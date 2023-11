01/11/2023

Líder do governo propõe série de intervenções em seis bairros

Líder do governo, o vereador Paulo Henrique (PV) propôs indicações de serviços de tapa-buracos, faixa de pedestres, rede de esgoto, poda de árvores dentre outros em atendimento às demandas de moradores de seis bairros da capital.

Dentre os pedidos está a implantação da rede de esgoto na Rua 9, no bairro Jardim Beira Rio.

“A indicação é necessária para melhorar a vida dos moradores dessa região. Além das questões de saúde, o sistema de coleta e tratamento de esgotos também evita a poluição dos córregos, rios e mares, com a preservação dos recursos hídricos e fontes de abastecimento de água. Portanto, os serviços de coleta e tratamento de esgoto são indispensáveis para promover as condições mínimas de desenvolvimento social”, justificou o vereador.

Paulo Henrique também indicou o serviço de revisão (tapa-buracos) na Rua Corsino Amarante, no Duque de Caxias, poda de árvores na Rua Santa Catarina no CPA 4 e limpeza de poda de árvore na Rua Santa Catarina no CPA 4.

Também foi indicado o serviço de tapa-buracos e pavimentação asfáltica no Despraiado, na Rua Sabino, limpeza de campo e do entorno da Avenida A, no Jardim Mossoró.

“O campo de futebol e ao seu arredor é bastante frequentado principalmente por ser a única forma de lazer que o bairro possui e com as chuvas frequentes o mato está crescendo rapidamente. Portanto pedem que o Poder Público realize a limpeza o mais rápido possível”.

As indicações foram apresentadas entre os dias 19 e 26 de outubro.

