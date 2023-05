Lilo quer homenagear com nome de praça italiano que morou no Jd. Tropical

O vereador Lilo Pinheiro (PDT) apresentou projeto de lei nº 109/2023 para dá denominação de “Carmine Espósito”, à praça localizada entre a Avenida Europa e a Avenida Itália, no bairro Jardim Tropical, em Cuiabá. O projeto de lei entrou em tramitação no dia 18 de maio.

Conforme o parlamentar, o homenageado nasceu em 16 de julho do ano de 1932 em Sarno, província de Salerno, na Itália. Filho de Antônio Espósito e Maria Domenica Monteleone, veio de navio para o Brasil em meados de 1953 e ficou morando em São Paulo, no Bairro do Bráz.

“Lá, primeiramente, trabalhou na Matarazzo e depois começou a trabalhar como mascate. Trabalhou em vários setores na Itália e no Brasil. Na Itália trabalhou na lavoura de trigo, milho e tomate. Vindo ao Brasil, foi funcionário de várias empresas, dentre elas a Indústria Matarazzo”, relata Lilo.

Em Mato Grosso, Carmine Espósito, atuou na área do comércio e vendas e por um bom tempo foi funcionário da Federação Mato-grossense de Esportes onde desenvolveu trabalho muito bom na área social, inclusive no futebol

de salão e de campo.

HISTÓRIA POR CUIABÁ – No dia 15 de novembro de 1959, Carmine chegou a Cuiabá e, no mesmo dia, conheceu Lysette Maria Pinheiro Espósito, se casou em 22 de julho de 1961 e com ela comemorou Bodas de Ouro no ano de 2011. Fixou residência aqui em Cuiabá, onde teve comércio, restaurante e foi proprietário do “Cine Teatro Nápoles”, no Coxipó da Ponte.

Junto com Lysette, teve cinco filhos sendo Mario Espósito, Antônio Espósito, Giselle Espósito, Nelise Espósito e Emanuel Espósito e dos seus filhos, foi presenteado com treze netos. O imigrante residiu por mais de vinte anos no bairro Jardim Tropical e foi nessa praça que plantou a maioria das frondosas árvores que existem ali, cuidava da quadra e se preocupava com a iluminação para garantir a segurança dos moradores.

“Por toda a contribuição que este respeitado cidadão deu ao bairro Jardim Tropical e, consequentemente, para nossa cidade, nada mais honrável e memorável que receber esta justa homenagem póstuma com o nome da Praça Carmine Espósito do bairro em que morou e tinha consideração e respeito de todos os seus moradores, para isso, conto com a colaboração dos demais pares para a aprovação deste pleito”, finalizou Lilo.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT