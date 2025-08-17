Lei sancionada pelo prefeito institui selo “Cuiabá Protege Mulheres”

Bares, restaurantes e casas noturnas de Cuiabá poderão aderir voluntariamente ao protocolo “Cuiabá Protege Mulheres”, destinado a preservar a segurança e a integridade física e psicológica das mulheres nesses ambientes.

Isso se deve à sanção do prefeito Abilio Brunini a um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal. A autoria é da presidente do Legislativo, vereadora Paula Calil. A íntegra da sanção foi publicada na edição de quarta-feira (13) da Gazeta Municipal.

Os estabelecimentos privados que aderirem ao protocolo deverão manter, em local visível, informações a respeito de canais de segurança às mulheres, capacitar ao menos um funcionário por turno para atendimento humanizado e não revitimizante às mulheres que relatarem situações de risco, disponibilizar ambiente reservado e seguro para acolhimento imediato e adotar sinalização e códigos de alerta, como a frase “Quero sair” ou um sinal visual definido em regulamento próprio do Poder Executivo, previamente divulgado nos banheiros femininos e locais estratégicos.

O protocolo “Cuiabá Protege Mulheres” vai atuar em caráter complementar e educativo à lei federal 14.786/2023, que instituiu no país o protocolo “Não é Não”.

O protocolo “Não é Não” é uma legislação brasileira que visa proteger mulheres contra constrangimento e violência em ambientes de entretenimento, como casas noturnas, boates, shows e eventos com venda de bebidas alcoólicas. A lei estabelece medidas para prevenir e combater essas situações, garantindo o respeito à mulher e seu direito de dizer “não”.

#PraCegoVer

A foto mostra o prefeito Abilio Brunini sentado em uma cadeira e assinando um documento que está sobre uma mesa. Ao lado, está a vereadora Paula Calil, que usa óculos e veste camisa social azul.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT