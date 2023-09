11/09/2023

Karateca pede ajuda para disputar Campeonato Pan-Americano na Argentina

O karateca Miguel Ângelo Ramazzotti Medeiros usou a tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá pedir ajuda financeira para poder competir no Campeonato Pan-Americano de Karatê-Dô Tradicional em Buenos Aires, na Argentina, de 04 a 07 de outubro. Ele esteve na Casa de Leis a convite do vereador Luis Cláudio (PP).

“Eu já participei de vários campeonatos, incluindo desde o municipal até o Campeonato Mundial de Karatê-Dô Tradicional. Eu sou faixa marrom e agora tive a oportunidade de ir para o Campeonato Pan-Americano de Karatê-Dô Tradicional. Eu já fui campeão mundial ano passado e campeão nacional de Karatê-Dô Tradicional, na minha categoria. Eu vou para o Campeonato Pan-Americano, na Argentina, e preciso da ajuda vocês para poder custear o meu campeonato”.

A mãe do atleta destacou que o filho treina Karatê desde os 5 anos na Academia Shotokan. A família mora na Rua Antônio Maria, no centro da cidade e tem uma relação antiga com o karatê. Ela mesmo também já treinou o esporte na Shotokan.

“O Miguel é um orgulho para família. Ele participa muito de campeonato nacional, faz questão de estar junto da equipe, e no ano passado ele foi campeão mundial e nesse ano, ele participou do Campeonato Nacional em Salvador (BA). Nós conseguimos ir com a ajuda de família e amigos. Agora precisamos de ajuda financeira para ir para o Campeonato Pan-Americano na Argentina, por isso viemos pedir a ajuda de vocês e contar também um pouquinho da história dele, porque além de tudo, ele é um exemplo para todos nós”, contou Caroline Ramazzotti.

O vereador Luis Cláudio parabenizou Miguel pela trajetória no esporte e ele é um exemplo a outros adolescentes, pré-adolescentes e escolheram a vida do esporte, da disciplina, da educação como fonte de desenvolvimento social.

“Eu peço a todos os colegas que puderem, com o que puderem, ajudarem o Miguel e a Caroline a se deslocarem e competirem na Argentina e trazerem mais um troféu para a nossa cidade. Quando você voltar, eu gostaria já de deixar o convite, se eu trazer aqui, se Deus quiser, o troféu que você vai conquistar na Argentina por nós”.

Quem puder ajudar o PIX é o CPF: 073.373.571-17.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT