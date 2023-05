Lei proíbe a utilização de verbas públicas em eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes no município de Cuiabá

19/05/2023

O Mixto Esporte Clube foi homenageado em Sessão Solene pelos seus 89 anos completados neste sábado (20.05) pelo vereador Sargento Joelson (PSB) na manhã de sexta-feira (19).

O time é o maior do Estado de Mato Grosso, e seu nome foi escolhido por ser o primeiro a agregar mulheres e homens no esporte o clube conta com 24 grandes conquistas no Campeonato Mato-Grossense masculino e tri-campeão feminino.

A torcedora do Mixto, Terezinha do Carmo Ferreira, citou que sua história com o time se iniciou quando ela tinha 13 anos, e ela fugia de sua mãe para ir aos jogos também comentou de sua felicidade de estar representando a torcida feminina.

“Estou muito feliz em estar representando a torcida feminina do Mixto e sou grata por fazer parte dessa história maravilhosa. Acredito que o clube seja o maior do estado. Esse time é minha paixão e minha vida!”, comentou Terezinha.

O vereador Sargento Joelson falou sobre a importância de estar realizando a sessão solene para o seu time do coração e estar homenageando os ídolos do clube.

“É uma honra poder homenagear vários e várias pessoas que contribuíram para que o Mixto se tornasse o que é hoje. O maior do Centro-Oeste! Precisamos reconhecer que essas pessoas que estão sendo homenageadas, elas deram ao longo desses 89 anos do Mixto muitas alegrias aos torcedores. E precisamos relembrar isso enquanto eles ainda estão vivos”, finalizou o vereador.

A Sessão contou com a participação dos vereadores Rogério Varanda (MDB), Demilson Nogueira (Progressistas) e Marcus Britto Jr. (PV) Antero Paes de Barros representantes das torcidas o cantor Edmilson Maciel ex-jogadores e ex-comissão técnica do time.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT