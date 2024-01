Kássio Coelho apresenta mais de mil indicações para a Capital

O Sine Municipal inicia 2024 oferecendo 312 oportunidades de emprego em diversas áreas de atuação profissional e nível de escolaridade, nessa terça-feira (02). Para o cargo de analista de contas a pagar, a remuneração é de R$ 3.328 com benefícios de vale transporte e ticket alimentação. Os interessados devem estar cursando ensino superior em ciências contábeis, a partir do 6° período.

No sistema de captação de vagas de emprego do Sine, estão disponíveis 30 vagas para atendente de balcão, com o salário de R$ 1.392 mais vale transporte, seguro de vida, assistência médica e odontológica, plano de carreira, bolsa faculdade, auxílio maternidade e convênios com academias. Para essa oportunidade, não é necessário possuir experiência na área de atendimento.

O Sine Municipal, sob gestão da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATED), conta com três unidades de atendimentos em Cuiabá, no Centro da cidade, no bairro Coxipó e no Shopping Popular. Além do serviço de balcão de empregos, nas unidades presenciais também é possível realizar a abertura do pedido de seguro-desemprego. Os interessados devem levar toda documentação entregue pela empresa no ato da rescisão de contrato, para que possa ser solicitado o benefício no Portal Emprega Brasil.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com exceção da unidade no Centro de Cuiabá, que funciona das 9h às 16h.

Vale lembrar que as vagas de emprego são rotativas, ou seja, são disponibilizadas para o dia, podendo não estar mais disponíveis no dia seguinte, então é importante que o cidadão se mantenha atualizado pelos portais de atendimento do Sine através do aplicativo “Sine Fácil” ou pela página virtual do Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br).

Informações importantes ao trabalhador:

– Canais digitais para consulta de vagas de emprego: empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo “SINE FÁCIL”

– Pedido de seguro-desemprego: Pode ser solicitado pelo aplicativo da “carteira de trabalho digital” ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br.

Atendimento presencial para consulta de vagas e pedidos de seguro-desemprego:

– Sine Shopping Popular (das 9h às 17h): Telefone e Whatsapp: (65) 3664-1503/ 99251-7480

– Sine Coxipó (das 7h às 17h): Telefone e Whatsapp: (65) 3675-3113/ 99337-2799

– Sine Centro (das 9h às 16h): Telefone: (65) 3321-0572.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT