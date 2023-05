Kássio Coelho cobra informações sobre valores repassados às escolas e creches

A primeira-dama Márcia Pinheiro visitou duas turmas do programa Qualifica Mulher nesta segunda-feira (08) nos bairros Tijucal e Morada do Ouro, em companhia da equipe técnica do Cuiabanco. O objetivo foi instruir as 23 alunas dos cursos de Design de Sobrancelha e Produção de Bolos e Salgados sobre o acesso ao microcrédito oferecido pela Prefeitura de Cuiabá.

“Nós estamos aqui para dar essa orientação para que elas possam ser inseridas no programa de crédito do Cuiabanco”, disse Marciano Vitorino de Souza, agente de Crédito.

Recentemente, a primeira-dama anunciou a linha de crédito prioritária para as mulheres inseridas no Qualifica Mulher. O valor varia de R$ 1,5 mil a R$ 5 mil, com juros subsidiados pela Prefeitura de Cuiabá, podendo chegar até R$ 25 mil. O crédito irá fomentar a geração de emprego, renda e autonomia das alunas com a criação de pequenos empreendimentos. A Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, em conjunto com o Senac, também irá oferecer toda orientação e suporte às mulheres por meio da Sala do Empreendedor.

“É importante preparar essas mulheres para uma gestão financeira e administrativa do seu próprio negócio. Também vamos orientar um plano de ação, atendimento ao cliente e muitos outros elementos que preparem a mulher para o sucesso do seu empreendimento”, destacou a primeira-dama.

O microcrédito tem sido bastante comemorado pelas alunas do Qualifica, principalmente para aquelas que buscam empreender e transformar o aprendizado em renda familiar.

“Até cinco mil, não tem juros, é uma bênção! Você pegar cinco mil e investir em material para começar a trabalhar e ainda sem ter juros. Hoje em dia, pegar dinheiro em um banco é 5% ou 10%, e é muito alto. Você desanima”, contou Marinalva Martins.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT