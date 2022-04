Kika Dorilêo Baracat visita Centro de Convivência de Idosos

Não existe melhor maneira de aprender do que se divertindo. Essa tem sido a metodologia aplicada pelo grupo de Teatro de Fantoche – idealizada pela Guarda Municipal de Várzea Grande com o projeto “Arte de Proteger”, que utiliza a técnica de abordagem operacional diferenciada, com a realização de palestras e mídias infantis, voltadas às crianças bem como aos funcionários, com ações de prevenção social na área de trânsito. Neste semestre, o grupo está abordando a prevenção e erradicação do mosquito Aedes Aegypti.

“Tem aumentado muito os casos de dengue em Mato Grosso, daí resolvêramos abordar neste semestre o tema voltado à prevenção e erradicação do mosquito causador da doença. Nesse sentido, orientamos às crianças para falarem com os pais, que ao jogarem lixo pela janela do veículo, como por exemplo, a tampinha de garrafas pet, plásticos e outros tipos de lixo do mesmo material, ou, também ao transitar a pé e jogar o lixo na rua ou até mesmo em terrenos baldios, estão contribuindo para que o mosquito Aedes Aegypti se prolifere”, explicou a supervisora GM Inês Guimarães.

Ela informou ainda que até o momento três escolas da Rede Pública foram visitadas e que 781 crianças tiveram a oportunidade de assistir o espetáculo. “A nossa meta é atingir até julho desde ano, 80% das escolas da rede municipal e, até o final do ano 100% das unidades escolares. Vamos ainda neste ano atender também os Centros de Educação Infantil do município”.

Já Fraulen Elisa, que também opera os bonecos dos espetáculos disse que a criança é um propagador de informações, seja em casa ou no seio familiar, por isso o grupo tem o compromisso em passar de forma lúdica, esclarecimentos sobre determinadas situações e fatos, além de informações acerca de determinados assuntos considerados tabus ou vista de forma polêmica. “O teatro de fantoches é utilizado também como ferramenta pedagógica e lúdica, na abordagem de temas complexos, mas que são do cotidiano. O teatro de fantoches, assim como todos os outros jogos de faz-de-conta, contando histórias ajuda a criança a construir a sua identidade com as mensagens que são passadas, o que contribui e muito com a formação deles. Muitas escolas já adotam esta modalidade para despertar a criatividade das crianças. Os bonecos encantam, e chama as crianças para interação, o que ajuda a desinibir e no pensar para dar as respostas. Com certeza é uma importante ferramenta para o ensino-aprendizagem”.

Como explica o comandante da Guarda Municipal, Álison Baracat Salgado, os temas abordados são adaptados às necessidades da comunidade escolar: trânsito, meio ambiente, dengue, exploração do trabalho infantil e exploração sexual contra crianças e adolescentes, Covid-19, respeito, faça bonito, dengue entre outros.

Mais de 150 mil alunos da Rede municipal de ensino tanto estadual e particular, como municipal de Várzea Grande já tiveram a oportunidade de assistir e participar do projeto social da Guarda Municipal ‘Arte de Proteger’ com apresentações do Teatro de Fantoches. A instituição de segurança municipal desenvolve ações sociais nos mais diferentes setores, porém o grupo de teatro tem se destacado pela forte atuação na abordagem de assuntos atuais e do cotidiano de crianças e jovens, ajudando no desenvolvimento sócio-cultural. Mesmo com o avanço de tecnologias, o teatro de fantoche continua causando encantamento nas crianças e jovens em geral, pela maneira única e especial ajudando no aprendizado com a arte de expressão”, acrescentou o comandante.