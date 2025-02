Limpeza de bocas de lobo é realizada nos bairros Cristo Rei e São Mateus

A visita técnica é uma forma de conhecer a realidade do Município e dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelas unidades de saúde no que se refere ao atendimento, ao diagnóstico e ao tratamento dessas doenças

Com o objetivo de fortalecer a resposta ao enfrentamento às arboviroses, o município de Várzea Grande, recebeu nesta quarta-feira (26), uma equipe de profissionais técnicos do Ministério da Saúde. Eles vieram observar a condução dos procedimentos médicos, bem como a estrutura física e clínica das unidades para os pacientes com sintomas de dengue, zika e chikungunya, e posteriormente, a continuação do tratamento.

A enfermeira da Fundação Nacional do Sistema Único de Saúde (FNSUS), Neylane Moura, e o Apoiador Institucional do Ministério da Saúde, Fernando Brandini – juntamente com a equipe das secretarias de Saúde do Estado e Município – visitam a Unidade Básica de Saúde do bairro Marajoara, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Ipase e o Pronto-Socorro e Hospital Municipal.

Os representantes do governo federal fizeram levantamentos em todas as unidades, conversaram com os médicos e gestores, bem como observaram a atuação de atendimento em cada local visitado. Eles terão como missão fazer um relatório funcional de cada unidade e os apontamentos, que se fizerem necessários, para a melhor qualidade na prestação do serviço.

O superintendente da Atenção Primária, Márcio Frederico Macedo Arruda, informou que a visita técnica é uma forma de conhecer a realidade do Município e dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelas unidades de saúde no que se refere ao atendimento, diagnóstico, tratamento e demais procedimentos realizados a partir da confirmação da doença.

O superintendente fez questão de reforçar que os “técnicos do MS não vieram a Várzea Grande para fiscalizar o município, muito pelo contrário. Eles estão buscando entender o trabalho desenvolvido no que tange às arboviroses. Mato Grosso tem contabilizado aumento nos casos de arbovirores, e essa é uma questão preocupante e que necessita de ações e medidas que promovam a prevenção e tratamento das doenças”.

A subsecretária e diretora do Pronto-Socorro, Érika Auxiliadora Duarte Carvalho, destacou a importância da visita dos representantes do governo federal, na busca de informações e na percepção da realidade de cada ambiente visitado. “O nosso município está de portas abertas. É importante esse levantamento das unidades e dos atendimentos prestados. Desde que assumimos a pasta, já realizamos várias melhorias, mas estamos trabalhando para avançar muito mais. Estamos num caminho de construção e o olhar e apoio do governo federal é muito importante para a melhoria na nossa rede de atendimento à saúde”.

A servidora da secretaria de Saúde e que atua na gerência de monitoramento da Atenção Primária, Alessandra Stefans, lembra que Mato Grosso está no contexto nacional nos casos de arboviroses, e que os casos de óbitos de chikungunya são os maiores registrados no Brasil. “Por isso foi proposta essa série de visitas, tanto em Várzea Grande, como em Cuiabá. Neste primeiro momento é a parte da visitação, para entender o serviço, apoiar e orientar. Também teremos a parte das oficinas que vai envolver tanto os gestores como profissionais da saúde para trabalharem juntos e encontrar solução de uma melhor assistência, e também, para organizar a rede de Saúde”, destacou.

CAPACITAÇÃO – Nesta quinta e sexta-feira (27 e 28) os gestores e profissionais da secretaria de Saúde, de Várzea Grande e Cuiabá estarão participando de uma oficina: ‘Estratégias Integradas para a Organização da Rede de Atenção e do Manejo Clínico das Arboviroses’, no hotel Fazenda Mato Grosso.

O evento tem por objetivo qualificar profissionais e gestores da Atenção Primária à Saúde (APS), da rede de Urgência e Emergência, na implementação de estratégias integradas para a organização e no manejo clínico da dengue, por meio da formação de multiplicadores.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT