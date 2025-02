14/02/2025

Katiuscia Manteli apoia projeto de sensibilização para diagnóstico precoce do Câncer Infantojuvenil

Da Assessoria – Vereadora Katiuscia Manteli





A primeira-secretária, vereadora Katiuscia Manteli abraçou mais uma causa da Associação Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso (AACC MT), no projeto de sensibilização dos profissionais de saúde para o diagnóstico precoce da doença. O projeto é executado pela Associação Amigos da Criança com Câncer (AACCMT) e pelo Instituto Ronald McDonald, agora com a parceria da vereadora. O encontro foi realizado no gabinete da parlamentar nesta quinta-feira (13).

O ponto de partida será com os Agentes de Combate a Endemias neste sábado (15), às 10h, na sede do Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (SINPOL-MT). Cerca de 60 profissionais serão sensibilizados quanto à importância de perceber os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil, pois, se tratado de forma precoce, há chances de cura.

“Essa parceria realmente fará a diferença na vida das nossas crianças. Obrigada. Estamos aqui também com o Paulo, que é agente de endemia, juntamente com outros agentes de endemias e agentes comunitários de saúde. Vamos iniciar já neste sábado a primeira etapa do curso, que atenderá os agentes de combate a endemias. Em seguida, será a vez dos agentes de saúde da região norte. Após concluirmos essas duas turmas, as demais regionais serão contempladas. Estou muito feliz em poder contribuir com uma causa tão nobre como essa. Sabemos que juntos somos mais fortes e podemos fazer a diferença”, declarou Katiuscia.

Dados de 2023 do Instituto Nacional do Câncer (INCA) registraram 130 novos casos de câncer na faixa etária entre 0 e 19 anos, sendo 60 meninos e 70 meninas. No Brasil, o total foi de 7.900 casos. O câncer infantojuvenil é a principal causa de morte entre crianças e adolescentes no país.

“Esse é o nosso objetivo: sensibilizar os profissionais de saúde e capacitá-los. A capacitação, com uma carga horária maior, foca exatamente na identificação do câncer infantojuvenil. Precisamos chegar ao nosso grande objetivo, que é ensinar os profissionais a perceberem os primeiros sinais da doença”, afirmou Perolina Cezar, coordenadora técnica do projeto. “Sensibilizar para os primeiros sinais do câncer infantojuvenil é mais do que uma capacitação técnica é um compromisso com a vida”, concluiu.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT