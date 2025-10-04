Connect with us

Várzea Grande

Lançamento da campanha Outubro Rosa

Publicado em

03/10/2025

Busca ativa já conseguiu contatar 160 mulheres que estavam em fila de espera por mamografias desde 2023 e agora farão o exame totalmente gratuito

A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande realiza, na próxima segunda-feira (6), às 14h, na FEB Saúde, a abertura oficial da campanha Outubro Rosa, movimento dedicado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama.

Na solenidade estarão presentes autoridades políticas do Município, entre elas a prefeita Flávia Moretti, o vice-prefeito Tião da Zaeli – ambos do PL – a secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, a subsecretária Érika Carvalho e gestores da FEB Saúde.

No dia do lançamento serão realizadas mamografias para mulheres que participaram do mutirão de anos anteriores e que ainda aguardavam a realização do exame, cujos pedidos estavam pendentes desde 2023. Estão previstas 160 mulheres contempladas.

Durante todo o mês de outubro, as mamografias continuarão sendo ofertadas, mediante autorização da regulação, garantindo que mais mulheres tenham acesso ao exame. Além disso, as unidades de saúde do Município vão promover, no dia 11 de outubro, um atendimento especial voltado a todas as mulheres.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão em ampliar o acesso aos exames de rastreamento e garantir que nenhuma mulher deixe de cuidar da sua saúde por falta de atendimento.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Obras no Paiaguás avançam e chegam a outras regiões do bairro

Published

1 hora atrás

on

03/10/2025

By

Trabalhos contemplam serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação e intervenções complementares

As obras do bairro Paiaguás seguem avançando, e ontem (2), teve início a uma nova fase das obras de pavimentação no bairro. Esta etapa contempla os serviços de terraplanagem e recuperação das ruas que, devido ao avançado estado de deterioração, não poderiam receber apenas o recapeamento asfáltico.

Os trabalhos começaram pela Rua Lourenço de Brito e se estenderão a outras vias do bairro. A ação inclui a execução completa do processo construtivo do pavimento, com recuperação da drenagem para garantir o escoamento adequado da água da chuva.

Após a conclusão da terraplanagem e da drenagem, será realizada a pavimentação definitiva, seguida pelos serviços complementares de meio-fio, sarjeta e sinalização viária.

As obras no bairro Paiaguás contam com um investimento total de R$ 10 milhões, sendo R$ 7 milhões provenientes de convênio e R$ 3 milhões em recursos próprios do Município. O objetivo é assegurar mais qualidade de vida e mobilidade urbana para os moradores, além de melhorar a infraestrutura viária da região, que até o ano passado vinha recebendo apenas ações paliativas e agora passa a contar com obras estruturantes e definitivas.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Várzea Grande

Prefeita Flávia Moretti atende convite de alunos e faz visita à EMEB

Published

1 hora atrás

on

03/10/2025

By

Bem-humorada e descontraída, Moretti falou sobre como é ser a prefeita de uma cidade como Várzea Grande, suas obrigações e responsabilidades. Falou sobre os desafios da administração, demandas da população, equipe de trabalho, secretariado, assessores e sobre os poderes municipais: Executivo e Legislativo

A prefeita Flávia Moretti visitou, na manhã desta sexta-feira, 3, a escola municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Antônio Gomes da Cruz’, no bairro Jardim Glória. A visita atendeu ao pedido dos alunos do 4º ano B, encaminhado à gestora após atividade de produção de textos realizada em sala de aula. O convite chegou ontem (2) e hoje mesmo ela fez questão de ir até aos estudantes em uma visita surpresa.

A visita da prefeita surpreendeu pais de alunos que estavam na escola para buscar seus filhos já no final do período matutino. A prefeita foi recebida pela diretora da unidade, professora Sandra Maria Borelli, que a acompanhou pelas dependências da escola até a sala de aula, onde os alunos ansiosos aguardavam pela prefeita.

“Fiquei muito feliz com o convite e fiz questão de vir visitar a escola e os alunos. É muito importante que as crianças desde cedo se interessem e se envolvam com as questões relacionadas à cidade onde vivem. Essa consciência possibilita que no futuro eles se tornem cidadãos aptos a participar ativamente do desenvolvimento do Município” disse a prefeita.

Após ser acolhida pelos alunos, a prefeita se prontificou a responder todas as perguntas e tirar as dúvidas dos alunos, orientados pela professora da sala, Monica Santos. Bem-humorada e descontraída, Moretti falou sobre como é ser a prefeita de uma cidade como Várzea Grande, suas obrigações e responsabilidades. Falou sobre os desafios da administração, sobre as demandas da população, sobre sua equipe de trabalho, o secretariado, assessores e sobre os poderes municipais: Executivo e Legislativo.

Os alunos também quiseram saber sobre temas diversos como o sistema de tratamento e distribuição de água, sobre as atividades do dia-a-dia da prefeita, de natureza e preservação do meio ambiente. Com formação pedagógica, a prefeita utilizou até o quadro para auxiliar no diálogo.

Ao final do encontro, os alunos fizeram questão de posar para a foto de recordação e agradeceram visita da prefeita, que levou com ela vários trabalhos feitos em sala de aula, como cartas decoradas e convites para eventos.

A diretora Sandra Maria destacou a presença da prefeita na escola que foi inaugurada há mais de 30 anos. “Somos uma escola que atende 375 alunos da Educação Infantil até o 4º ano do Ensino Fundamental, e a presença da prefeita Flávia Moretti hoje aqui nos deixa muito feliz” declarou.

A EMEB Antônio Gomes da Cruz, que foi inaugurada há 33 anos, atualmente atende alunos do Jd. Glória I e II, Vila Arthur, Figueirinha, Pindorama, Água Vermelha, Paula I, entre outros. A escola está entre as unidades com projeto da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer para a realização de obras de reforma, ampliação e construção da cobertura para sua quadra poliesportiva.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

