Júlia Lima, uma das vocalistas do grupo musical do Caderno II, que também compartilha a emoção de ver a filha já se apresentando em eventos públicos. “Minha filha era uma pessoa que falava pouco e não demonstrava seus sentimentos, porém ao participar do programa Caderno II ela passou a interagir mais e a perder a timidez, passou também a demonstrar as suas qualidades e a música tem um papel preponderante nesta sua mudança. A família toda veio ao shopping para ver a sua apresentação, e ainda mais nesta data tão especial, o dia das mães. Eu estou transbordando de felicidade”, comemorou.

A secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira, disse que o grupo tem participado de vários eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, e que tem agradado o público presente, mas a ideia de levá-los ao shopping foi uma forma de divulgar o trabalho realizado no Caderno II e ao mesmo tempo, de fazer uma homenagem às mães, ainda mais em uma dada representativa, o Dia das Mães.

A titular da pasta disse ainda que o grupo é formado por jovens que têm potencialidade no setor musical e que a descoberta desses artistas, tem sido possível por meio dos programas educacionais e sociais desenvolvidos pela Prefeitura Municipal.

Um dos exemplos citados pela secretária é o projeto E.T.A. – Escola em Tempo Ampliado – que vem apresentando números expressivos de estudantes que têm se destacado em concursos de redação e matemática. “E muitos deles também se destacando nas artes em geral, e tudo isso se deve ao trabalho que vem sendo realizado no município, e em todos os setores. E tudo isso se deve a determinação do prefeito Kalil Baracat em garantir recursos necessários para a efetivação dos projetos desenvolvidos no município, e com total aprovação da população”.

AGENDA: No dia 15 de maio, o grupo musical do Caderno II participará do Desfile Cívico em comemoração ao aniversário de 155 anos de fundação de Várzea Grande, em um setor onde a Secretaria Assistência Social apresentará os programas desenvolvidos pela pasta, dentre eles o Caderno II.

Nos dias 28 e 29 de maio, se apresentam no Festival Gastronômico e Cultural, que será realizado na Praça Sarita Baracat, localizado na região Central. O evento está inserido na programação de aniversário da cidade.