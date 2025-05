Lei auxilia na identificação de sinais precoces do autismo em MT

O mandato do deputado estadual Wilson Santos (PSD) se destaca pelo número de leis, projetos e ações voltados à inclusão social e à assistência de pessoas com dificuldades no neurodesenvolvimento, especialmente aquelas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Entre as 16 leis sancionadas de sua autoria, a lei nº 11.349/2021 institui a aplicação do questionário M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers) para o rastreamento de sinais precoces do autismo durante atendimentos nas unidades de saúde públicas e privadas de Mato Grosso.

“Desde 2019, buscamos trabalhar esse tema, que ainda é recente no campo social. Infelizmente, muitas famílias enfrentam dificuldades no momento do diagnóstico, especialmente quando ele é feito de forma tardia. Por isso, é fundamental que pais ou responsáveis, ao notarem determinados sinais, busquem auxílio para identificar o autismo precocemente. Essa nossa lei do M-CHAT tem como finalidade atender crianças de 16 a 30 meses de idade e conta com a recomendação do Ministério da Saúde”, explicou o deputado.

O M-CHAT é um questionário aplicado por profissionais da saúde com 23 perguntas que avaliam os comportamentos da criança e a frequência ou ausência de sinais de autismo. Entre as questões abordadas estão se há interesse por outras crianças, se gosta de subir em objetos, brincar de faz-de-conta, se mantém contato visual por um ou dois segundos, se é sensível a ruídos, se responde quando é chamado pelo nome, entre outras condutas. A partir das respostas, a avaliação indicará se o risco de TEA é baixo, médio ou elevado. Em caso de indicação positiva, a criança será encaminhada para um diagnóstico preciso e intervenção imediata.

Fonte: ALMT – MT