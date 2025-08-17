Cuiabá
Lei sancionada pelo prefeito institui selo “Cuiabá Protege Mulheres”
Bares, restaurantes e casas noturnas de Cuiabá poderão aderir voluntariamente ao protocolo “Cuiabá Protege Mulheres”, destinado a preservar a segurança e a integridade física e psicológica das mulheres nesses ambientes.
Isso se deve à sanção do prefeito Abilio Brunini a um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal. A autoria é da presidente do Legislativo, vereadora Paula Calil. A íntegra da sanção foi publicada na edição de quarta-feira (13) da Gazeta Municipal.
Os estabelecimentos privados que aderirem ao protocolo deverão manter, em local visível, informações a respeito de canais de segurança às mulheres, capacitar ao menos um funcionário por turno para atendimento humanizado e não revitimizante às mulheres que relatarem situações de risco, disponibilizar ambiente reservado e seguro para acolhimento imediato e adotar sinalização e códigos de alerta, como a frase “Quero sair” ou um sinal visual definido em regulamento próprio do Poder Executivo, previamente divulgado nos banheiros femininos e locais estratégicos.
O protocolo “Cuiabá Protege Mulheres” vai atuar em caráter complementar e educativo à lei federal 14.786/2023, que instituiu no país o protocolo “Não é Não”.
O protocolo “Não é Não” é uma legislação brasileira que visa proteger mulheres contra constrangimento e violência em ambientes de entretenimento, como casas noturnas, boates, shows e eventos com venda de bebidas alcoólicas. A lei estabelece medidas para prevenir e combater essas situações, garantindo o respeito à mulher e seu direito de dizer “não”.
A foto mostra o prefeito Abilio Brunini sentado em uma cadeira e assinando um documento que está sobre uma mesa. Ao lado, está a vereadora Paula Calil, que usa óculos e veste camisa social azul.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeito, primeira-dama e vice lamentam falecimento do jornalista Anselmo Pinto
A Prefeitura de Cuiabá, por meio do prefeito Abilio Brunini, da primeira-dama Samantha Iris e da vice-prefeita coronel Vânia Rosa, manifesta profundo pesar pelo falecimento do jornalista Anselmo Pinto, 53 anos, ocorrido neste domingo (17), em Cuiabá.
Natural de Rondonópolis, Anselmo formou-se em Jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande. De volta a Mato Grosso, construiu uma carreira sólida em veículos como os jornais A Gazeta e Diário de Cuiabá, onde se destacou como editor de Cidades. Também atuou por anos como correspondente no Estado do jornal O Globo, ampliando sua relevância no cenário nacional.
Mais recentemente, exercia a função de editor-chefe do site MidiaNews, consolidando-se como uma das vozes mais respeitadas da imprensa local. Reconhecido pela seriedade, competência e ética profissional, deixou sua marca no jornalismo investigativo e na cobertura política, tornando-se referência para colegas e para a sociedade.
Neste momento de dor, a Prefeitura de Cuiabá se solidariza com familiares, amigos e a comunidade jornalística, prestando reconhecimento à relevante contribuição de Anselmo Pinto para a comunicação de Mato Grosso. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte a todos.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeito, primeira-dama e vice lamentam falecimento do radialista Celso Machado
A Prefeitura de Cuiabá, por meio do prefeito Abilio Brunini, da primeira-dama Samantha Iris e da vice-prefeita coronel Vânia Rosa, manifesta profundo pesar pelo falecimento do radialista Celso Tadeu Machado Pessoa dos Santos, conhecido como o eterno “Garimpeiro da Notícia”, ocorrido neste sábado (16), aos 68 anos.
Figura marcante da comunicação mato-grossense, Celso iniciou sua trajetória no rádio aos 17 anos, em 1974, como repórter da tradicional equipe 1.300 da Rádio Cultura AM, o histórico “escrete do rádio mato-grossense”. Rapidamente conquistou espaço no Jornal Falado Cultura, ao lado de nomes como Roberto França e Fauser Santos. Também teve passagens pela Rádio Difusora, onde consolidou sua relevância na cobertura esportiva e no jornalismo popular.
Apelidado de “Garimpeiro da Notícia” por sua habilidade em descobrir informações exclusivas e pela proximidade com a população, deixou como legado não apenas sua voz, mas também sua história registrada no documentário “A Vez e a Voz do Oeste”, que resgata a era de ouro do rádio em Mato Grosso.
Neste momento de dor, a Prefeitura de Cuiabá se solidariza com familiares, amigos, colegas de profissão e admiradores, reconhecendo a contribuição de Celso Machado para o jornalismo e para a memória cultural do estado. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte a todos.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
NOTA DE PESAR
Governo de MT lamenta falecimento dos jornalistas Celso Machado e Anselmo Carvalho
Corpo de Bombeiros extingue seis incêndios florestais e combate sete neste domingo (17)
Polícia Civil prende suspeita por furto qualificado em Canarana
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Canarana, prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (15.8), uma mulher suspeita de praticar...
Polícia Civil prende homem em flagrante no momento em que agredia mulher em praça pública
Uma ação rápida da Polícia Civil culminou na prisão de um homem que agredia uma mulher, na Praça do Avião,...
PM resgata mulher vítima de estupro e tentativa de homicídio e prende agressor em flagrante
Equipes militares do 15º Batalhão resgataram uma mulher, de 42 anos, vítima de estupro e tentativa de homicídio, na noite...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
