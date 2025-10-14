Connect with us

Cuiabá

Katiuscia Manteli destaca parcerias que revitalizam espaços esportivos em Cuiabá

Publicado em

14/10/2025
Fabiana Prado | Assessoria da vereadora Katiuscia Manteli 
A vereadora Katiuscia Manteli (PSB) destacou, durante o grande expediente da sessão desta terça-feira (14), o trabalho conjunto entre a Prefeitura de Cuiabá, vereadores e comunidades na revitalização de espaços esportivos da capital.
Segundo Katiuscia, a iniciativa tem garantido melhorias em locais como as quadras dos bairros Pascoal Ramos, Pedra 90, CPA I, Terra Nova, Alvorada, Pedregal, Cophema e no ginásio do Residencial Paiaguás. As reformas estão sendo realizadas em forma de mutirão, com a Prefeitura fornecendo os materiais e os gabinetes e as comunidades auxiliando na mão de obra.
 “Essas parcerias têm feito a diferença. As comunidades estão felizes e os espaços voltaram a ser utilizados pelas crianças e famílias”, afirmou.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Cuiabá

Câmara aprova relatório final da CPI do Estacionamento Rotativo

Published

19 segundos atrás

on

14/10/2025

By

Antoniel Pontes – Assessoria vereador Rafael Ranalli
Com 20 votos favoráveis, a Câmara de Cuiabá aprovou nesta terça-feira (14.10) o relatório final da CPI do Estacionamento Rotativo, que apurou irregularidades no contrato entre a Prefeitura de Cuiabá e a empresa CSI Mobi, responsável pela gestão do estacionamento rotativo e pela requalificação do Mercado Municipal Miguel Sutil. O documento sugere 19 recomendações formais que serão encaminhadas a diferentes órgãos de controle.
Instaurada em 10 de fevereiro de 2025, a CPI ouviu 20 pessoas em sete sessões ordinárias, cinco reuniões internas para discutir o andamento e duas visitas técnicas ao Mercado Municipal. Foram ouvidos o ex-procurador-geral do Município Benedicto Miguel Calix, o gerente-geral da CS Mobi Kenon Mendes de Oliveira, a ex-secretária da Semob Regivânia Alves, o ex-secretário Francisco Vuolo, permissionários, fiscais e técnicos da Prefeitura. Também prestaram depoimento o ex-prefeito Emanuel Pinheiro e o atual gestor, Abílio Brunini (PL). Todas as atividades ocorreram dentro do expediente da Câmara, sem custos extras com diárias, perícias ou deslocamentos.
Sob o comando do vereador Rafael Ranalli (PL), juntamente com o relator Dilemário Alencar (União) e a membro Maysa Leão (Republicanos), o relatório determina o envio do documento ao Ministério Público Estadual, à Controladoria-Geral do Município, à Procuradoria-Geral do Município, ao Prefeito de Cuiabá e à própria Câmara Municipal. 
Entre os pontos centrais, o relatório pede a investigação de Emanuel Pinheiro e Francisco Vuolo por supostos atos de improbidade administrativa, especialmente pela inclusão irregular do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) como garantia contratual, sem autorização legislativa. O relatório também menciona falso testemunho do ex-prefeito durante depoimento e aponta indícios de ilegalidades na assinatura e execução do contrato da PPP.
Entre as 19 recomendações, a CPI cobra a revisão imediata do contrato da PPP, a anulação do primeiro termo aditivo e a avaliação de possível rescisão contratual caso seja constatado prejuízo ao erário. Outras medidas preveem reforço na fiscalização, com nomeação de fiscais técnicos, criação de uma comissão permanente de acompanhamento e a implantação de um sistema público de transparência que divulgue contratos, aditivos, medições e repasses no Portal da Transparência.
Na área social, o relatório recomenda revisão dos valores de locação dos boxes do Mercado Municipal, priorizando permissionários antigos e pequenos empreendedores, além de sugerir subsídios temporários e isenção de “luvas”. Também pede apoio aos artesãos e artesãs do mercado e manutenção do caráter popular do espaço.
Entre as mudanças que afetam diretamente o usuário, a CPI propõe a ampliação do tempo de tolerância de 10 para 15 minutos nas vagas rotativas, a implantação de cobrança fracionada, a criação de um “cartão morador” que garante isenção a residentes da região central, e gratuidade total para idosos e pessoas com deficiência em qualquer vaga. Também foram incluídas recomendações de melhoria na acessibilidade digital do aplicativo da CS Mobi, com pontos físicos de pagamento em comércios credenciados, para atender quem não usa celular ou internet.
A CPI ainda recomenda que o contrato seja aditado para ampliar as obras de requalificação urbana, incluindo os calçadões das ruas Ricardo Franco, Galdino Pimentel e Cândido Mariano. O relatório também reforça a necessidade de criar uma Ouvidoria multicanal e garantir a continuidade da fiscalização pela Câmara, além de sugerir a abertura de uma nova CPI específica para investigar o processo licitatório da PPP, diante de indícios de possível direcionamento.
De acordo com o presidente da CPI, Rafael Ranalli, o relatório “é técnico, transparente e busca corrigir distorções que impactam diretamente a população”.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Cuiabá

Maysa Leão cobra explicações sobre possível fechamento do Restaurante Popular de Cuiabá

Published

20 segundos atrás

on

14/10/2025

By

Ana Claúdia Fortes – Assessoria Maysa Leão 
Durante a sessão ordinária desta terça-feira (14), a vereadora Maysa Leão (Republicanos) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá para cobrar esclarecimentos da Prefeitura sobre o possível fechamento do Restaurante Popular, localizado no Centro da Capital.
A parlamentar apresentou indicação e requerimento oficial à Secretaria Municipal de Assistência Social, pedindo informações formais sobre a situação do espaço, após relatos de que o restaurante estaria novamente de portas fechadas.
“Fiz questão de protocolar um requerimento porque estou bastante preocupada. Tivemos uma luta árdua pela reabertura do Restaurante Popular, e não podemos permitir que ele volte a ser fechado, principalmente por falta de pagamento. As pessoas que se alimentam ali o fazem porque realmente precisam”, destacou Maysa.
A vereadora lembrou que foi uma das responsáveis, junto ao vereador Demilson Nogueira, por denunciar o abandono e o furto de equipamentos do Restaurante Popular durante a gestão anterior, quando o local estava fechado sob a justificativa da pandemia.
“Nós entramos nos escombros do Restaurante Popular e mostramos em vídeo a destruição de um patrimônio público que estava pronto e funcionando. O elevador, por exemplo, custou R$ 80 mil e foi completamente vandalizado. A reabertura só aconteceu graças à fiscalização e às denúncias que fizemos ao Ministério Público”, recordou.
Maysa Leão também cobrou melhorias estruturais e readequações que garantam acessibilidade ao público, como a retomada da obra do elevador, que até hoje não foi concluída.
“Quem utiliza o Restaurante Popular é a população que mais precisa. É um serviço essencial que deve ser ampliado, e não reduzido. Espero receber uma resposta formal e verdadeira da Secretaria sobre o que está acontecendo, para que a Câmara possa fiscalizar e garantir a continuidade do atendimento”, concluiu.
Relembre
O Restaurante Popular teve o atendimento presencial suspenso em março de 2020, no início da pandemia de Covid-19, permanecendo fechado por mais de três anos. Após denúncias de abandono e depredação, o espaço passou por reformas e foi reaberto em novembro de 2023, retomando o fornecimento de refeições à população em situação de vulnerabilidade.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA14/10/2025

Polícia Civil prende marido e liberta mulher vítima de violência que vivia trancada em casa

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Matupá, prendeu em flagrante, nessa segunda-feira (13.10), um homem, de 28 anos,...
SEGURANÇA14/10/2025

Polícia Militar prende suspeito de tentativa de homicídio após vítima ser amarrada e espancada

Policiais militares do 12º Batalhão resgataram um homem, de 24 anos, de uma tentativa de homicídio, e prenderam o suspeito,...
SEGURANÇA14/10/2025

Acadepol se prepara para a realização da XIII Edição dos Jogos Internos da Polícia Civil

Inicia na próxima quarta-feira (22.10), em Cuiabá, a XIII Edição dos Jogos Internos 2025, da Polícia Civil de Mato Grosso,...

MT

Brasil

Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262