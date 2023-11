01/11/2023

Kássio protocola 51 indicações para atender 17 bairros da capital

O vereador Kássio Coelho (Patriota) protocolou 51 indicações urgentes nos dia 27 de outubro com serviços em benefício dos bairros CPA 3 Setor 1, Centro América, Pedra 90, Jardim Itália, Boa Esperança, Morada dos Nobres, Morada do Ouro, Jardim Renascer, CPA 2, Alto Boa Vista, Residencial São Carlos, Jardim Umuarama, Dom Aquino, Verdão, Cidade Alta, Cohab Nova e José Pinto.

Ele solicitou que a Prefeitura de Cuiabá providenciasse serviço de tapa-buracos e limpeza geral nas ruas 71, 68, 74, 87 no CPA 3 Setor 1. Também foi apontada a necessidade da limpeza geral de calçada e pintura de meio-fio da Avenida Acácia Cuiabana no Centro América.

No bairro Pedra 90, o vereador solicitou tapa-buracos em vários trechos da Avenida Newton Ribeiro, bem como limpeza geral de calçada e pintura de meio-fio.

A Cohab Nova também deve receber os serviços de limpeza geral de calçada e pintura do meio-fio em toda extensão da Rua Guiratinga, Travessa Naviraí, Travessa Itaporã, além de tapa-buracos na Rua Guiratinga e Naviraí. Também foi pedido os serviços de limpeza e manutenção da Praça Tenente Pedro Moreira.

Kássio pediu tapa-buracos para o Jardim Itália na Avenida Moinho, chegando na rotatória da Avenida Barbado, serviço de pintura de faixa de pedestres na Avenida das Torres ao lado do Viaduto Juca do Guaraná, pintura de quebra-mola na Avenida Érico Preza, em frente ao Parque Tia Nair, troca de luminárias queimadas na Rua Palermo, próximo a Academia OXGYM, e na Avenida Érico Preza, em frente ao Residencial Itália.

No bairro Boa Esperança foi solicitado serviço de tapa-buracos e pintura do meio-fio na rua 20 esquina com a Rua Carrara, e da Rua 60. Também foi apontado os mesmos serviços na Rua Marquês do Pombal, na Morada dos Nobres.

Na Morada do Ouro, o vereador pediu a limpeza geral de calçada e pintura de meio-fio na Avenida Deputado Milton Figueiredo, Rua 1, 2 e C no setor Noroeste.

Para o Dom Aquino, foram indicados o serviço de tapa-buracos e limpeza geral de calçada e pintura de meio-fio na Rua Irmã Elvira Paris, Rua Dr. Fernando Ferrari, Rua Professor Agostinho e Professor José Estevão Corrêa.

O Verdão recebeu indicações de tapa-buracos na Avenida Agrícola Paes de Barros, toda extensão da Rua Luiz C. Pereira. O tapa-buracos também foi cobrado na Rua Maurício Carlos, na Cidade Alta, e Rua Barra do Garças, no bairro José Pinto.

Além disso, foi solicitada os serviços de limpeza geral de calçada e pintura de meio-fio na Rua Bandeirantes, no Jardim Renascer, e na Rua 13, no CPA 2, e tapa-buracos na Rua Bandeirantes, no Jardim Renascer, na Rua 16 de dezembro no Altos Boa Vista, Avenida A, no Jardim Umuarama e Avenida Dante Martins de Oliveira, no Planalto.

Por último, o vereador pediu o serviço de tapa-buracos na Avenida Dante Martins de Oliveira, em frente ao Estudio de Beleza Bruna Silva, no bairro São Carlos.

“É uma medida necessária e essencial ao funcionamento daquele logradouro. A presença de buracos em vias de alto fluxo de automóveis pode ocasionar maior incidência de acidentes, concomitantemente haverá menor ocorrência de cidadãos feridos por ocasião de acidentes de trânsito naquela região, desafogando consideravelmente o sistema de saúde municipal”, justificou o vereador.

