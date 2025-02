Kássio Coelho cobra agilidade na entrega de escola no bairro da Ponte

A Secretaria Municipal de Ordem Pública está realizando em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (Smated), uma fiscalização para o recadastramento dos permissionários no Mercado Municipal Antônio Moisés Nadaf, o ‘Mercado do Porto’. A ação preventiva assegura o uso adequado do espaço e garante o bom atendimento à população.

Segundo Mauricéia Mendes, fiscal da Ordem Pública cedida à SMATED, o objetivo é organizar a regularização documental, sem caráter punitivo. Ela afirma que os permissionários não precisam temer a fiscalização.

“Nossa atuação é informativa e visa coletar dados sobre a documentação disponível. Cada permissionário terá seu processo individual analisado caso a caso. Se necessário documentos adicionais, a solicitação será feita por meio de notificação”, afirmou a fiscal.

Após receber a notificação, o proprietário tem 24 horas para apresentar a documentação para uma equipe da Secretaria do Trabalho que atende no Mercado do Porto, fazendo a triagem dos documentos e esclarecendo as dúvidas durante horário comercial.

“O permissionário deverá apresentar os documentos que possui e aguardar a análise da prefeitura sobre os próximos passos para a regularização da atividade. A fiscalização analisará tudo com base em um parecer técnico de uma equipe especializada”, destacou Mendes.

A ação preventiva e pacífica busca evitar a ocupação irregular de boxes fechados e ordenar o espaço, permitindo a realocação adequada dos permissionários e a identificação dos boxes disponíveis. A primeira etapa da fiscalização resultou na interdição de 10 boxes inativos e notificação de 16 proprietários.

#PraCegoVer

A imagem ilustra a fiscal da Secretaria de Ordem Pública, Mauricéia Mendes, preenchendo as informações referentes ao recadastramento dos permissionários no ‘Mercado do Porto’. Ela preenche o documento usando caneta azul. Ela está ao lado do fiscal Edio Duarte. Abaixo tem uma galeria que mostra os momentos da fiscalização.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT