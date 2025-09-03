Connect with us

Cuiabá

Lei obriga inclusão de mensagens educativas contra abuso e exploração sexual infantil em materiais escolares de Cuiabá

Publicado em

03/09/2025
Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá&nbsp
A Lei nº 7.333, de autoria da vereadora Michelly Alencar (União Brasil) determina a inclusão de mensagens educativas em livros, cadernos e demais materiais didáticos fornecidos pela rede pública municipal de ensino. O objetivo é reforçar a conscientização e a prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O projeto foi sancionado pelo prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini (PL), no dia 28 de agosto.
De acordo com o texto, as mensagens deverão conter orientações preventivas e divulgar o canal de denúncias Disque 100, serviço nacional que recebe e encaminha casos de violação de direitos humanos.
A norma estabelece ainda que o conteúdo seja elaborado em linguagem clara, objetiva e adequada à faixa etária dos estudantes, garantindo visibilidade tanto em materiais impressos quanto digitais utilizados pelas escolas municipais.
A nova lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026 e será aplicada em todos os materiais didáticos fornecidos pelo poder público municipal.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Cuiabá

Cuiabá pode ter programa municipal contra vício em jogos de azar

Published

31 minutos atrás

on

03/09/2025

By

Antoniel Pontes – Assessoria vereador Rafael Ranalli&nbsp

Ever Jota Secretário: A Câmara de Cuiabá vai analisar o projeto de lei do vereador Rafael Ranalli (PL) que institui o “Programa Municipal de Conscientização e Tratamento aos Malefícios dos Jogos de Apostas Online e Cassinos Físicos”. A proposta prevê medidas de prevenção ao vício em jogos de azar, atendimento especializado nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e reintegração social de pessoas em recuperação.
O texto define que a rede municipal de saúde deverá estar preparada para acolher pacientes com transtornos relacionados às apostas, com profissionais especializados, atendimento em grupo e encaminhamento adequado. Também abre espaço para parcerias com universidades, instituições de saúde e organizações civis, ampliando o alcance do programa.
Na justificativa, Ranalli cita a Organização Mundial da Saúde (OMS), que classifica a dependência em jogos como transtorno mental, e alerta para os impactos financeiros, sociais e familiares da prática. O parlamentar também ressalta que a popularização das plataformas online de apostas aumenta o risco de acesso por jovens e adolescentes, o que exige resposta do poder público.
O projeto ainda se apoia na Constituição Federal e na Lei do SUS para sustentar a legalidade da iniciativa, destacando precedentes de tribunais que reconhecem a competência dos municípios em legislar sobre saúde.
O projeto será analisado pelas comissões do legislativo cuiabano nas próximas semanas.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Cuiabá

Vereadora Michelly Alencar dá início ao projeto Maria da Penha Vai às Escolas em Cuiabá

Published

2 horas atrás

on

03/09/2025

By

Por Débora Inácio -Assessoria vereadora Michelly Alencar&nbsp
A Escola Municipal Maximiano, em Cuiabá, recebeu o lançamento do projeto Maria da Penha Vai às Escolas, de autoria da vereadora Michelly Alencar (União Brasil). Participaram da atividade alunos do 2º, 4º e 5º ano, com idades entre 8 e 11 anos.
A Lei nº 7.143/2023, proposta por Michelly, tem como objetivo levar para as salas de aula o debate sobre respeito, igualdade de gênero e combate à violência contra a mulher. A iniciativa busca envolver estudantes e professores na construção de relacionamentos saudáveis desde a infância, prevenindo futuros casos de violência doméstica.
Durante a atividade, a parlamentar destacou que o projeto existe para garantir que toda mulher viva com segurança, respeito e dignidade. Ela ressaltou ainda a importância de educar desde cedo meninos e meninas sobre como identificar situações de abuso e a necessidade de denunciar qualquer tipo de violência.
O projeto prevê que o tema seja levado às escolas como forma de prevenção. Para isso, a vereadora, sua equipe de gabinete e profissionais engajados com a causa estão visitando as unidades municipais da capital. Além das palestras de conscientização, também são distribuídos materiais educativos às crianças, com acompanhamento pedagógico que auxilia os professores a dialogar com os alunos de forma lúdica e acessível.
“Quando ensinamos nossas crianças sobre respeito, estamos formando cidadãos que não toleram a violência e que se tornam agentes de transformação dentro de suas famílias e comunidades”, afirmou Michelly.
O projeto segue com visitas às escolas de Cuiabá, unindo professores, estudantes e comunidade em torno de uma só causa: dizer não à violência e sim à igualdade.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA03/09/2025

Mais de 200 autoridades são homenageadas com Medalha de 190 Anos da Polícia Militar

A Polícia Militar de Mato Grosso homenageou, na noite desta terça-feira (2.9), mais de 200 autoridades civis e militares com...
SEGURANÇA03/09/2025

Polícia Militar prende faccionado por homicídio em Várzea Grande

Policiais militares prenderam um homem, de 41 anos, suspeito pelo homicídio de um homem, de 30 anos, nesta terça-feira (2.9),...
SEGURANÇA03/09/2025

Polícia Civil prende mãe e filho envolvidos em execução de jovem em Sorriso

Mãe e filho que participaram da execução do jovem Gabriel Feitosa Silva, de 24 anos, em Sorriso (420 km ao...

MT

Brasil

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262