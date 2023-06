Legislativo e Judiciário promovem ampliação do debate contra o narcotráfico em MT

Está aberto o prazo para pré-inscrição dos interessados em participar da audiência pública sobre a metodologia aplicada pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), que ocorrerá no dia 28, às 17h30, no auditório das Promotorias de Justiça de Cuiabá. A pré-inscrição (Acesse aqui) busca dar celeridade ao credenciamento, evitando filas e atrasos, além de garantir acomodação dos participantes no dia do evento.

Os organizadores da audiência ressaltam que aqueles que não conseguirem realizar a pré-inscrição antecipadamente poderão fazer antes do início do evento. A audiência pública é uma realização do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) e APAC Cuiabá. A iniciativa conta com a parceria do Poder Judiciário, Governo de Mato Grosso, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT).

A metodologia APAC surge como alternativa para baixar custos e reduzir reincidência no sistema prisional. O custo médio mensal de um preso no sistema carcerário comum no Brasil gira em torno de R$ 2.700,00. No modelo proposto pela APAC, este custo cai para R$ 1.478,05. A média de reincidência na prática de crimes entre os presos que cumpriram pena no sistema comum, que é de 80%, com o modelo da APAC reduziu para 13,9% nas unidades do sexo masculino e para 2,84% nas femininas.

s 12 elementos do método APAC são: participação da comunidade; o recuperando ajudando o recuperando; trabalho; espiritualidade e a importância de se fazer a experiência de Deus; assistência jurídica; assistência à saúde; valorização humana (base de todo o método); a família do recuperando e da vítima; o voluntário e o curso para sua formação; centro de reintegração social; mérito e a jornada de libertação com Cristo.

“É um trabalho diferenciado que tem surtido efeitos extremamente positivos nos estados que já implementaram a proposta. São esses 12 elementos que garantem o sucesso do método, desde que aplicados de maneira correta e de forma harmônica”, destacou a promotora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente.

Fonte: Ministério Público MT – MT