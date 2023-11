Liderada pelo governador, comitiva de MT se reúne com investidores asiáticos para ampliar mercados

O governador Mauro Mendes e comitiva, composta por representantes dos setores produtivo e industrial de Mato Grosso, embarcam nesta quarta-feira (01.11) para China e Índia com a missão de abrir, diversificar e consolidar mercados, além de apresentar oportunidades de comércio e investimentos no Estado.

No dia 3 de novembro, a comitiva desembarca na China, para reuniões de negócios e apresentação de seminário, nas cidades de Shangai, Haikou e Shenzhen, e chega na Índia, em Nova Delhi, no dia 12.

Em Shangai, o Governo de Mato Grosso participa da China Internacional Import Expo (CIIE), com estande de 54m² no pavilhão de alimentos e agricultura. Dentre os produtos apresentados estão o MT Steak, o passaporte verde, e espaço de degustação pelo Instituto Mato-grossense de Carne (Imac), que irá mostrar a qualidade do nelore mato-grossense.

Durante a feira, os integrantes da comitiva também farão apresentação de seminários e rodadas de negócios para estimular e promover o comércio e a atração de investimentos entre o Estado e a China.

Na sequência, eles vão para Haikou, que é reconhecidamente o maior porto de livre comércio do mundo, com objetivo de conhecer as políticas que estão impulsionando o desenvolvimento comercial e a atração de investimentos associados à sustentabilidade na região. Estão previstas visitas ao Porto de Xinhai e à empresas e entidades locais.

Já em Shenzhen, a agenda será de visitas técnicas nos principais ambientes de tecnologia, inovação e ciência, com empresas e indústrias, como a BYD, pioneira na fabricação de veículos elétricos, e na DJI, maior fabricante de drones do mundo.

Em Nova Delhi, na Índia, que será a primeira missão oficial de Mato Grosso ao país, a proposta é uma visita de prospecção, com reuniões com representantes de governo e empresariais, além de visitas técnicas. As reuniões ocorrerão com a Confederação das Indústrias Indianas e com o Conselho de Promoção de Exportações de Engenharia da Índia.

Também está prevista a participação da delegação na Índia International Trade Fair (IITF) e a realização do Invest In Mato Grosso, evento que terá o intuito de apresentar oportunidades de negócios e investimentos no Estado, realizado pelo Governo de Mato Grosso com a Aprosoja, e com apoio do Governo brasileiro na Índia e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEXBRASIL).

Comitiva

A delegação inicia o retorno ao Brasil no dia 16 de novembro, com chegada prevista em Cuiabá, no dia 17.

Farão parte da comitiva do Governo de Mato Grosso os secretários César Miranda (Desenvolvimento Econômico), Rogério Gallo (Fazenda), Laice Souza (Comunicação) e César Roveri (Segurança Pública), a assessora internacional Rita Chiletto e o ajudante de ordens Ricardo Mendes. A primeira-dama Virginia Mendes acompanhará o governador e custeará todas as despesas da viagem com recursos próprios.

Deputados estaduais também estarão na delegação de Mato Grosso.

Entidades como a Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt), Associação de Produtores de Soja e Milho (Aprosoja), Associação de Criadores de Suínos (Acrismat), Associação de Produtores de Associação dos Produtores de Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigantes (Aprofir), Associação de Produtores de Sementes (Aprosmat), Famato, e Sebrae irão compor a comitiva para promover a produção sustentável de soja e milho, buscar abertura do mercado de gergelim e feijão, além da habilitação de novas plantas frigoríficas suínas, entre outros projetos de investimentos para ampliar o comércio entre os dois países.

Governador em exercício

Neste período, o vice-governador Otaviano Pivetta estará no comando do Executivo Estadual. Essa é a oitava vez que Pivetta assume o cargo desde a primeira gestão do governador Mauro Mendes, em 2019.