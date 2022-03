Limpurb adota visitas técnicas como ferramenta para melhorar atendimentos do programa Mutirão da Limpeza

O prefeito em exercício, José Roberto Stopa, participou nesta quinta-feira (17) do evento de divulgação do Teste Nacional do Censo Demográfico do Distrito do Sucuri, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento tem como objetivo realizar a contagem da população, bem como analisar as condições de vida, características dos habitantes e dos domicílios que residem.

Durante a cerimônia, Stopa enalteceu o ofício desempenhado pelo órgão federal, que será utilizado, após a conclusão, como parâmetro para implantação de políticas públicas efetivas, atendendo às especificidades da população local. O evento também contou com a presença de lideranças comunitárias, como o presidente da Femab, Walter Arruda.

“Qualquer governo que queira fazer um trabalho efetivo e eficiente precisa estudar os dados fornecidos pelo IBGE. São coisas que parecem simples, mas a partir deles podemos determinar as políticas públicas adequadas para aquele bairro, região e município. A Prefeitura tem que se pautar nesses dados, promovendo intervenções que melhorem a qualidade de vida de todos que moram aqui. É com essas informações que temos que trabalhar, investindo os recursos públicos com eficiência e proatividade. Temos que fazer onde os números que o IBGE nos fornecem, mostram a real necessidade, evitando desperdícios”, afirmou o gestor.

Segundo a chefe da Unidade Estadual do IBGE , Millane Chaves, o teste realizado no Distrito do Sucuri possibilitou dar visibilidade de que será a primeira vez que a localidade terá os resultados de um Censo Demográfico divulgados de acordo com a classificação do local. “Foi importante para preparar toda a equipe gerencial do IBGE em todas as etapas, desde o planejamento da coleta, treinamento das equipes, coleta, sistemas informatizados, supervisão, abordagem da população residente, teste da coleta de dados mista (presencial, por telefone e por internet), tudo isso obedecendo os protocolos de segurança sanitária. Foi de fato um grande ensaio para a operação que iniciará a partir de 01 de agosto de 2022”.

O subprefeito do Sucuri, Caetano Pereira, não escondeu em ao ver a comunidade participando do recenseamento e se diz orgulhoso diante do crescimento populacional nos últimos anos. “Para nós é uma satisfação muito grande. Cheguei aqui com dois anos de idade e hoje podemos observar o quanto o Distrito cresceu e o número de moradores aumentou. Com IBGE aqui tivemos a oportunidade de ter esses dados de forma concreta, uma alegria e felicidade muito grande. Agora o prefeito Emanuel e Stopa, vão poder nos ajudar ainda mais”, completou.

Os resultados demonstraram que na região, há 1.501 moradores, o que representa uma uma média de três moradores por domicílio. Deste total, 45,5% são mulheres (683) e 54,5%, homens (818). A população idosa, acima dos 60 anos ou mais, foi outro fator que chamou bastante atenção, 222 pessoas (14,8%). Ao todo os recenseadores, 504 entrevistas presenciais, alcançando o percentual de 99,2% das entrevistas presenciais, quatro por meio das modalidades via online e telefone, servindo como preparativo para o Censo Demográfico de 2022, que inicia-se em agosto deste ano.

O questionário da pesquisa é composto por 26 perguntas básicas e 77 de amostra. Os dados, que serão oficialmente divulgados de domínio público pertinentes ao cenário brasileiro das 27 localidades dos 26 estados e do Distrito Federal, em dezembro deste ano. Os dados servem para subsidiar as instituições públicas e privadas, possibilitando a aplicação correta dos seus respectivos investimentos e público-alvo. A periodicidade dos indicadores sociais acontece a cada 10 anos, no entanto, em razão da pandemia da Covid-19 que atingiu o Brasil e o mundo, o prazo acabou sendo prorrogado.