Lilo quer conceder título de cidadão cuiabano a padre da paróquia do CPA

O vereador Lilo Pinheiro (PDT) apresentou o decreto legislativo nº 418/2023, em que solicita título de cidadão cuiabano ao padre Pedro Freitas Rodrigues, da Paróquia do Divino Espírito Santo, localizada na grande região da Morada da Serra (CPA), em Cuiabá. O homenageado é pároco da comunidade desde o dia 20 de fevereiro de 2016.

A proposta entrou em tramitação na Câmara de Vereadores no dia 18 de maio e, conforme o parlamentar, a missão do padre Pedro, como passou a ser conhecido em toda a região, era das mais difíceis, pois, ao mesmo tempo fora nomeado na função de diretor da Casa do Migrante. “Diante do grande desafio, o padre Freitas arregaçou as mangas e, ao lado de abnegados membros devotos do glorioso Senhor Divino, enfrentou, mesmo com dificuldades, as carências da comunidade”, argumenta Lilo.

O parlamentar destaca ainda que uma das suas mais importantes conquistas, com certeza, foi a criação da “Pastoral Social”, voltada para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social da região, com atendimentos dos mais variados. Entre eles, de apoio de psicólogos para jovens e pais em dificuldades.

Padre Pedro é um grande incentivador, juntamente com membros da Paróquia, de uma série de atividades esportivas com jovens nos bairros que compõem a grande região do CPA. “Vale destacar que dentre essas atividades, está a corrida e a carreata de rua como também a prática de pilates, que atende jovens e adultos”.

Lilo informa ainda que o padre é um entusiasta da moderna tecnologia e incentiva os frequentadores da paróquia a buscarem o recurso das placas solares para que possam consumir energia elétrica mais barata. Outra iniciativa do padre Pedro foi a reforma total do Presbitério, melhorando o espaço litúrgico como também a Mesa da Eucaristia e a Mesa da Palavra.

Na função de diretor da Casa do Migrante, padre Pedro realizou muitas obras de atendimento, recolhimento e encaminhamento de pessoas que buscaram auxílio no espaço. Promoveu uma grande reforma no prédio da entidade e foi o promotor da primeira Copa do Migrante do Estado de Mato Grosso. “O padre Pedro Freitas Rodrigues, é um dos personagens mais queridos pelas comunidades que são atendidas pela sua paróquia por conta da sua dedicação, carinho e pelo seu enorme senso de humanidade, acolhendo a todos que o procura em busca de uma palavra de esperança e fé”, finaliza Lilo.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT