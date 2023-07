Kássio acompanha obra de acessibilidade para alunos no Ribeirão do Lipa

Programação alusiva ao Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, celebrado em 3 de julho, segue com atividades de mobilização popular nas unidades socioassistenciais, nesta sexta-feira (21) com atividades de sensibilização da população sobre o tema.

No Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Dom Aquino, haverá uma Roda de Conversa com o tema “Avanços nos Direitos da População Negra”, a partir das 14h. Nesse mesmo dia, a partir das 14h30, a população assistida pelo Cras do Jardim União também será beneficiada com uma roda de conversa e exibição de vídeos informativos com temas voltados para a Discriminação Racial na Infância. As ações são coordenadas pelas equipes da Coordenadoria de Proteção Social Básica ligada a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência.

“O Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial pode ser considerado como um momento importante para reflexão sobre a necessidade da mobilização e da luta contra o preconceito racial. A data celebra o respeito à diversidade, fator necessário para que sejam construídas sociedades melhores e com uma democracia cada vez mais evoluída. Por isso que, a Assistência Social, dentro do cronograma anual de atividades, realiza atividades que despertam na população esse sentimento de combate ao preconceito e ao racismo”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

Como encerramento do cronograma, para a próxima semana, dia 28, a partir das 14h, será a vez das mulheres acolhidas na Casa de Amparo. No Cras Nova Esperança, no mesmo horário, também ocorrerá roda de conversa.

