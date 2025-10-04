Lançamento da campanha Outubro Rosa

Busca ativa já conseguiu contatar 160 mulheres que estavam em fila de espera por mamografias desde 2023 e agora farão o exame totalmente gratuito

A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande realiza, na próxima segunda-feira (6), às 14h, na FEB Saúde, a abertura oficial da campanha Outubro Rosa, movimento dedicado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama.

Na solenidade estarão presentes autoridades políticas do Município, entre elas a prefeita Flávia Moretti, o vice-prefeito Tião da Zaeli – ambos do PL – a secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, a subsecretária Érika Carvalho e gestores da FEB Saúde.

No dia do lançamento serão realizadas mamografias para mulheres que participaram do mutirão de anos anteriores e que ainda aguardavam a realização do exame, cujos pedidos estavam pendentes desde 2023. Estão previstas 160 mulheres contempladas.

Durante todo o mês de outubro, as mamografias continuarão sendo ofertadas, mediante autorização da regulação, garantindo que mais mulheres tenham acesso ao exame. Além disso, as unidades de saúde do Município vão promover, no dia 11 de outubro, um atendimento especial voltado a todas as mulheres.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão em ampliar o acesso aos exames de rastreamento e garantir que nenhuma mulher deixe de cuidar da sua saúde por falta de atendimento.

Galeria de Fotos (2 fotos) 1/2 2/2

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT