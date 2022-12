Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça de MT participa do lançamento do Portal Renovajud

Durante o Festival Nacional de Laboratórios de Inovação do Poder Judiciário (Fest Labs) 2022, realizado na Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Pernambuco (Esmape/TJPE), em Recife, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), lançou uma grande e importante novidade para inovação judiciária brasileira, a plataforma RenovaJud, que irá promover a integração e a colaboração de todos os laboratórios de inovação existentes no Poder Judiciário. Durante o Festival Nacional de Laboratórios de Inovação do Poder Judiciário (Fest Labs) 2022, realizado na Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Pernambuco (Esmape/TJPE), em Recife, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), lançou uma grande e importante novidade para inovação judiciária brasileira, a plataforma RenovaJud, que irá promover a integração e a colaboração de todos os laboratórios de inovação existentes no Poder Judiciário.

A presidente da Comissão Permanente de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030 do CNJ, conselheira Salise Monteiro Sanchotene fez o lançamento da plataforma e destacou que o RenovaJud tem o objetivo de tornar o processo de inovação mais transparente, permitindo que qualquer pessoa possa acompanhar a produção dos laboratórios de inovação dos tribunais.

A plataforma RenovaJud irá possibilitar uma rede maior de articulação, parcerias e compartilhamentos da inovação, além de mapear e documentar os projetos e as metas atingidas com eles.

“Hoje se eu perguntar para vocês que projetos os outros laboratórios de inovação desenvolvem eu duvido que alguém saiba responder. Todos os laboratórios estão trabalhando focados naquilo que fazem internamente, mas não sabem o que alguns do mesmo estado estão fazendo e nós precisávamos de um espaço que contemplasse todos esses projetos, todos esses laboratórios. Então, com o intuito de renovar e revigorar este espaço institucional, nós concebemos um espaço que é um verdadeiro portfólio dos laboratórios de inovação das unidades judiciárias, facilitando o acesso e compartilhamento das iniciativas que estão desenvolvidas no âmbito de cada tribunal. Por isso nossa intenção com esse projeto é promover mais intercâmbios e parcerias entre os tribunais e também com agentes externos ao Judiciário”.

A conselheira do CNJ disse ainda que é um dever fazer da inovação uma política permanente no Judiciário e que, por isso, a inovação é uma das metas já definidas pelo CNJ para os próximos anos.

Durante o evento Fest Labs, todos os laboratórios participantes realizaram um cadastro na ferramenta, que está em construção, mas deverá abrigar informações, contatos, projetos e outros dados de laboratórios de inovação de todo o judiciário, a exemplo do Manual de Linguagem Clara e Direito Visual, projeto do Laboratório de Inovação do Poder Judiciário de Mato Grosso, InovaJusMT.

“O lançamento da plataforma nos permitirá ter essa visibilidade do que está sendo feito, onde está sendo feito e como está sendo feito, então vai representar um intercâmbio de ideias e informações muito importante. Também irá evitar trabalho desnecessário, pois, sabendo que há um tribunal desenvolvendo algo é mais fácil realizar uma cooperação, para ganhar fôlego e velocidade, o que não seria possível sem saber o que todos estão fazendo”, pontua a coordenadora do InovaJusMT, juíza Viviane Brito Rebello.

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo, salientou que é preciso que todos caminhem juntos e na mesma direção. “Não adianta que um Estado, a ou b, seja uma ilha de excelência se o vizinho não tem acesso a essa mesma inovação. Precisamos trocar essas experiências, aprender, colaborar e com isso fazer aquilo que nos une, fazer mais, mais rápido, melhor e atender e prestar serviço ao povo”.

O RenovaJud ficará hospedado no portal do CNJ no endereço https://renovajud.cnj.jus.br/.

Josiane Dalmagro

Coordenadora de Comunicação do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT