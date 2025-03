Limpeza de bueiros é realizada no São Mateus

Esse canal foi criado para facilitar o recebimento de solicitações da população e aproximar a secretaria das necessidades da cidade, e mais que isso, obter agilidade e eficiência na prestação dos serviços

A secretaria municipal de Viação e Obras de Várzea Grande está disponibilizando um canal inédito de comunicação: um número de telefone – (65) 98155-0609 – para que a população possa se comunicar diretamente com a gestão, tanto por ligação quanto pelo WhatsApp.

Os serviços disponíveis incluem limpeza e manutenção de bueiros, tapa-buracos, patrolamento, cascalhamento, recapeamento e solicitação de asfalto.

A assessora especial de gabinete da Unidade Executora Local (UEL), Regiane Marli Froes Rodrigues, destacou que esse canal foi criado para facilitar o recebimento de demandas da população e aproximar a secretaria das necessidades da cidade, e mais que isso, obter agilidade e eficiência na prestação dos serviços.

“Vai funcionar de maneira que fique mais acessível à população, uma forma de contato direto com a secretaria, trazendo as demandas lá da ponta, porque são eles que vivem lá e trazem essa demanda para a gente aqui dentro da gestão. É como a prefeita Flávia Moretti sempre diz: temos de conhecer para solucionar”, afirmou a assessora.

Ela ressaltou que as solicitações recebidas serão atendidas conforme a prioridade de cada caso, já que algumas demandas exigem mais urgência do que outras.

“Às vezes tem alguma demanda que é mais imperativa que outra. A prática da nossa estratégia depende do que vamos receber. Nós só teremos essa devolutiva conforme as demandas forem chegando para podermos estudar e verificar a melhor forma de atendimento”, explicou.

Regiane também mencionou que, por ser um novo formato de contato com a população, algo inédito na gestão, a equipe técnica precisará avaliar as solicitações para realizar um mapeamento eficiente, fluxograma, e então definir critérios de atendimento.

Além disso, as solicitações serão atendidas de forma gradativa, mas com agilidade. A assessora garantiu que todas as solicitações terão um retorno da secretaria à população, com informações sobre o andamento e a conclusão das obras.

“É a população que vai me retornar para falar se o serviço foi bom, se não foi, e nós vamos retornar também falando: executamos seu trabalho conforme sua demanda. É importante o feedback e a participação de todos. Todas serão atendidas, preciso ressaltar isso. Só vamos precisar fazer um mapeamento para ver de que forma”, finalizou Rodrigues.

O contato já está disponível, e a população pode enviar suas demandas pelo link https://wa.me/5565981550609.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT