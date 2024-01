02/01/2024

Kero Kero emplaca três novas leis e tem atuação marcada na fiscalização da saúde

Um trabalho de fiscalização intensa na área da saúde e três projetos transformados em lei. Desta forma que o vereador Wilson Kero Kero (Podemos) resume a atuação do mandato neste ano. O vereador fiscalizou todas as 118 unidades básicas de saúde primárias, três UPAs, três policlínicas e três hospitais e pretende revisitar todos os estabelecimentos em 2024 para verificar se houve ou não melhorias prometidas pelo Gabinete de Intervenção.

O vereador apresentou 40 indicações, 63 Moções de Aplausos, 34 projetos de decreto legislativo, nove requerimentos de informações e nove projetos de lei. Destes, três foram transformados em leis sancionadas pelo Executivo Municipal.

Uma das leis é a 6936/2023, que institui o programa de ações preventivas à depressão e ao suicídio entre crianças e adolescentes na rede municipal de ensino de Cuiabá. Outra é a Lei 6330/2023, que dispõe sobre assistência psicológica às mulheres mastectomizadas em Cuiabá. Além disso, também é de sua autoria a Lei 6907/2023, instituindo o “Programa Ativa Idade”, destinado a estimular a reinserção de idosos no mercado de trabalho.

Enquanto presidente da Comissão de Saúde, o vereador Wilson Kero Kero fez diversas cobranças para o Gabinete de Intervenção para melhorias no serviço ofertado à população. Em novembro, quando foi apresentado o relatório da saúde do 2º quadrimestre, ele reconheceu alguns avanços, mas diz que esperava mais aporte de recursos do Governo do Estado na saúde de Cuiabá. Uma das denúncias mais graves recebidas pela Comissão da Saúde foi do advogado e membro da diretoria da empresa Síntese Comercial Hospitalar Frederico Aurélio Bispo.

Kero Kero também debateu o problema da hanseníase no Distrito da Guia e a importância de se combater a doença no estado. Na comunidade Rio dos Peixes, o parlamentar chegou a acompanhar a troca de manilhas por aduelas para a passagem de água próximo ao assentamento Mata Bonita, além de ter feito a entrega de uma academia ao ar livre junto a uma parceria com o deputado Eduardo Botelho.

O vereador também apoiou eventos culturais e acompanhamento de diversas indicações que se foram atendidas, entre elas instalação de dois redutores de velocidade do bairro Jardim Florianópolis, o patrolamento do bairro Jardim Humaitá, entre muitas outras. atendendo a solicitação dos moradores da comunidade e da presidente Cristina.

Além disso, ele requereu relatórios de todos os atendimentos efetuados pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família da unidade do Grande Terceiro e da equipe de práticas integrativas do Centro de Saúde, no período de 1º de junho a 07 de julho de 2023, pois recebeu denúncias sobre a falta do atendimento à população.

EMENDA E HONRARIAS- Em 2023, o vereador Wilson Kero Kero destinou uma emenda parlamentar de R$ 300 mil para a realização da 6ª Corrida Val Kids, realizada em dezembro, no bairro São Matheus, em Cuiabá. O evento esportivo destinado para crianças de 1 a 14 anos, teve a participação de mais de 600 atletas mirins. O evento contou com a organização do Morro-MT e com o suporte e apoio do João Nery Chiroli. Além de troféus, os vencedores levaram ‘bikes’ e outras premiações.

No decorrer do ano, o parlamentar entrou várias honrarias, moções de aplausos e título de cidadão cuiabano a personalidades que têm serviços prestados à capital mato-grossense. Entre elas, entregou o Título de Cidadão Cuiabano para o Tenente Coronel Parreira e moções de Aplauso para a 21ª Companhia Independente da Polícia Militar.

MESA DIRETORA – Com 2º Secretário da Mesa Diretora da Câmara de Cuiabá, o vereador Kero Kero destacou as ações do Parlamento para capacitação dos servidores, a conquista do Selo de Qualidade em Ouro entregue pelo Tribunal de Contas, fruto do compromisso do Legislativo em promover a transparência e o acesso à informação.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT