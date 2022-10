Lei Seca prende 12 por embriaguez e multa 66 motoristas em Cuiabá

No total, 136 motoristas e motociclistas fizeram o teste de alcoolemia, conforme relatório final do Gabinete de Gestão Integrada (GGI)

A edição da Operação Lei Seca da madrugada deste sábado (15.10), a 92ª de 2022, resultou em 12 motoristas presos em flagrante por e embriaguez e seis autuados por não possuírem carteira de habilitação.

Alecy Alves – As abordagens ocorreram na Avenida Manoel José de Arruda, no bairro Dom Aquino, em Cuiabá. A operação teve início às 4hs e se estendeu até as 7hs deste sábado.

No total, 136 motoristas e motociclistas fizeram o teste de alcoolemia, conforme relatório final do Gabinete de Gestão Integrada (GGI).

A ação resultou ainda, com a remoção de 59 veículos, sendo 54 carros e 5 motocicletas, e na aplicação de 66 multas, entre elas por dirigir embriagado, recusar fazer o teste de alcoolemia e circular com o veículo sem registro ou licenciamento.

A operação faz parte das políticas de segurança pública, realizada pelo GGI, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT). Desta vez contou com o apoio do Batalhão de Trânsito da PM, Delegacia de Delitos de Trânsito, Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).

GGI/SESP