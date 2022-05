Laudo da necropsia sobre a causa da morte de homem encontrado suspenso em grade de restaurante ainda não foi concluído

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) lançou seis licitações para asfaltar 90 quilômetros de rodovias e construir duas novas pontes de concreto em Mato Grosso. No total, o Governo do Estado prevê um investimento de R$ 144,87 milhões com a realização dessas obras.

Será asfaltado um trecho de 38,2 km da MT-242 entre os municípios de Itanhangá e Brasnorte. A obra será realizada entre o fim do asfalto em Itanhangá, até a balsa sobre o Rio Arinos. A obra está orçada em R$ 51,1 milhões e a abertura das propostas será realizada no dia 14 de junho.

O Governo de Mato Grosso já está investindo R$ 14 milhões na construção de uma ponte de concreto de 240 metros no local, para substituir a balsa, e asfaltando outro trecho de 16 km da rodovia. Com os investimentos em execução e planejados, a MT-242 se tornará uma nova rota asfaltada, ligando os municípios de Sorriso, Ipiranga do Norte e Itanhangá até o distrito de Brianorte.

Outra obra a ser realizada é a implantação de 32,1 km de asfalto novo na MT-430 na região do Xingu. O Governo planeja investir R$ 49,7 milhões para asfaltar o trecho entre o entroncamento da MT-437 até o Posto Bituca, no entroncamento com a MT-322. A licitação da obra está marcada para ser realizada no dia 23 de junho.

No município de Água Boa, a Sinfra-MT irá licitar o asfaltamento de 16,3 km da MT-240, entre o fim do asfalto e o entroncamento com a MT-414. A obra está orçada em R$ 22,7 milhões, com a sessão de licitação marcada para o dia 14 de junho.

“O Governo de Mato Grosso realiza obras em todos os cantos do Estado, facilitando o desenvolvimento das cidades. E para todas essas licitações que a Sinfra-MT está lançando, o dinheiro já está garantido”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira.

Por fim, será asfaltado um trecho de 3,3 km da MT-107, no município de General Carneiro. A licitação será realizada no dia 15 de junho, com um valor de referência de R$ 6,8 milhões.

Pontes

O Governo de Mato Grosso vai construir uma ponte de 153 metros de extensão sobre o Rio das Mortes, na divisa entre os municípios de General Carneio e Novo São Joaquim. O orçamento para esta obra é de R$ 11 milhões e a licitação será realizada no dia 28 de junho.

Outra ponte de concreto será construída sobre o Rio da Casca, na MT-515, em Chapada dos Guimarães. Com 50 metros de extensão, o valor da ponte é estimado em R$ 3,3 milhões e irá estimular o turismo na região. A sessão de abertura das propostas será no dia 20 de junho.

Todas as licitações serão realizadas na modalidade de Regime Diferenciado de Contratação (RDC), em lote único e com critério de menor preço.