Leilão de rodovias estaduais será realizado na próxima sexta-feira (14) em São Paulo

Policiais militares do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran) prenderam um foragido da Justiça do Estado de Goiás, no final da manhã desta sexta-feira (7.3), em Cuiabá. O suspeito, de 46 anos, teve o mandado cumprido durante uma barreira policial na MT-251 – rodovia que liga a Capital ao município de Chapada dos Guimarães.

A equipe do BPMTran realizava barreira policial para abordagens e vistorias de fiscalização de trânsito, no posto do pelotão rodoviário, no KM 16 da rodovia.

Na ação, um veículo Fiat Strada de cor branca foi parado pela PM. Ao ser abordado, o condutor revelou não possuir nenhuma passagem pela polícia.

Já durante a vistoria aos documentos dele, os militares identificaram um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1ª Vara de Família da comarca de Goiânia, Goiás.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes para registro da ocorrência e, posteriormente, à delegacia de Polinter para demais providências cabíveis.

