Lei proíbe presença de crianças pedindo dinheiro ou vendendo nas ruas de Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou a entrega de 11 cadeiras de rodas a pacientes atendidos pelo Centro Especializado em Reabilitação (CER), nesta sexta-feira (4). A entrega foi marcada por emoção, gratidão e a concretização de um gesto que representa mais do que mobilidade: significa dignidade, conforto e inclusão para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A secretária municipal de Saúde, Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio, participou da entrega e destacou a importância desse momento, tanto para os pacientes quanto para toda a equipe da saúde. Segundo ela, seis pacientes estiveram presentes no ato para receber suas cadeiras pessoalmente, e outras cinco serão entregues nos próximos dias. Ainda há previsão de mais 21 cadeiras que serão repassadas futuramente a pacientes que estão sendo selecionados pela equipe técnica do CER.

“Essas cadeiras foram encontradas no nosso almoxarifado, estavam lá desde 2017 e, infelizmente, armazenadas de forma inadequada, o que causou danos a várias delas. Mas com muito empenho, trouxemos um profissional habilitado para realizar a recuperação. As cadeiras foram lavadas, higienizadas, peças foram trocadas, e agora estão praticamente novas, prontas para serem usadas por quem realmente precisa”, explicou a secretária.

Lucia Helena também ressaltou que a Prefeitura de Cuiabá normalmente não entrega cadeiras de rodas, o município fornece outros tipos de dispositivos de locomoção, mas, ao encontrar esse material inutilizado, a equipe se mobilizou para dar um novo destino e transformá-lo em benefício direto à população.

“Essas cadeiras adaptadas são muito confortáveis, vão trazer mais qualidade de vida para os nossos pacientes que estavam utilizando equipamentos antigos. O pessoal ficou muito feliz, mas eu confesso que ninguém ficou mais feliz do que eu. Foi um momento de muita emoção. Proporcionar isso às pessoas, ver os rostos iluminados de alegria, é algo que nos emociona profundamente”, completou.

A secretária adjunta de Atenção Especializada da SMS, Susana Gutierrez, também participou da entrega e destacou o impacto positivo da iniciativa. “O que vemos aqui hoje é resultado de sensibilidade, zelo e compromisso com os usuários do SUS. Essas cadeiras estavam esquecidas, e agora ganham um novo sentido, devolvendo autonomia para muitas pessoas. Isso mostra o quanto podemos transformar vidas quando temos uma gestão comprometida com cada detalhe do cuidado”.

A entrega faz parte de uma ação da Secretaria de Saúde que busca recuperar materiais e equipamentos que estavam parados para destiná-los à população. A equipe do CER segue realizando a triagem e seleção dos demais pacientes que serão contemplados com as próximas 21 cadeiras.

#PraCegoVer

A imagem mostra diversas cadeiras de rodas, sendo a maioria na cor preta. Na foto, também é possível ver bolas grandes fixadas na parede acima das cadeiras, nas cores amarela, azul, preta e cinza.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT