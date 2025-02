Lei anti-Oruam: Câmara discute projeto que proíbe contratação de artistas que fazem apologia ao crime em Cuiabá nesta terça

A terceira edição do mutirão “Todos Contra a Dengue” foi realizada neste sábado (22) no bairro Santa Isabel, mobilizando diversos órgãos municipais e atendendo 2.450 pessoas. A iniciativa faz parte dos esforços da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para conter o avanço das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, especialmente durante o período sazonal de epidemias.

A unidade de saúde do bairro também esteve em funcionamento durante o evento, oferecendo uma ampla gama de serviços, incluindo:

186 consultas médicas;

208 atendimentos de enfermagem;

147 atendimentos odontológicos;

102 atualizações cadastrais;

196 vacinações;

144 coletas laboratoriais e de CCO.

De acordo com a secretária-adjunta de Atenção Primária, Catarina Célia de Araújo, a mobilização é fundamental para a detecção precoce de doenças, ampliação da cobertura vacinal e disseminação de informações essenciais para o bem-estar coletivo. Ela destacou ainda que o trabalho integrado entre profissionais de diversas especialidades fortalece a rede de atenção primária, proporcionando um atendimento humanizado, ágil e de excelência, com impacto direto na saúde e segurança da comunidade.

“Toda a atenção primária esteve mobilizada para o enfrentamento das arboviroses, com ações de educação em saúde, palestras nas unidades, atendimento odontológico, consultas médicas e de enfermagem, atualização da caderneta de vacinação e entrega de kits preventivos. Também promovemos medidas voltadas para a prevenção de ISTs neste período de carnaval. Realizamos consultas com auriculoterapia, acupuntura e outras ações nas unidades das regiões Norte, Sul, Leste e Oeste. Agradeço a colaboração de mais de mil servidores da atenção primária, que se dedicaram com muito carinho e empenho ao atendimento das nossas comunidades”, afirmou.

Além disso, foram promovidas ações de prevenção e conscientização sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), com a distribuição de 1.100 kits de preservativos e lubrificantes, aplicação de 28 doses de vacinas, entrega de 91 kits de prevenção e realização de 85 testes rápidos para ISTs.

A população também contou com serviços voltados para o bem-estar e qualidade de vida, incluindo 51 atendimentos do programa E-Multi, 30 sessões de massagem terapêutica e rodas de terapia comunitária, que tiveram a participação de mais de 90 pessoas.

A secretária municipal de Saúde, Lucia Helena Barboza Sampaio, ressaltou a importância dessas iniciativas para conter a disseminação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. “Essas ações são fundamentais para garantir não apenas o atendimento imediato da população, mas também para conscientizar sobre a necessidade de prevenção. Durante os períodos sazonais de epidemias, a colaboração de todos é essencial para minimizar os impactos na saúde pública”, afirmou.

Paralelamente, a Vigilância Sanitária atuou notificando dois estabelecimentos e realizando orientações em quatro locais. A Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) também reforçou o combate ao vetor com:

3.996 visitas domiciliares realizadas por Agentes de Combate a Endemias (ACEs);

Bloqueio com borrifação em 92 imóveis.

O coordenador da Vigilância em Zoonoses destacou os avanços obtidos desde o início das ações. “Temos percebido um impacto significativo na redução de focos do mosquito e no aumento da conscientização da população. A participação ativa dos moradores e o trabalho integrado entre os profissionais de saúde são cruciais para a prevenção e o controle das arboviroses”, destacou.

A Prefeitura de Cuiabá segue empenhada na realização de mutirões e na intensificação das ações de combate ao Aedes aegypti, reforçando a importância da prevenção e da participação da sociedade no enfrentamento dessas doenças.

#PraCegoVer

A foto mostra um caminhão carregado com entulho retirado durante o mutirão de limpeza.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT