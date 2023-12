Lilo Pinheiro destaca papel nas comissões e atuação em prol das crianças em 2023

30/12/2023

Dídimo aponta isenção na taxa de coleta de lixo como ação determinante em 2023

Obras estruturais para Cuiabá, em especial para a região Sul, e a lei que garante isenção na tarifa de coleta de lixo para quem consome menos de 15 mil m³ de água são alguns destaques da atuação do vereador Dídimo Vovô (PSB) ao longo de 2023.

Conforme as informações do site da Câmara de Cuiabá, neste ano ele apresentou três projetos de lei para desconto de IPTU a deficientes, reinserção de idosos ao mercado de trabalho e utilidade pública a uma ONG. Além disso, propôs 973 indicações, 115 Moções de Aplausos, e uma sessão itinerante em homenagem aos 94 anos do distrito do Coxipó da Ponte.

“O ano de 2023 é o nosso terceiro como parlamentar e, nosso gabinete de vereador não atua somente em uma região, mas em toda Cuiabá, na zona rural e no perímetro urbano. Temos 700 km de vias não pavimentadas dentro da cidade, por isso, nossas maiores ações foram indicações na parte de infraestrutura como asfaltamento das ruas, galeria, pontes, aduelas, dando uma melhor qualidade de vida para aqueles que estão lá na ponta”.

Ele também destaca a emenda que propôs à lei que estabelece a cobrança da taxa de lixo em Cuiabá. A determinação é nacional devido ao Marco Regulatório e a capital foi a 29ª, segundo ele, a estabelecer a cobrança.

“Dos 5.575 municípios brasileiros, mais de 1.500 cobram a tarifa de lixo. Hoje, temos um marco primordial em que 75% dos contribuintes estão isentos da cobrança por consumirem menos de 15 mil m³ de água. Isso é inédito tanto entre as capitais quanto também as cidades que já é cobrada a tarifa da coleta de lixo. Acho que esse é um dos maiores projetos nosso, de grande relevância ao cidadão”.

O parlamentar também lembrou da sessão itinerante em homenagem aos 94 anos do distrito do Coxipó, realizada na sede da União Coxipoense das Associações de Moradores (UCAM), que reúne mais de 120 bairros e concentra 32% do eleitorado cuiabano.

“Por meio dessa ação, prestigiamos os líderes comunitários da região Sul e entregamos algumas Moções de Aplauso para todos os presidentes de bairro daquela região, que fazem um belo trabalho. Eles não ganham salário, mas estão na ponta e defendem suas comunidades”, finalizou.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT