Lilo propõe homenagem a médico, advogado e ex-jogador de futebol

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, autorizou na manhã desta quinta-feira (17), o Consórcio CS Mobi Cuiabá, do grupo Simpar, a iniciar o processo das obras de revitalização do Centro Histórico de Cuiabá. A Parceria Público-Privada (PPP), de cerca de R$125 milhões, tem como objetivo promover a revitalização e ressignificar o uso social dos espaços para renovar o potencial econômico da região. Para marcar o início do projeto, uma das paredes do Mercado Municipal Miguel Sutil foi demolida pelo gestor.

A ordem de serviço conta com quatro frentes: a construção e operação do novo Mercado Municipal Miguel Sutil; requalificação das vias locais e pedestralização do centro urbano (criação de espaços adequados aos pedestres); modernização do mobiliário urbano, como bancos públicos, pontos de ônibus, suportes para bicicletas e relógios com conectividade; e novos espaços de estacionamento (Smart parking).

“Esse é o início de todo o processo de transformação que deixará um legado significativo para as futuras gerações de nossa capital, valorizando nosso centro histórico. O cronograma de entrega está previsto para dezembro do próximo ano. Esta será a última grande obra entregue pela administração Emanuel Pinheiro, após oito anos de transformações em nossa cidade”, disse o gestor.

Fazendo um breve resgate histórico, o gestor garantiu que a capital terá um dos mais bonitos mercados municipais, unindo modernidade e respeito à história.

“Durante o desenvolvimento da Parceria Público-Privada (PPP), nos deparamos com a pandemia, o que resultou na perda de um ano e meio crucial para lançar a PPP do Mercado Municipal. No entanto, chegamos ao modelo ideal após um processo que envolveu diversas referências, como o Mercadão de São Paulo, Rio de Janeiro, o Mercado Central de Belo Horizonte e os renomados mercados de Lisboa. Nosso objetivo era trazer para Cuiabá a visão de uma capital de grande porte, uma metrópole vibrante. Cuiabá merece o melhor em todas as áreas, deve pensar grandiosamente e aspirar a ser uma referência para outras capitais e centros urbanos. Nossos parceiros na PPP ficaram impressionados com essa postura, pois nenhuma outra cidade brasileira, seja capital ou não, deu uma dimensão tão ampla ao resgate de seu centro histórico. Esta é uma tarefa que carrega consigo um profundo vínculo com nossa história, nosso tempo e nosso povo. Demorei quase um ano para localizar toda a documentação relacionada a esta área. Imaginem o esforço envolvido. Foi com a colaboração do ex-prefeito Roberto França que descobri que essa área pertence à Câmara Municipal de Cuiabá desde 1930. A aprovação e o registro cartorial foram conquistas resultantes de um esforço significativo e dedicado de quem ama Cuiabá e está comprometido em proporcionar o melhor para nossa cidade. Muitos prefeitos antes de mim deixaram uma marca feia e deteriorada no coração do centro histórico de Cuiabá. Mas agora, tudo está mudando”, finalizou.

O gestor ainda agradeceu à primeira-dama Marcia Pinheiro, que não pôde comparecer ao evento pois cumpre agenda em Brasília. “Todo o projeto de embelezamento contou com o trabalho da primeira-dama”.

O novo mercado terá uma arquitetura representada por uma fachada mais simplificada e limpa, ostentando o verde como a essência da “Cidade Verde”. O viés sustentável do projeto se dará pela irrigação da fachada verde sendo realizada com água de reuso do edifício, contribuindo dessa forma para o consumo consciente. O design visual da obra está na associação do verde e vegetação a um ambiente agradável e confortável, criando um mini ecossistema formado por um monumento de vegetação natural que contribuirá também para a redução da temperatura local.

Relembrando um pouco da história do local, o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento, Francisco Vuolo, destacou os desafios até que a Prefeitura de Cuiabá efetivasse a iniciativa. “Ao refletirmos sobre a história, lembramos que este espaço, construído na década de sessenta, tem uma importância significativa. Após muitos anos e diversas gestões, esta área, embora separada do patrimônio tombado, enfrentou desafios para receber os investimentos públicos necessários. Com visão e determinação, o prefeito Emanuel Pinheiro lançou a PPP, uma parceria público-privada inovadora, que permitirá a edificação de uma nova estrutura, representando um passo essencial para a revitalização do centro histórico de Cuiabá. Esta empreitada audaciosa trará uma nova identidade ao nosso centro, renovando nossa ligação com a história e fortalecendo nossa economia local. Hoje é um dia verdadeiramente histórico, um marco onde a coragem e o compromisso se entrelaçam. Aplaudimos a iniciativa e reconhecemos o esforço daqueles que dedicaram seus esforços a esse projeto”.

A construção dará vida ao novo Mercado Municipal e privilegiará práticas sustentáveis, com a adoção de soluções tecnológicas em prol do desenvolvimento. No total, serão quatro pavimentos, com 180 lojas, uma ampla praça de alimentação com quiosques e restaurantes, e ambiente climatizado para oferecer mais conforto para a população cuiabana.

No local vai funcionar um estacionamento rotativo, com cerca de 500 vagas, para carros e motos, que são reversíveis e poderão atender também a eventos e serviços. Além de um sistema automatizado com sensores para identificar a disponibilidade de vagas, compra e recarga de créditos.

“Modernidade significa ao mesmo tempo preservar a cuiabania, preservar o nosso patrimônio histórico, mas ao mesmo tempo trazer a tão sonhada modernidade e o respeito aos comerciantes, às entidades que representam todos que frequentam a área central. Traduzindo, é o resgate da área central sem perder de vista o cidadão cuiabano sem perder de vista aqueles que mais precisam do poder público. É isso que eu tenho a dizer, agradecendo a todos, um bom dia a todos, a fala do Prefeito vai traduzir de forma geral como vai ficar lindo isso daqui como vai ser dinâmico, como vai ser moderno e como vai trazer uma transformação na área central”, declarou o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa.

De acordo com Guilherme de Figueiredo Dias, diretor executivo da CS Infra, uma das empresas responsáveis pelo Consórcio CS Mobi Cuiabá, com a implantação do Novo Mercado Municipal Miguel Sutil, se espera uma retomada das áreas de comércio e serviço local.

“Para a valorização desta área central serão implantados equipamentos urbanos que vão oferecer conforto e conectividade aos usuários, a fim de atrair mais visitantes para o comércio e os serviços locais, além de estimular a economia. O novo espaço tem potencial para receber cerca de 100 mil frequentadores por mês”, comentou.

Preocupação com a recuperação das vias e do entorno

A reestruturação do entorno do Mercado Miguel Sutil também faz parte do projeto, com a requalificação urbana das ruas, recuperação de calçadas em vias estruturais e ao redor do mercado, com a restauração de calçadões, pavimento asfáltico e meios-fios.

“Reconhecida como a Cidade Verde por sua abundante arborização, contribuiremos ativamente com a restauração da flora de Cuiabá, realizando o plantio de árvores e palmeiras, tornando a área comercial central ainda mais atrativa”, lembrou Guilherme.

Desenvolvendo o conceito de Cidade Inteligente (Smart City)

Com uma abordagem inovadora e sustentável de planejamento urbano que integra tecnologias da informação e comunicação para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, o projeto contará com a análise de dados para identificar problemas urbanos e promover a eficiência de serviços e uso inteligente de recursos.

Diante deste cenário, está previsto nas praças Alencastro e Rachid Jaudy, arredores do novo Mercado Miguel Sutil, a implantação de abrigos de ônibus com sistema de mobilidade inteligente, totens eletrônicos, estação de aparelhos de ginástica, bancos com repetidor Wi-Fi, entre outros equipamentos urbanos como que vão transformar a mobilidade da cidade e promover mais informações e segurança aos usuários do transporte público e frequentadores.

“O centro de Cuiabá será todo modernizado, com a integração do sistema online de mobilidade urbana inteligente, que será implantada em toda a infraestrutura, como em abrigos de ônibus e painéis com a exibição de informações em tempo real veiculadas no transporte público. Também terão totens com display digital de informações turísticas, facilitando o acesso e a prestação de serviços aos usuários”, destacou Kenon Mendes de Oliveira, gerente Geral de Operação do Consórcio CS Mobi Cuiabá.

As ruas contarão com relógios em displays digitais com dados como hora e temperatura. Haverá ainda a instalação de repetidores de Wi-Fi em bancos públicos de concreto e madeira em locais específicos, com acesso livre à Internet. Os mobiliários urbanos terão espaço para a construção de suportes com ponto de recarga e parada para bicicletas e veículos, que podem ser conectados a um sistema online.

“Todas as melhorias serão implementadas para agregar conectividade e informação aos frequentadores da região central de Cuiabá, e o Mobiliário Urbano que integra este projeto poderá ser estendido para outras regiões do município”, explicou Kenon.

Participaram do evento, os vereadores Luis Claudio Sodré e Cezinha Nascimento; deputado estadual Juca do Guaraná; secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo; Arthur Oliveira (representante da CS Mobi); João Airton (representante da Acomac-MT); presidente do bairro Centro-Sul, Maria Molina; diretor-geral da Águas Cuiabá, Renato Carlini Camargo; presidente do Sindicatos de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Mato Grosso (SHRBS), Luis Carlos Nigro; Roberto Peron (representante da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá – ACC); presidente da Associação dos Lojistas do Centro Histórico de Cuiabá, João Batista; Diretora de Projetos de Concessões e PPPs, Elaine Cristina Baldrighi.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT