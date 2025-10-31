Legislativo cuiabano implanta ecoponto e estimula a coleta seletiva

Camile Souza | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá

A Câmara Municipal de Cuiabá inaugurou, nesta quarta-feira (29), o primeiro ecoponto piloto do projeto ReciclaMT, uma iniciativa inovadora que une tecnologia, sustentabilidade e inclusão social. A ação marca um passo importante rumo a uma Cuiabá mais limpa, consciente e ambientalmente responsável.

O projeto ReciclaMT foi abraçado pela presidente da Câmara, vereadora Paula Calil (PL), que destacou a importância da iniciativa para o futuro da capital mato-grossense.

“Esse é um projeto de impacto, que representa o início de uma nova cultura em nossa cidade. Estamos dando o pontapé para uma Cuiabá mais inteligente, sustentável e responsável com o meio ambiente”, afirmou Paula Calil.

O ecoponto piloto, instalado nas imediações da sede do Legislativo Cuiabano, funcionará como espaço de recebimento de materiais recicláveis, como metal, plástico, vidro e lixo eletrônico. O local servirá como laboratório de boas práticas ambientais, permitindo o aperfeiçoamento do modelo para expansão a outros pontos da cidade.

De acordo com o idealizador do projeto, Thiago Itacaramby, o espaço será um exemplo de parceria entre poder público, sociedade e instituições de fomento:

“A Câmara foi uma parceira fundamental para viabilizar esse projeto piloto na região central. Aqui, as pessoas poderão destinar corretamente seus resíduos e contribuir para um futuro mais sustentável”, destacou.

A vereadora e bióloga Dra. Mara, conhecida por sua atuação em defesa do meio ambiente, celebrou o lançamento como um marco para a capital:

“Hoje é um dia histórico para Cuiabá. Quando vemos atitudes como essa, percebemos que estamos cuidando não apenas do meio ambiente, mas também das futuras gerações. Agradeço à presidente Paula Calil por ter essa sensibilidade e compromisso com a sustentabilidade.”

O projeto conta ainda com o apoio da Cooperativa Alternativa de Catadores, Reciclagem e Preservação do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Coorepam), presidida por Fátima de Almeida, que reforçou o chamado à consciência ambiental:

“Nosso planeta está pedindo socorro. É hora da sociedade entender que cada um é responsável pelo resíduo que produz. Essa iniciativa é um passo essencial nessa mudança de mentalidade”, afirmou.

Entre os parceiros estratégicos do ReciclaMT estão a Câmara Municipal de Cuiabá, que sedia o primeiro ecoponto piloto; a Coorepam, responsável pela coleta e manejo dos materiais; e instituições de fomento à pesquisa e inovação como a Finep, a Fapemat e o Governo de Mato Grosso, que contribuíram para o desenvolvimento do projeto.

Uma oficina aberta ao público será realizada no Plenarinho da Câmara Municipal, nesta segunda-feira (3), e vai explicar o que é um ecoponto, como ele ajuda a cuidar da cidade e do meio ambiente e por que a separação correta dos resíduos faz tanta diferença para todos que vivem em Cuiabá.

Durante o encontro, os participantes vão conhecer quais materiais podem ser descartados como papel e papelão, plástico, vidro, metal, óleo de cozinha usado, restos de poda e pequenos volumes de entulho e o destino correto de cada um deles. A atividade também mostrará como o ecoponto contribui para reduzir o lixo nas ruas, evitar enchentes e gerar renda para recicladores, fortalecendo uma cultura de sustentabilidade e responsabilidade compartilhada dentro e fora do Poder Legislativo.