Lei que institui o Dia Municipal de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística é sancionada em Cuiabá

Fabiana Prado – Assessoria vereadora Katiuscia Manteli

Respirar com dificuldade, depender de medicamentos diários e de uma alimentação especial é a realidade de quem convive com a fibrose cística, uma doença genética rara e ainda pouco conhecida pela população. Pensando em dar mais visibilidade à causa e fortalecer o apoio aos pacientes e suas famílias, a vereadora Katiuscia Manteli (PSB) propôs a criação do Dia Municipal de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística, agora instituído por meio da Lei nº 505/2025, sancionada pelo prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini (PL), na última terça-feira (21).

A data será celebrada anualmente no dia 5 de setembro e passa a integrar o calendário oficial de eventos do município.

“A fibrose cística ainda é uma doença que muitas pessoas desconhecem, e são pacientes que dependem de uma alimentação mais especial. São medicamentos de alto custo, alimentação rica em gordura e proteína, e a maioria dessas pessoas são carentes. Então, há uma grande dificuldade em divulgar e garantir o acesso ao tratamento”, destacou a vereadora.

Katiuscia ressaltou que o novo marco tem papel essencial na difusão de informações e na sensibilização da sociedade e dos profissionais de saúde sobre o tema.

“Esse dia vem justamente para ajudar as pessoas a conhecerem mais sobre a fibrose cística, inclusive na área médica, onde ainda há muito desconhecimento. No próximo ano, já teremos o nosso primeiro evento em Cuiabá para fortalecer esse trabalho de conscientização”, reforçou.

A lei prevê campanhas, seminários e ações educativas voltadas à população e aos profissionais da área da saúde, com foco na importância do diagnóstico precoce e no acesso aos medicamentos adequados para o tratamento da fibrose cística, também conhecida como mucoviscidose.

A iniciativa se soma às ações da Associação de Assistência à Mucoviscidose do Mato Grosso (AAMMT), presidida por Edimir Bispo Santos, que há quase três décadas atua em parceria com o Hospital Universitário Júlio Müller, oferecendo suporte a pacientes e familiares. A entidade também participa ativamente da campanha nacional “Setembro Roxo”, o mês de conscientização da fibrose cística.

“A conscientização e a divulgação são formas de as pessoas entenderem melhor alguns problemas de saúde e saberem como lutar por seus direitos. É um passo importante para garantir mais dignidade e visibilidade aos pacientes e às suas famílias”, concluiu a parlamentar.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT