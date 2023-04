Lilo apresenta indicações para 3 bairros e moção de pesar

O vereador por Cuiabá, Lilo Pinheiro (PDT), apresentou nesta semana três indicações para serviços de tapa-buracos para a realização de serviços de tapa-buracos em três bairros da Capital.

Entre eles, na avenida Agrícola Paes de Barros com esquina com a Avenida Paes de Barros, no bairro Verdão. Outra solicitação é para a Rua São Benedito no bairro Alto da Boa Vista. E por fim, no cruzamento da Avenida 8 de Abril, no cruzamento com a Rua Oir Castilho, no bairro Jardim Primavera.

Na semana passada o vereador pediu a limpeza geral de toda a extensão do córrego Mané Pinto na Avenida Oito de Abril. “O córrego está tomado de sujeira, o que coloca em risco a saúde dos moradores e ainda pode ocasionar transbordamento no período das chuvas. Esta é uma reivindicação dos moradores que desejam uma atenção do Poder Público”, pontuou Lilo.

MOÇÃO DE PESAR – O parlamentar também apresentou Moção de Pesar à Família do Dr. Édio Lotufo, primeiro médico ortopedista de Cuiabá que faleceu no último sábado (22) aos 92 anos, por causas múltiplas da idade avançada.

Ele trabalhou na Santa Casa de Misericórdia e fundou o primeiro hospital privado de ortopedia da Capital, o antigo “Sotrauma”. Também foi professor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

“Aos seus familiares, nossas sinceras condolências reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar, manifestando nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Com estas considerações, pleiteio a concessão desta homenagem póstuma”, finalizou Lilo Pinheiro.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT